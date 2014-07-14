حتى لا يفشل الرئيس ونفشل

في خطابه إلى الشعب المصرى، والذى أعلن فيه ترشحه للرئاسة، تحدث المشير عبدالفتاح السيسى- وزير الدفاع وقتها- في آخر مرة ارتدى فيها زيه العسكرى عن ثلاثة محاور رأى أنها ستكون محددات أساسية، شعارا لحملته الانتخابية كمرشح، وهدفا له يحققه كرئيس بعد انتخابه، هذه المحاور وذلك الشعار هو «الأمن والاستقرار والأمل».

العمل الجاد يخلق الاستقرار والأمن، لكن قبل ذلك يجب أن يكون هناك أمل، الأمل بتعريف السيسى في خطابه ذلك «هو نتاج العمل الجاد. الأمل هو الأمان والاستقرار، الأمل هو الحلم بأن نقود مصر لتكونَ في مقدمة الدول، وتعود لعهدها قويةً وقادرةً ومؤثرةً تُعَلّم العالم كما عَلّمَته من قبل». والحديث عن الأمل الآن لا يقل أهمية عن الحديث عن أهمية العمل والاستقرار، فبالعمل وحده لا يمكننا أن نفعل ذلك، ولكن بالأمل يمكن أن نفكر في المستقبل ونحلم به، ونفكر كيف نبنى وطناً أفضل لأبنائنا.

عدو مصر الحقيقى الآن هو اليأس، تلك الحالة التي أصبح لها دعاة، هم قاتلو الأمل في نفوس الناس، هم الذين لا يفكرون في المستقبل، وإنما طوال الوقت يجروننا إلى الماضى، هم الذين لا يريدوننا أن نخطو خطوة واحدة إلى الأمام، وإنما يدفعوننا دوماًَ إلى الخلف، هم الذين لا يهتمون بما يمكننا أن نفعل من أجل هذا الوطن، بل يجروننا إلى مشاكل وهمية، حول ماض تجاوزته مصر في 30 يونيو.

دعاة اليأس لن يصمتوا، سيواصلون النفخ في رماد اليأس، حتى لا يقوم هذا البلد من غفوته، فكلما طال الرقاد كلما طال وجودهم، وهؤلاء لا يمكن محاربتهم إلا بالأمل، الأمل الذي ستحيا به وله ومن أجله هذه الأمة التي عانت طويلاً.

الأمل يعنى أن نعتمد على العلم في كل خطواتنا، على أهل الخبرة في قيادة أمور هذا الوطن ومقدراته، الأمل في خلق كيانات سياسية حقيقية قادرة على جمع المصريين حولها، من أجل البناء، لا من أجل الهدم، من أجل أن تكون هناك مشاركة سياسية حقيقية لا من أجل مجرد الوجود في الصورة.

الأمل هو أن نفكر في لـُحمة وطنية حقيقية تنهى عصر الانقسامات والفتن الطائفية، أن تكون هناك قوى سياسية، حتى لو اختلفت توجهاتها وأيديولوجياتها، لكنها تعمل جنباً إلى جنب من أجل هذا الوطن، تضع الطوبة بجوار الطوبة، كى نقيم جداراً واحداً قوياً نستظل جميعاً بظله.

الأمل هو أن نفكر في أن نطور جميع منظوماتنا التعليمية، فإذا كان الأمل هو المستقبل، فإن هذا المستقبل في الأجيال التي تتعلم الآن في مدارس تحتاج إلى كثير من الجهد لكى تقدم ما هو مطلوب منها، فإذا أردنا أن نرى الأمل في عيون هو الأبناء والطلاب فلابد أن نقدم لهم ما يستحقونه، ما يحفزهم على أن يقدموا لوطنهم مثل ما قدم لهم من تعليم حقيقى.

لا حديث عن مستقبل حقيقى لهذا الوطن دون الحديث عن الأمل، لا حديث عن استقرار وأمن وأمان دون حديث عن الأمل، لا حديث عن اقتصاد حقيقى وعودة مصر إلى دورها الحقيقى دون الحديث عن الأمل. الأمل هو مستقبل مصر الحقيقى، المهم أن نملك القدرة والرغبة في أن نحلم ونأمل ونحقق ما نأمله ونحلم به.

الذي يمتلك أن يفتح طاقة الأمل أمام المصريين هو ذلك الرجل الذي انتخبوه رئيساً، هو وعدهم به وعليه أن يحققه لهم، لذلك فكل ما يصدر عنه يجب أن يحمل في طياته عنصر أمل، حتى لو كان ما يصدر عنه قرارات صعبة. الناس على استعداد للتحمل بشرط أن يمتلكوا «الأمل».

* نقلا عن "المصري اليوم" المصرية

m.almasryalyoum.com/News/Details/481943