غموض يحيط بتفجيرات.. أدّت غرضها

هناك غموض ليس بعده غموض يحيط بالتفجيرات الأخيرة في لبنان. ما يجمع بين العمليات الإرهابية الثلاث الأخيرة، في ضهر البيدر والضاحية والروشة، كان مقتل الشخص أو الأشخاص الذين كانوا ينقلون المواد المتفجّرة.

لم يستطع هؤلاء الإرهابيون تحقيق أهدافهم، هذا إذا كانت هناك أهداف غير زعزعة الوضع الأمني في لبنان. قتلوا ضابطا في قوى الأمن الداخلي ومفتّشا في جهاز الأمن العام، كما كانت هناك اصابات مختلفة في صفوف رجال الأمن الذين تصدوا للإرهاب والإرهابيين.

اللافت في الأمر، وجود مَنْ حاول استغلال العمليات الإرهابية من أجل مآرب معيّنة تصبّ في الحاق أكبر أذى ممكن بالإقتصاد اللبناني والوضع الأمني مع اعادة التصويب على الشمال اللبناني بصفة كونه «بؤرة إرهابية»، علما أنّه أبعد ما يكون عن ذلك.

لا شكّ أوّلا، في أن هناك تعاونا بين الأجهزة الأمنية بدأ يعطي ثماره. لعبت الأجهزة المختلفة دورا في احباط العمليات الثلاث وربّما عمليات أخرى كان هناك من يعدّ لها. لكن الغريب أنّ هناك مَنْ حاول سلفا استخدام الإرهاب من أجل الإيحاء بأنّ لبنان سيتأثر بأحداث العراق وأن «داعش»، أي الدولة الإسلامية في العراق والشام، صارت في بيروت وفي كلّ منطقة ومدينة لبنانية.

بكلام أوضح، هناك من بدأ يعدّ العدّة ويهيّئ الأجواء لإعتبار لبنان مهددا بغية تجييش جمهور «حزب الله» مجددا، بعدما اكتشف بعض هذا الجمهور أنّ الذهاب إلى سوريا للمشاركة في ذبح الشعب السوري ليس نزهة.

أكثر من ذلك، باتت هناك حاجة إلى ارسال مزيد من المقاتلين اللبنانيين إلى المناطق السورية المختلفة في ضوء اضطرار رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إلى سحب الميليشيات التابعة له وللأحزاب العراقية المذهبية الأخرى من الأراضي السورية. خلق انسحاب المقاتلين العراقيين وضعا جديدا كشف هشاشة النظام السوري الذي صار يعتمد، أكثر من أيّ وقت، في الدفاع عن وجوده على ايران ومن يعملون أدوات لديها من منطلق مذهبي بحت.

نعم، هناك جوانب ما زالت غامضة في العمليات الإرهابية الأخيرة وفي عمليات أخرى سبقتها كانت احداها في الشويفات، القربية من بيروت. هل بدأ اللجوء إلى إرهابيين من الهواة تقتصر مهمّتهم على تفجير أنفسهم ليس إلّا؟. منذ متى هناك مَنْ يريد تفجير نفسه من أجل تفجير نفسه؟ منذ متى صارت هناك هواية اسمها الإنتحار من أجل الإنتحار؟.

من الباكر اعطاء رأي نهائي وحاسم في كلّ ما جرى، لكن ما لا يمكن تجاهله هو تلك الحملة التي استهدفت الخليجيين الموجودين في لبنان، والتي بدأت بالدعوة إلى فرض تأشيرة على كلّ من يريد المجيء إلى البلد من مواطني دول مجلس التعاون.

حسنا فعلت الحكومة اللبنانية عندما رفضت الرضوخ للإبتزاز. أثبتت حكومة الرئيس تمّام سلام مرّة أخرى أنّ من الصعب تمرير خزعبلات بعضهم عليها. إنّ مجرّد طرح فكرة فرض تأشيرة على المواطنين الخليجيين الذين يرغبون في زيارة لبنان يثير الريبة والتساؤلات، خصوصا أن الحملة الهادفة إلى عزل لبنان عن محيطه العربي ليست بنت البارحة.

مجرّد وجود الرئيس سعد الحريري في الخارج يؤكّد مدى جدّية هذه الحملة التي بدأت بالمطالبة باعفاء الإيرانيين من تأشيرة الدخول. كان ذلك من بين أوّل القرارات التي اتخذتها حكومة «حزب الله» برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي أحد ممثلي طرابلس في مجلس النوّاب. هل مَنْ يريد أن يتذكّر ذلك؟.

في عهد حكومة «حزب الله» أيضا، افتُعلت عملية الربط بين مواطنين لبنانيين خُطفوا في سوريا والدول الخليجية التي ردّت على الفور بالطلب من مواطنيها تجنّب لبنان.أدّى ذلك بشكل اوتوماتيكي إلى ضرب قطاعات عدة في الإقتصاد اللبناني، على رأسها السياحة. بات مطلوبا تحويل لبنان إلى ذنب في المحور الإيراني ـ العراقي ـ السوري واستخدامه «ساحة» في لعبة ممارسة الضغوط على دول الخليج العربي من أجل افهامها أن الوطن الصغير صار مغلقا في وجهها.

لعلّ أكثر ما يثير التساؤلات، أيضا وأيضا، توقيت التفجيرات، التي جاءت في وقت كان اللبنانيون موعودين بموسم سياحي جيّد إلى حد كبير. الثابت، أقلّه إلى الآن، أن هناك وعيا لدى الأجهزة الأمنية إلى وجود مخطط ما يستهدف قبل كلّ شيء الإقتصاد اللبناني والظروف المعيشية للبنانيين وضرب الإستقرار الأمني النسبي الذي ساد في الأشهر القليلة الماضية.

هناك بكلّ بساطة مَنْ يعمل، عن سابق تصوّر وتصميم، على هزّ الأمن وعلى نشر البؤس في لبنان، وافقار اللبنانيين وتحويل الوطن الصغير طاردا لأهله ولكلّ من يفكّر في الإستثمار فيه من عرب وأجانب.

هناك مَنْ يصرّ على تهجير اللبنانيين وعلى اغلاق ابواب دول الخليج، التي لم تقدّم سوى الخير للبنان، في وجههم. هناك من يريد تهجيرهم إلى بعيد حتى لا يعودوا إلى لبنان يوما.

لا شيء يحصل بالصدفة في لبنان، بما في ذلك طرح مسألة حصول المواطنين الخليجيين على تأشيرة دخول مسبقا بدل الحصول عليها في المطار. هل يعلم الذين يطرحون هذا الطلب المعيب أن دولا أوروبية عدّة ألغت تأشيرة الدخول لمعظم الخليجيين وأنّ هؤلاء صاروا يعاملون في أوروبا معاملة حاملي الجواز الأميركي أو الكندي؟

في كلّ الأحوال، أدت التفجيرات الغرض المطلوب منها. غادر الخليجيون والعرب لبنان. حصلت تعبئة ذات طابع طائفي ومذهبي، حصلت كذلك تغطية للخسائر التي يتكبّدها «حزب الله» في سوريا. فضلا عن ذلك، لم يعد من كلام عن تعطيل انتخاب رئيس جديد للجمهورية ومن يتحمّل مسؤولية هذا التعطيل الذي يستهدف، بين ما يستهدف، تعطيل مؤسسات الدولة وتغيير النظام السياسي في البلد لمصلحة المثالثة بديلا من المناصفة.

يبدو الغموض سيّد الموقف في لبنان. كلّ ما حصل محاط بالغموض. باستثناء أن الفنادق اللبنانية باتت خالية من روادها وأنّ على كلّ عربي يفكّر في المجيء إلى لبنان مراجعة حساباته. عليه التفكير مليا قبل الإقدام على مثل هذه الخطوة. لبنان صار «ساحة» ايرانية لا أكثر.

ما زال اللبنانيون يقاومون. كان مفترضا أن يكون بلدهم المستفيد الأوّل من المخاض الذي تمرّ فيه المنطقة، فإذا به يتحوّل جزءا لا يتجزّأ من ذلك المخاض. كانت تقع عليه قبل فترة قصيرة مسؤولية تحرير فلسطين واستعادة القدس. صار اليوم مسؤولا عن حماية دمشق وبغداد. إنها بالفعل مهزلة ليس بعدها مهزلة. أسوأ ما في هذه المهزلة أنها مجبولة بالألم وبدماء شبان يرسلون إلى الموت خدمة لأجندة لا يمكن للبنان وللعائلات اللبنانية أن تكون على علاقة بها من قريب أو بعيد...

* نقلا عن "المستقبل" اللبنانية

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