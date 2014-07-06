الناجون من مقصلة الفتوى

يعود خلف الشملاني إلى أهله بعد نحو عامين قضاهما في سورية متوهماً أنه يجاهد في سبيل الله ويذب عن الإسلام، ثم أفاق واسترجع نفسه فهرب إلى السفارة السعودية في الأردن، ليهدئ روع أمه ويثير غضب الجماعة الإرهابية التي كان أحد أدواتها. أما الأكثر أهمية فهو خوف وارتعاد الذين جندوه ودفعوه إلى سورية على أمل ألا تخمد جذوة القتل لديه فلا يعود إلا قتيلاً أو متحزماً بناسف ليفجر أحداً من أهله، ففاجأهم بصحوته ليكون مرشداً عليهم ودالاً إليهم وفاضحاً لأمرهم.

لعل خليفة أمضى زمناً يحاول الهرب، فساحات الجماعات الإرهابية ليست مناطق سياحة، للمرء حرية المغادرة، بل هي قبر في الحياة لا يطويه سوى القبر المؤدي إلى الآخرة. الجماعات الجهادية الإرهابية اتجاه واحد، تعامل المستيقظين على أنهم مرتدون وخونة يجب استخدامهم في عملية استشهادية، ولو أن أمر خليفة انكشف لما وصل أهله سوى خبر وفاته.

سيفضح خليفة من أفتى له بالجهاد هناك وحثه عليه، ومن يسر له الخروج وأعانه عليه، ومن احتواه هناك وتكفل به. فهو لم يخرج إلا عبر سلسلة من الفتاوى، ومن خلال فريق عمل تناقله حتى أسكنه حضن الجهاد المزعوم. وسيفضح الذين خدعوا زملاءه الذين التقاهم هناك فأشغلوه بالتغريد عن جهاده وتكرار نشر صوره.

عرعر ليست كبيرة ولعل الذي أقنع خليفة حينها بالجهاد يتقدم المجالس فيها أو ينظر الناس إليه نظرتهم إلى رجل صالح لا يأتي منه سوى الخير، بينما مهمته شحن شبابهم إلى الموت. القائمون على خلية التجنيد في عرعر، سواء أكانوا فيها أم من المترددين إليها، لم يتوقعوا يوماً عودة خليفة، ليس ثقة بسلامة توجههم وقوة تأثيرهم، بل لأن العقد يقضي بالقضاء على كل شاب يستعيد وعيه ويتحرر من غيبوبته.

خليفة وغيره مجرد بيادق في لعبة فتاوى قاتلة تتستر بالإسلام لتمحو صورته. حين يصل شاب سعودي إلى مقر الجماعة الإرهابية يروجون له بنشر صوره مبتسماً ومدججاً بالسلاح، وتنشر له تغريدات عن سعادته بما يسر له من فوز عظيم، لاستدراج وإغواء آخرين، ثم يظهر في مقاطع وهو يمزق جوازه وسط تهليل وتكبير وفي الخلفية أناشيد جهادية حماسية. الهدف الأساس من تصوير تمزيق الجوازات ليس مجرد تهييج المشاهد، بل لإرهاب الشخص من حكومته بعد أن كشف اسمه كاملاً ومزق الجواز مستهزئاً حتى يقطع باب العودة تخويفاً من المصير الذي ينتظره.

يخاف «القاعدة» و «داعش» وأمثالهما من العائدين، لأنهم يخلخلون فكرة الطريق ذي الاتجاه الواحد، ثم إن العودة مخالفة وجارحة لكل نواميسهم، لأنها ستكشف حتماً القائمين على التحريض والتجنيد في الداخل، فكأنها تقتلهم ببطء. ولو جرى الإعلان عن الذين غرروا بخليفة لكانت بداية جيدة للتطهير.

خليفة الشملاني الناجي من النار والشهيد فهد الدوسري، ضحيتا فتوى ظالمة لشخص أو أشخاص يجلسون بيننا ويستخدمون منابرنا، ثم لا تكون لهم غاية سوى التدمير، هؤلاء هم الخصوم والأعداء الفعليون المستترون تحت مسمى «الفئة الضالة»، بينما هم الإرهاب نفسه، وما لم تتم مواجهة الإرهاب الفكري بوضوح وحزم فإن الفئة الضالة ستتوسع، لأنها أوجدت لنفسها مخرجاً يتيح لها التراجع تقية ومداراة، لتعاود عملها كل مرة بشراسة وحقد.

الفتوى ثم الفتوى ثم الفتوى هي الإرهاب، أما الشباب فمعظمهم ضحايا ومجندون لذلك الصوت الخفي المستتر بالإسلام والمتكئ على شرعية ظاهرة تكون أولى بوابات التغرير.

رحم الله فهد الدوسري، كان الأكثر صدقاً في الدفاع عن الإسلام وحقه الانتقام من قاتليه، وهم ليسوا فقط الذين صدهم عند الحدود بل الذين أخرجوه إلى اليمن أصلاً.

نقلا عن صحيفة "الحياة"