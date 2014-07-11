علينا الاختيار: إما التطرف أو الاعتدال!

﻿إن ما يجري في العراق يصب حتماً في خانة المضحك ـ المبكي، فلولا الدماء التي تسفك، والرؤوس التي تقطع، ووحدة العراق المهددة بالتقسيم نتيجة طغيان المالكي وإرهاب «داعش»، لكان يمكن لمن شاهد منظر أبي بكر البغدادي، الذي نصب نفسه خليفة للمسلمين، في خطبة الجمعة الأولى له أن ينفجر ضاحكاً منه، أو أن يظن لوهلة أنه يشاهد مسلسلاً درامياً تاريخياً من مسلسلات شهر رمضان المعتادة.

فهل يعتقد الخليفة المزعوم هذا حقاً أنه بارتداء عمة وملابس تبدو كأنها مستعارة من مشهد من فيلم «الرسالة» (مع الاعتذار لهذا العمل الرائع عن التشبيه) وباقتباس كلمات رنانة من خطب تاريخية، أصبح أميراً للمؤمنين؟ وأن جموع المسلمين ستخرج لمبايعته ونصرته لمجرد أنه أثار نوعاً من النوستالجيا في نفوسهم؟

أعتقد أنه من الضروري أن تسمى الأمور بأسمائها، فما تفعله «داعش» ليس سوى ممارسات إرهابية، وإقحامها للإسلام لا سبب له سوى إعطاء غطاء ديني يبرر القتل والنهب الذي يجري.

وما يفاجئ أكثر من دموية هذا التنظيم، هو التعاطف الذي يبديه البعض في البلدان العربية والمسلمون في الخارج معه .. فهنا شخص يعتبرهم «أسود السنة»، وآخر يعتبرهم «شوكة في حلق المالكي وبشار»، وثالث يرى في أفكارهم المخزية انتصاراً و«رفعة لشأن الأمة».

صحيح أن عدداً من المشايخ، بمن فيهم بعض المتشددين والمثيرين للجدل، أعلنوا صراحة رفضهم لدولة «داعش»، إلا أن ذلك في رأيي تم على استحياء وإيجاز.

فردة الفعل غير كافية قياساً بحجم الكارثة التي نعيشها، وعلى أي شخص يعترض أو يعتقد أن مصطلح «كارثة» مبالغ فيه أن يراجع نهج هذه الجماعة، وما تدعو إليه حتى يكتشف بنفسه إلى أين وصلت الأمور.

وما يجب أن ندركه هو أننا نعيش مرحلة مفصلية في تاريخ المنطقة والتاريخ الإسلامي، وبناء على ذلك علينا أن نختار اليوم ـ وعلناً – إما التطرف أو الاعتدال.

لذلك فعلى المنابر الدينية والإعلامية دور كبير في إظهار حقيقة «داعش» وأخواتها. فيجب ألا يردعنا أو يفزعنا القناع الديني الذي ترتديه هذه التنظيمات من استنكار ممارستها ورفض فكرها، وهنا تأتي أهمية الدور الأساسي للعلماء والفقهاء في كشف زيف ادعاءات «داعش».

أما فيما يخص الشق الإعلامي، فبحكم أن هذه التنظيمات تعيش وتتوسع أساساً بسبب إتقانها للـ «بروباغاندا» وتمكنها من نشر رسالتها عبر وسائل الاتصال ـ الجديد منها والقديم ـ بشكل محترف يسهل عليها التجنيد، والتخطيط، وخداع الرأي العام.

كل ما سبق لا يعني أنه لا يجب استنكار أو نسيان ممارسات رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، أو السفاح بشار الأسد، لكن كون هذين الشخصين شريرين لا يعني أن نعطي شيكاً على بياض لتنظيمات شريرة أيضاً لمجرد كونها تدعي أنها معادية لهما، أو أن نبرر وجودها وممارستها.

ثم هناك سؤال لا بد من طرحه، فلو كان «داعش» مهتماً حقاً بمحاربة طغيان المالكي، فما الذي يفعله بحشد جنوده في اتجاه الحدود الشمالية للسعودية في العراق؟ ولماذا يقاتل الجيش الحر في سوريا بدلاً من أن يقاتل قوات المجرم بشار؟

علينا التفكير ملياً في هذه الأسئلة، وأن نسأل كيف تكون هذا التنظيم؟ ومن اخترقه؟ وهل هناك من يحركه؟ لكن الأهم أن ندرك جميعاً ـ وخصوصاً المتعاطفين مع «داعش» ـ أن ليس كل ما يلمع ذهباً، وليس كل من أطلق لحيته وتحدث بالفصحى واعتلى منبراً خليفة للمسلمين!

نقلاً عن صحيفة "الرؤية"

alroeya.ae/2014/07/09/162278