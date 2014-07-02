العرب بين الخيمة والخيبة

وبيت تخفق الأرواح فيه.. أحب إلي من قصر منيف

بيت شعر ينسب للشاعرة البدوية ميسون بنت بحدل الكلبية التي تزوجها معاوية بن أي سفيان لتعيش معه فترة من الزمن في دمشق قبل ان تحن إلى الصحراء وتشتاق الى العودة إلى سكنى الخيام التي فضلتها على قصور الخليفة الأموي. وفي زمننا الحاضر قالت المغنية السورية دلال الشمالي في اغنيتها الشهيرة: «لهجر قصرك وأرجع بيت الشعر»، ولعل هذا الحنين العربي إلى عيش الخيام يعود إلى أزمنة البدو الرحل.

سكن البدو الرحل في بيوت الشعر التي تتناسب وحياة الترحل والبحث عن الماء والكلأ. فالبيت أو الخباء يطوى وينقل على ظهور الجمال ليتم بناؤه في المنزل الجديد. ومن أنواع بيوت الشعر «القطبة» أو «الصهوة» وهي بيوت صغيرة. أما البيت المرفوع على عمودين فيطلق عليه «مقورن» من كلمة قرن وكأن البيت له قرنان، وكلما تزايدت الأعمدة تغير الاسم حسب العدد «مثولث، مروبع، مخومس» وهكذا.

اعود إلى الحنين العربي لعيشة الخيام، وأشير إلى أن العرب هم أكثر شعوب الأرض استعمالا للخيام في عصرنا الحالي بعد أن تزايدت اعداد اللاجئين السوريين الذين يسكنون الخيام مرغمين، وفي الأيام الأخيرة تبعهم إلى سكن الخيام اللاجئون العراقيون، بعد تدهور الأحوال الأمنية في العراق، ولا يملك المرء سوى الدعاء بتفريج كربة ضحايا العنف، وعودة السلام إلى عاصمتي الخلافة الإسلامية.. بغداد ودمشق.

*نقلا عن "الأنباء" الكويتية