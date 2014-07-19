هل كان صدام يسعى لاغتيال عبدالناصر؟

قرأت كتاباً لفتحى الديب، صدر منذ سنوات يسلط فيه الضوء على الكثير من المعلومات التى تُنشر لأول مرة !!..

وفتحى الديب، كانت تناط به المهمات السرية الصعبة فى جهاز المخابرات المصرية فى الحقبة الناصرية.

وما كتبه الديب بعد مرور ما يزيد على الثلاثين سنة على وفاة عبدالناصر ما يؤكد أن هناك حقائق كثيرة كانت خافية على الكثيرين لأن عبدالناصر نفسه لم يكن يريد لها أن تظهر، وقد ساعد على ذلك أن رسالة وصلت إليه من السفير المصرى فى بغداد (لطفى متولى) تحمل استرحاماً رفعه أهالى الذين قاموا بالتخطيط لمؤامرة اغتيال الرئيس المصرى، يستنكرون فيها ما فعله أبناؤهم، ويلتمسون منه الصفح بالعفو عن أولادهم الذين غررت بهم السلطة البعثية فى بغداد، وأورد فتحى الديب، فى كتابه، صفحة مصورة بالزنكوغراف لرسالة السفير المصرى والتى كتب عليها «سرى جداً» وعلى هامشها كلمات بخط جمال عبدالناصر وتوقيعه هى:

«أرى الإفراج عنهم، وترحيلهم إلى العراق، بدون محاكمة».

ويروى فتحى الديب عن كيفية توفر المعلومات الرامية لاغتيال جمال عبدالناصر، والتى كان يخطط لها صدام حسين، فيتحدث عن صدام قليلاً، مشيراً إلى أنه جاء إلى القاهرة فاراً من بغداد إثر اشتراكه فى محاولة اغتيال الزعيم العراقى عبدالكريم قاسم، ويتضح من ملفاته الشخصية التى فتحت له فى أكثر من قسم شرطة، أنه شخصية اشتهرت بالعنف والقسوة فى جميع علاقاته حتى فى علاقاته الغرامية العابرة.

ولدينا الكثير من هذه المحاضر التى كان صدام فى كل مرة يجد فيها من يخرجه من الورطة تلو الورطة!! فغادر القاهرة فى فبراير (شباط) 1963 بعد أن ضاق الناس به ذرعاً بسبب سوء سلوكه!! وقد كتب الصحفى المصرى عادل حمودة ما يتطابق والمعلومات الواردة فى التقارير التى أشار إليها فتحى الديب فى كتابه.

■ أما فى ما يتعلق بالمؤامرة التى كانت تستهدف حياة الرئيس المصرى جمال عبدالناصر، فيقول فتحى الديب إن البعثيين العراقيين قد شكلوا خلايا فى القاهرة يصل عدد أعضائها إلى أكثر من 700 شاب وفتاة، ومعظمهم قد جاء بحجة تلقى العلم والدراسات فى جامعات ومعاهد مصر، ما بين القاهرة والإسكندرية، وكانت كل خلية لا يزيد عدد أعضائها على الـ10 أفراد، وكان من ضمن مهمات خطط هذه الخلايا المساهمة بخلق نوع من البلبلة فى أوساط الجماهير المصرية الغاضبة إثر هزيمة 67. والمثير للدهشة أن بعض المثقفين المصريين انخرطوا فى حزب البعث ومن بينهم عدد من الكتاب والشعراء والنقاد، حيث وجد من بين منشوراتهم بعض الشعارات مثل: «سيتحقق الحلم البعثى فى مصر، بعد أن كان يعتبره البعض خرافة شبه مستحيلة»، وبالطبع كانت هناك أموال تضخ، تقدم على شكل مساعدات تشجيعية وهدايا من العراق لتكريم المبدعين من الشعراء والكتاب والنقاد.

والأغرب من كل هذا وذاك أن أعضاء التنظيم كانوا يتدربون على استخدام السلاح فى مناطق صحراوية بغفلة عن المخابرات المصرية.

ويؤكد فتحى الديب أنه تم اختراق التنظيم البعثى باستخدام بعض أعضائه من البعثيين أنفسهم، فتمت معرفة أسمائهم جميعاً، وأماكن تحركاتهم، ويضيف أنه اتصل بجمال عبدالناصر، ثم ذهب إليه فى بيته، وقبل أن يتناول طعام الإفطار، روى له كل تفاصيل المؤامرة وبينما هما يتناولان الشاى، أطلعه على ما كان يحتفظ به من وثائق ومعلومات تؤكد مؤامرة صدام حسين، ومحاولاته التخريبية فى مصر، وبالتالى اغتيال جمال عبدالناصر نفسه.

فلم يصدق الرئيس المصرى ما سمع، بل شكك فيه، فآخر ما كان يتصوره أن يلعب البعثيون فى عقر دار الملاعب الناصرية، ويسعون إلى تصفيته! لكن فتحى الديب لا يطلق الكلام من فراغ، فأكد للرئيس المصرى بكل ما لديه من أدلة، عن حقيقة المؤامرة، وكان ناصر يناقشه فى جميع التفاصيل.

* نقلا عن "المصري اليوم"

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