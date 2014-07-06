زيارة الملك وبقايا النظام العربي

علاقات مصر والسعودية والإمارات وسائر دول الخليج علاقات أعمق من السياسة وأبعد من الحدود.. إنها علاقات في عمق الوعى والتاريخ، شراكة دموية وثقافية وحضارية، لا تفرقها السياسة ولا تفصلها الأيديولوجيا، بل يجمعها التاريخ والجغرافيا، وليس غير الفشل مصير كل من يزايد عليها أو يحاول استهدافها مهما كانت أبواقه الخطابية وقدرته على شراء العداء وخسارة الأصدقاء خارجا وداخلا..

من هنا أصر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أن يكون أول الزائرين، كما كان أول المهنئين والداعمين، فتوقف بطائرته يوم الجمعة 20 يونيوـ في وطنه الثانى مصر، ليهنئ ويلتقى رئيسها الجديد المشير عبدالفتاح السيسى، توقف فجأة بحركة لا شعورية أو مشاعرية، فالزيارة لم يعلن عنها من قبل، مستبقا زيارة الرئيس السيسى الذي أعلن أن أول زيارة خارجية له ستكون للمملكة العربية السعودية والأشقاء في الإمارات.

أرى الدلالة الإنسانية هي الأعمق في هذه الزيارة الخاطفة من الملك عبدالله لموطنه، إنها المحبة والراحة والاستراحة بتجاوز مصر المستمر لصعابها، ونجاحها أن تنجو من زلزال العنف والطائفية والانقسام والاحتراب الأهلى ومن سطوة الميليشيات وتصدع الدولة كما نشاهد عراقياً أو سورياً أو ليبياً! سعدوا بعودة مصر المصريين والعرب، وليست مصر العشيرة كما كان يعبر الرئيس المعزول، أو الطائفة كما أرادها المالكى عراقا فلم يعد ممكنا أن يبقى العراق ويبقى المالكى معه في ولايته الثالثة، وآن أوان رحيله على ما يبدو..!

ربما لم يصدق كثير من أصدقائنا الخليجيين أن مصر ستتخلص من الإخوان وحكمهم بعد عام، فقد آثروا عدم التدخل، سقطت جسور المودة سريعا بينهم وبين حكم الجماعة المعزولة، بعد أن أعلنت استهدافها للأخوة والاستقرار بل هدد أحد ممثليها يوما الإمارات بإيران! ولكن سعد إخواننا بما سعدت به ملاييننا في 30 يونيو.. ووقفوا بجانبنا دون أن يتدخلوا في شؤوننا..مع استثناء وحيد قبل ثورة يونيو وبعدها..انحاز لفئة دون مصر.

وأكد الملك عبدالله بن عبدالعزيز أنه شيخ العرب، ولم يكن هذا الدعم والوقوف بجانب مصر حين نشطت آلة الدعاية الإخوانية غربيا وشرقيا في الاستعانة على مصر، وصفق وهلل مكبرين معتصمون مصريون في أرض مصرية وفى عاصمة مصر حين سمعوا أن البوارج الأمريكية تتحرك في اتجاه قناة السويس! وكأنهم لا يعرفون أنها مصر التي إذا أرادت فعلت، وأنها أمريكا أوباما التي لم تتجاسر على إنقاذ بشار الأسد من شعبه فكيف تتجاسر على مصر!

وقف أشقاؤنا أبناء عبدالعزيز وأبناء زايد وأبناء الصباح في الكويت فرسانا وكراما بجوارنا، مؤكدين أن المساس بمصر هو مساس بهم جميعا، ووصل ذلك لكل من سولت له نفسه هذا المساس، حتى مرت الصعوبات بسلام.. وقطعت الإمارات علاقاتها الاقتصادية مع تركيا حين قررت الأخيرة تدويل القضية المصرية بين الدولة والشعب وبين جماعة! كما استدعت السفير التونسى أكثر من مرة بسبب تصريحات غير مسؤولة ضد مصر قالها رئيس تونس منصف المرزوقى الذي لا يملك من الصلاحيات سوى أبهة الرئاسة التي تمناها.

أما الملك عبدالله بن عبدالعزيز فهو ابن الملك الذي اعترف بورقيبة يوما بأنه الحاكم العربى الوحيد الذي موّل نضاله وجهاده وثورته من أجل استقلال تونس، وأبناء زايد الإمارات الذي يشهد خيره مدنا وعمرانا في مصر والجزائر والمغرب وغيرها، فهو الرجل الذي كان يقول في حرب أكتوبر سنة 1973 الدم العربى أغلى من النفط العربى، وهى الكلمة التي كان يكررها الملك فيصل، رحمه الله، وقادا الموقف العربى الموحد الدائم لنا في معاركنا المصيرية.

دعموا مصر حين أرادت الدعم، فقد تحدث الجبرتى عن مجموعة نجدية أتت لنصرة المصريين حين غزاهم الفرنسس نهاية القرن الثامن عشر، كما تحدث ابن الأثير وغيره عن جماعات العرب التي أتت لنصرة مصر في حربها ضد الفرنجة والصليبين في عهد صلاح الدين الأيوبى، وكان في مقدمتهم أمير مكة حينئذ جمال الدين جماز الذي لايزال بعض أحفاده يعيشون في محافظة قنا وعدد من محافظات مصر.. وهؤلاء أبناء عبدالعزيز الرجل الذي أبهر أسماء كبيرة حين التقته ليس أولها أمين الريحانى في ملوك العرب، والذى خصص الجزء الأكبر إليه في كتابه، فتحول إليه بعد أن كان مبهورا وفقط بالثورة العربية، أو رشيد رضا وشكيب أرسلان في كتابه الشهير سنة 1939 لماذا تخلف المسلمون ولماذا تقدم غيرهم! الذي أهداه مقدمته! وفى هذا الوقت لم يكن بترولا ولكن كان رجالا.. رجالا يجيدون القراءة.

ولكن البعض قرأ الزيارة قراءة مسطحة كعادته، فاكتفى بالزمان والمكان، رغم أن العادة أن الملك السعودى لا يستقبل ولا يودع أحدا في المطار، كما حدث في زيارة أوباما في مارس الماضى 2013، وربطها آخر بالمنح والدعم، وكأن مساعدة الأشقاء للأشقاء لا ترضيه! بينما يجلس هو في أحضان أشقائنا في جزيرة عربية معزولة.. ولكن القناديل أحيانا لا تضىء!

نقلا عن صحيفة "المصري اليوم"