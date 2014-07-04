داعش... هو القدم أم الكرة؟

داعش ... داعش ... داعش , إنه كل ما نسمعه اليوم في المقاهي والمطاعم ومكاتب العمل.

إنه ما نقرأ عنه في الصحف الغربية يومياً, وبالطبع ينتقل تلقائياً الى عدد كبير من الصحف العربية.

وكلّ ذلك... خلق من هذا التنظيم هالةً, أكبر بكثير مما هي عليه في أرض الواقع.

حين بدأت الثورة في سوريا ضد النظام, نزل السوريون العُزّل الى الشوارع مطالبين بإسقاط حُكم آل الاسد... تصدّت لهم قوات الامن بالرصاص, لزرع الخوف والقضاء على الثورة. وكان ضرورياً لهذا النظام وقتها تبرير فعلته أمام الرأي العام العالمي والعربي, فبرّر تحركه الامني والعسكري بـ"حملات التطهير من الإرهابيين".

وقتها... حتى النظام لم يُصدّق هذه الفبركة... لكنّ أصرّ على مقاتلته "إرهابيين". فواصل عملياته ضد المدنيين حتى بات دفاعهم عن أرواحهم ردة فعل طبيعية في وجه أدوات القتل والتعذيب...

ومع فلتان الميدان السوري, اتخذ المتطرفون من هذا الميدان ملاذاً آمنا لفروع القاعدة, فانتقلت اليه البؤر ـ جماعة وأفراداً ـ لتثبيت القاعدة نفسها لاعباً في منطقة غالباً ما كانت العيون عليها, لاهمية ثرواتها وكونها دائما في عين العاصفة.

ومع الوقت, ركّزت هذه الجماعات أقدامها أكثر فأكثر, حتى وصلت الى مرحلة استقلال شبه تام ـ بالتنفيذ أقلّه ـ عن "القاعدة الام". وذلك, بحكم الموقع... والتحّركات "الجهادية", وصولا الى التمويل الذاتي... لتنتهي أخيرا بإعلانها "دولة الخلافة".

كلّ ذلك, ليس بالجديد... بل استذكاره ضرورة لفهم مجريات الاحداث اليوم.

أما داعش فليس بالحجم الذي يبدو عليه... وإعلانه "قيام الدولة الاسلامية" لا يزيد من أعداد مقاتليه, أو يدخله الساحة الدولية كعضوٍ فيها, أو يجعل منه طرفاً في المجتمع العربي والإسلامي.

أما أهميته... فوحدها "سوريا الأسد", و"عراق المالكي", و"ايران خامنئي" تبقى المستفيدة منها, عبر إبراز وحشيته, وتضخيم حجمه... لإعادة إدخال الاسد في الساحة الدولية طرفاً في الحرب على الارهاب, ولمساعدة المالكي في القضاء على الثورة العراقية اليوم... وصولا الى ايران وأوراقها الجديدة في الساحة الدولية ويترافق ذلك مع وشوشات وتصريحات وتسريبات تشير الى تعاون استخابراتي بين طهران وواشنطن لوقف زحف داعش, بالإضافة الى تعاون عسكري محتمل سمعنا عنه.

وما فشل الاسد في تسويقه أوائل الثورة, حين اخترعَ " عمليات التطهير من الارهابيين", ليقضي على الثورة القائمة... يحاول رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي تطبيقه اليوم... وقتها فشلت نظرية "الارهابيين" عند آل الاسد, لكن تضخيم داعش اليوم وانتشاره السريع بفضل التكونولوجيا ووسائل التواصل... وصلا الى الاعلام "غير المدرك" لتداعيات تسويقه هذا التنظيم بشكل غير مباشر... إنما كلّ ذلك في مصلحة المالكي أولاً.

فالحراك الشعبي العراقي, والثورة القائمة ضده في العراق يحاول رئيس الوزراء السابق حسرها بـ"تنظيم إرهابي", وكلما تمكن من إقناع العالم بوحشيته كلما سهلت مهمته في ضرب الثورة بشكل غير مباشر, وضربه أخصامه السياسيين.

أما الاسد, فيرى في أحداث العراق، تأكيدا لخطابه عن "مكافحة الارهاب". ويقول مدير صحيفة «الوطن» السورية المقربة من السلطات وضاح عبد ربه لوكالة فرانس برس "بعد اكثر من ثلاثة اعوام، حان الوقت لكي يعترف الغرب بأنه اخطأ في تشجيع زرع كل هؤلاء في المنطقة... وحان الوقت لادراك انه يجب تشكيل تحالف دولي لمكافحة الارهاب الذي يمتد من الاردن الى تركيا... ولم تعد المشكلة سوريّة فقط".

