مبارك هو الحل!!

يقول «لينين» لرفاقه فى الثورة البلشفية «علينا ألا نكثر اللعنات على الرأسمالية. فقد كانت الرأسمالية ثورة لما كانت عليه روسيا القيصرية».. وعلينا نحن اليوم أن نعمل بنصيحة «لينين» لرفاقه الشيوعيين فنكف عن توجيه اللعنات لمبارك ونظامه الذى أصبحت أيامه الآن وبعد ثورتين حلما ثورياً صعب المنال. لماذا ثرنا على مبارك إذن وقد كانت أحوالنا فى عهده – على سوئها – أفضل بكثير مما هى عليه الآن؟ لقد ثُرنا على وزير داخلية لم نشهد فى عهده حوادث قتل وخطف أو اغتصاب كما نشهدها الآن. وثُرنا على وزير كهرباء لم نعرف فى عهده قطعاً دائما للكهرباء أو ارتفاعاً جنونياً فى فواتيرها. وثرنا على وزير بترول لم نشعر معه بأى أزمة فى وقود السيارات أو زيادة فى أسعاره. وثُرنا على وزير مالية لم يطالبنا بدفع المزيد من الفواتير أو تحميلنا ما لا طاقة لنا به من أعباء. ربما كان هؤلاء فاسدين ـ كما يقولون ـ ولكنهم حققوا لنا الاستقرار الذى ضن به علينا الشرفاء من أدعياء الثورة.

لقد أصبحنا مطالبين بالدفع من قوت أولادنا ثمناً لكهرباء تنقطع. ومياه لا تصل ووقود نتعذب للحصول عليه، وبدلاً من أن نجنى ثمار الثورة أصبح علينا أن ندفع غرامات باهظة، لأننا قمنا بها. إنها عقوبات تفرضها «حكومة الثورة» على من ثاروا. ولا يجد هذا الشعب من يحنو عليه. وإن وجدناه كان علينا أن ندفع ثمن حنوه علينا، فأصبح علينا أن نعطى بدلاً من أن نأخذ، وأن ندفع بدلاً من أن نحصل. مبارك الفاسد لم يطالبنا بما يطالبنا به الشرفاء باسم الثورة، بل كان يدللنا لنسكت، ويغازلنا لنرضى، وحين أظهرنا السخط عليه جاء من يطالبنا بدفع ثمن سخطنا، وكأنه ينتقم لمبارك منا. إذن كان علينا أن ندفع ثمناً باهظاً لنعود إلى ما كنا عليه أيام مبارك. فلماذا لا نعيد مبارك نفسه ليعيد إلينا أيامه دون غرامات أو تكاليف باهظة؟!

نقلا عن صحيفة "المصري اليوم"