أبشروا يا عرب.. فقد قامت الخلافة

أعلنت داعش قيام الخلافة الإسلامية كما أعلنت أن زعيمها «أبوبكر البغدادى هو خليفة للمسلمين».. ودعت كل الحركات الجهادية أن تنضوى تحت لوائه وتبايعه.. وقررت إلغاء اسمى «العراق والشام» فى تعاملاتها الرسمية.

تأملت البيان فلم أستغربه على فكر داعش الذى يصدق عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قال هلك الناس فهو أهلكهم».. فهم لا يقولون هلك الناس ولكن كفر الناس.. فمساحة التكفير لديهم من أوسع المساحات.

هذا الإعلان ذكرنى بشاب تونسى أزال العلم التونسى ورفع علماً أسود سماه علم الخلافة.. وداعش تشبه الشاب التونسى حيث تظن أن الخلافة تقوم بإزالة علم ورفع آخر.. أو السيطرة على بقعة من الأرض بالحرب والقتال والمتفجرات أو بإلغاء أسماء الدول أو عملتها.

هؤلاء لا يعرفون حقا معنى الخلافة العظيم الذى قصده الإسلام.. ولا يعرفون أن رجلا ً مثل عمر بن الخطاب لم يصدر للأمم الأخرى التفجيرات وذبح الأسرى وتكفير المسلمين.. ولم يسس الناس بالقسوة ولا الجبروت وهو الذى انتصر لمواطن مصرى مسيحى جاءه من بلاد بعيدة يشكو ابن عمرو بن العاص حاكم مصر.. ولولا أن هذا المسيحى كان يعرف عدل عمر ما ذهب إليه.. فإذا به يأمره أن يضرب ابن الحاكم.. ثم يطلب منه أن يضرب صلعة عمرو بن العاص الصحابى الجليل قائلا ً: لولاه ما ضربك ابنه فيرفض المواطن المسيحى قائلا ً: لا ذنب له.. فيهتف عمر بن الخطاب بهتاف الخلافة الحضارى العظيم «متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا».

إن أمثال عمر بن الخطاب لم يصدروا القتل والذبح والتفخيخ للأمم الأخرى.. ولكنه صدر قيم الحضارة الكبرى مثل العدل والزهد ومحاسبة الحاكم لنفسه ولأسرته والأمانة والعفة والاهتمام بالرعية.

بهذه القيم وحدها ظل ذكر عمر ملء السمع والبصر عبر الزمان والمكان والأيام.. فلم تمحه السنون.. ومن يظن أن الخلافة ستقام بالسيف والسلاح والتفجيرات والاغتيالات فهو واهم غاش.. وإذا أقام ملكا ً بهذه الطريقة فهو لا علاقة له بدين الإسلام العظيم.

إن الصورة المثلى لإقامة الخلافة الآن هى صورة الاتحاد الأوروبى حيث تتجمع الدول العربية أو الإسلامية فى شكل واحد تتكامل فيه اقتصاديا ً أولا ثم سياسيا ً ثانيا ً ثم تنشئ قوة عسكرية مشتركة مثل حلف الأطلنطى ثالثا ً.. بحيث يتحرك المواطن العربى من دولته إلى أخرى بالبطاقة ويكون هناك إعفاء جمركى.. وتوحد ضريبى.. وهذا هو المتاح والممكن الآن.

وذلك لأن كل الدول العربية الآن بلا استثناء لا تقبل أن يدمج جيشها مع الجيوش الأخرى.. أو تذوب مخابراتها وأجهزتها الأمنية مع الآخرين.. ولا تقبل أن يذوب اقتصادها فى اقتصاديات الآخرين. وهذا الرفض يعرفه العامة والخاصة قديما ً.. والآن أسباب الرفض أكثر من ذى قبل.. وإنى لأتعجب لأولئك الذين يدغدغون مشاعر الشباب بإقامة الخلافة وهم لا يستطيعون إقامة دولة واحدة متقدمة ومتطورة.. ولا إقامة تعليم جيد أو صحة متطورة أو طرق لائقة أو صناعة حديثة.

إنهم لا يفهمون شيئا ً فى فقه الأولويات.. والأخطر من ذلك أن البعض يظن أن إقامة الخلافة ستكون بإلغاء الآخرين أو بحربهم أو بالدخول فى قتال مع كل الدول العربية التى يريدون إدخالها قسرا ً فى هذه المنظومة.

الخلافة يا سادة أكبر من علم يرفع أو بيان يذاع أو شخص يرشحه أتباعه للخلافة ويلزمون الآخرين بطاعته.. وهو لا يملك من مقومات الحكم سوى السيف والنطع والقنبلة والمفجر وكلمات يدغدغ بها عواطف البسطاء.

الخلافة يا سادة هى ابن الخطاب فى عدله وصدقه مع الله ورعيته.. وهى عثمان فى تورعه عن الدماء ورغبته فى حقنها وحيائه.. وهى «الصدّيق» فى عبقريته وذكائه السياسى وحسن توظيفه لكل طاقات الأمة.. وهى عمر بن عبدالعزيز الذى أصلح الله به بين الذئب والغنم فما بالنا بالبشر؟!.. وهو الذى رفع كل المظالم وأعاد كل الأموال التى استلبها بنو أمية مخاطراً بنفسه. هذه هى الخلافة ونحن اليوم، حكاما ورعية، أبعد ما نكون عنها.. وداعش هى أبعد الناس عن كل شىء يخص الخلافة.

أما المالكى فهو أسوأ الحكام طائفية وظلما ً وبغيا ً.. وهو السبب الرئيسى بعد أمريكا فى تمزيق العراق ووجود داعش.. وهو الذى قدم العراق على طبق من ذهب غنيمة باردة لأمريكا وإيران.

* نقلا عن "المصري اليوم"

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