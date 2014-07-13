هل شهد التاريخ الإسلامى عمليات إبادة جماعية؟

بلدة سالزبورج بالنمسا هى من أجمل بُلدان العالم، وربما أقرب شىء إلى «الجنة»، التى بشّرت بها الأديان السماوية المؤمنين فى الآخرة.

وعلى ربوة عالية فى تلك البلدة، توجد قلعة الملك ليوبولد، وقصر للمؤتمرات، خصّصه صاحبه لمؤتمرات السلام، فى أعقاب الحرب العالمية الثانية، وشهد أول هذه المؤتمرات عام 1947. وخلال الأسبوع الأخير من يونيو 2014، شهدت القلعة المؤتمر رقم 535، الذى شاركت فيه مصر ضمن ستين أخرى من ثلاثين دولة من قارات العالم الست.

وكان موضوع المؤتمر هو كيفية «منع عمليات الإبادة الجماعية للجماعات البشرية Holocaust and Genocide Prevention». وكانت كل الأديان والأجناس الرئيسية فى العالم مُمثلة فى المؤتمر. وكان مطلوباً منى تقديم ورقة بحثية عن عمليات الإبادة الجماعية فى التاريخ الإسلامى، أى خلال الأربعة عشر قرناً، التى هى كل تاريخ المسلمين.

وقبل مؤتمر سالزبورج بعدة شهور، كلّفت زُملائى الباحثين فى مركز ابن خلدون بمساعدتى فى مسح التاريخ الإسلامى للإجابة عن سؤال: هل وجدت عمليات إبادة جماعية للبشر على أساس العِرق، أو اللون، أو الدين، أو المذهب، أو الطائفة، أو القومية؟

وكانت الإجابة قاطعة واضحة صادمة. وهى «لا»، لم يشهد التاريخ الإسلامى فى القرون الثلاثة عشر الأولى أى مذابح، أو عمليات إبادة جماعية. ولكن القرن الإسلامى الأخير شهد سبع عمليات إبادة جماعية.

ولم تحدث عمليات الإبادة الجماعية تلك إلا فى تركيا وبُلدان عربية ذات أنظمة حُكم جمهورية، وفى القرن العشرين! أى أنها حدثت مع ميلاد الدولة الوطنية الحديثة.

من ذلك أن حالة الإبادة الجماعية فى تركيا وقعت ضد «الأرمن»، فى الفترة ما بين الحربين (1915-1939)، أى فى ظل حُكم أنصار تركيا الفتاة، الذين كانوا هم أنفسهم مُناهضين لحُكم سلاطين آل عثمان، باعتبارهم مُحافظين أو رجعيين. ويُقال إن حوالى مائتى ألف أرمنى فقدوا حياتهم، كما تشرّد منهم حوالى مليونين، لجأوا إلى كل بلاد العالم، بما فى ذلك مصر وبُلدان المشرق العربى. وربما تعتبر حالة الأرمن أول وأقرب مثال للإبادة الجماعية فى التاريخ الإسلامى.

أما الحالات السبع الأخرى، فقد وقعت واحدة منها فى ليبيا، واثنتان فى السودان، واثنتان فى سوريا، واثنتان فى العِراق.

1- فى حالة ليبيا، وقعت مُظاهرات طُلابية فى جامعة طرابلس عام 1971، أى بعد ثورة الفاتح بسنتين. فقمعها قائد تلك الثورة، العقيد مُعمر القذافى بالدبابات والمدفعية، ثم حاكم عدة مئات ممن اشتركوا فى المُظاهرات وأعدمهم على المشانق التى نُصبت داخل الحرم الجامعى. أكثر من ذلك، لاحق العقيد القذافى عائلات وعشائر وقبائل الطُلاب وعاقبهم جماعياً دون مُحاكمة.

2- قمع وإبادة الجنوبيين فى السودان. فبعد وصول عُمر البشير إلى السُلطة بانقلاب عسكرى ضد حكومة ديمقراطية مُنتخبة عام 1986، وعند تملل قبائل جنوب السودان من استمرار السياسات التمييزية التى كان الشماليون فى الخرطوم يُمارسونها ضدهم، سارع الرئيس عُمر البشير باستخدام الآلية العسكرية الفتاكة ضد تلك القبائل، وهو ما أدى إلى هلاك ما يقرب من مليون جنوبى، كان معظمهم من قبائل الدينكا والنوير والشلوك.

3- مذبحة حماة. وصل حافظ الأسد إلى السُلطة بعد انقلاب عسكرى فى أعقاب هزيمة العرب الكُبرى فى حرب يونيو 1967. ولكن طول بقائه فى السُلطة وتمييزه الطائفة العلوية التى ينتمى إليها (15% من إجمالى السُكان) على بقية أبناء الشعب السورى أديا إلى ظهور مُعارضة مُتنامية، قادها الإخوان المسلمون السوريون، والذين كانت مدينة حماة إحدى قواعدهم. فلم يتورع حافظ الأسد عن إعطاء الأوامر لسلاح الطيران السورى بدك المدينة بكل أنواع القنابل، وبالفعل أخمد التمرد فى حماة. ولكن كان الثمن هو إبادة أكثر من 150000 من سُكانها.

4- مذابح الأكراد فى حلبجة العِراقية. وصل صدام حسين إلى السُلطة فى العِراق من خلال سلسلة من الانقلابات العسكرية مع عمه أحمد حسن البكر، والتحالف مع الفرع العِراقى لحزب البعث العربى الاشتراكى. واتبع صدام أبشع أنواع القمع والإبادة لمن اختلفوا معه أو نازعوه السُلطة. لذلك لم يكن غريباً أن يستخدم نفس الأسلوب مع أكراد العِراق، الذين يتركزون فى محافظات العِراق الشمالية (كركوك- السليمانية- أربيل- الموصل). ولأن تضاريس تلك المحافظات ذات طبيعة خليجية، فقد تعذر على صدام حسين وجيوشه السيطرة وإخماد تمرد الأكراد. فلجأ صدام إلى استخدام أسلحة كيماوية أدت إلى هلاك ما وصل إلى نصف مليون مواطن عربى كردى. وكان أبشع هذه جميعاً إبادة سُكان مدينة حلبجة الكُردية، حوالى 25000 مواطن.

ولم تقتصر سياسة صدام حسين فى الإبادة على خصومه المحليين، ولكنها شملت أيضاً السُكان المدنيين فى دول الجوار، فى حالات الخلاف مع حكوماتها. من ذلك ما فعله عدة مرات من قصف صاروخى بالغازات والأسلحة الكيماوية لعدد من المُدن الإيرانية، أثناء حرب الخليج الأولى، ثم فى حرب الخليج الثانية، بل الأنكى من هذا وذاك أن صدام أمر بعمليات إبادة جماعية لمواطنيه فى جنوب العِراق بعد هزيمته المروعة فى الكويت، على يد التحالف الدولى، فشنّت قواته فى طريق عودتها إلى بغداد عمليات إبادة ضد عديد من القُرى والمُدن، بين البصرة وشط العرب (أى الحدود العِراقية- الإيرانية فى الجنوب). ولم يكن هناك تفسير لهذا الجنون الصدامى إلا أن الإحباط، بسبب هزائمه المُتتالية، دفعه إلى البحث عن كِبَاش فداء فى الداخل، ليصب عليها جام غضبه.

وهكذا يتضح أن عمليات الإبادة الجماعية للبشر فى التاريخ الإسلامى لم تحدث إلا فى الرُبع العربى، حيث لم نسمع عن مثل هذه العمليات فى إندونيسيا، ولا باكستان، ولا بنجلاديش، ولا الملايو. وإنها جميعاً حدثت فى القرن العشرين، وعلى أيدى حُكام عرب جمهوريين مُستبدين، حيث لم نسمع عن ملك أو أمير عربى حدثت فى عهده مثل هذه الجرائم.

فلا حول ولا قوة إلا بالله

نقلاً عن "المصري اليوم"

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