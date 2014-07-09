خيراً أتى تقدم الهيئة

انطلقت لدينا في بلادنا إجراءات وعبارات التقدير لكثير من مواقع المسؤولية ورعاية كثير من مستجدات التطور، الأمر الذي يجعلني أكرر ما سبق أن قيل من مصادر عديدة بأن المملكة التي بدأت الانطلاق - وبشكل ملحوظ ومعروف لدى كل المواطنين - بدأت الانطلاق من واقع بداوة متسعة الانشار وبدائية المعلومات، نفس الشيء فيما يتعلق ببدائية المعلومات عندما كانوا يسكنون القرى الصغيرة.. مدن الأمس.. وما كانوا يعرفون شيئاً عن واقع منطلقات المدنية آنذاك عند عواصم عربية..

الكل في هذا العصر.. من هم أجداد أبناء اليوم ومن هم شباب هذا العصر.. الكل يدرك أن الأمس البعيد المحدود القدرات والمعلومات قد تم الانطلاق منه إلى واقع جزالة حضور اقتصادي وتعليمي وتعدد سكاني وتعدد احترام دولي..

كل شيء لدينا انطلق إلى الأمام.. بأخلاقيات عالية وقدرات معيشة مرموقة ومصداقية ديانة إسلامية هي الأهم من كل شيء..

التعدد في التطوير.. لا ينكره أحد، وأهم من كل ذلك أن الأمر في أهمية المنجزات يتوفر بجزالة مصداقية ونزاهة التعليم والأفكار والثقافات، حيث إن مصداقية الديانة متواجدة في توجّهات العقول..

نأتي إلى جانب واحد من نوعيّات الإدارة ومفاهيم السلوك، وأعني بذلك طبيعة واقع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.. هل تغير شيء في هذا الواقع نحو ما هو منطقي ومعقول في توجّهات يفترض أن تكون الأهم في كل ما يمارسه المواطن من نشاطات.. أعرف أنا شخصياً هيئة الأمر بالمعروف منذ كنت قروياً في طفولة حي دخنة، ثم في تطورات شبابها، ولم أجد أنها قد مرت بنا مناسبات أو أحداث نلحظ أنها تنطلق بالهيئة نحو أي واقع تطوير وحداثة.. نحو أي موضوعية مقنعة في إيضاح ما إذا كان المقصود من التواجد هو تحسين المفاهيم وتحديث معالجاتها، أم أن ما هي تتواصل به ليس إلا ركوداً تاماً وعائداً إلى طبيعة عشرات الأعوام الماضية، حيث يتوالى الركود وتتوالى مظاهر الرفض لأي حداثة واعية.. لأي إدراك بأن التواجد متوفر في وجود مجتمع مسلم، وأن الخلاف يتم بين مسلم وآخر، مما أدى إلى رفض الاقتراب من هذه العزلة التي لم تصل إلى داخلها أي قدرات وعي وأي مفاهيم منطقية تقدر للإسلام جزالته وتعمم بموضوعية منطقية أساليب مبررات التعامل.. هذا لم يحدث قبل أن يصل الرئيس الدكتور عبداللطيف آل الشيخ إلى الموقع القيادي وهو رجل بجزالة ما لديه من ثقافة دينية متمكنة وقدرات عقلية واعية وكذا..

وهذا مهم للغاية.. ضرورة أن يتواجد تحديث منطقي وعقلاني داخل مجتمع مسلم بعضوية مشتركة لا بعزلة طالت بها السنين حتى إن كثيراً من المواطنين يرفضون التقارب..

الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ أتى بجدارة يقرها الكل تجاهه.. هو الذي نستطيع القول عنه إنه صاحب الكفاءة الوحيد المؤهل لإخراج الهيئة من عزلتها إلى الواقع المشرف في ممارساتها.

* نقلا عن "الرياض" السعودية

www.alriyadh.com/950715