الصهيونية والتخصص الاستعماري بإبادة الفلسطينيين

ليس من المبالغة القول إن أكثر التعريفات دقة للصهيونية هو بأنها ذلك النوع من الاستعمار المتخصص بالعداء للعرب عموما والفلسطينيين خصوصا، وها هي تمارس هواية الابادة الجماعية في غزة مرة جديدة كل بضع سنوات. فالصهيونية حركة عنصرية تريد لنفسها كل شيء لقيامها وديمومتها من أمة واحدة هي الأمة العربية وعلى حسابها.

ولا شك في أن هذا النوع من التحديد الدقيق والكاشف لطبيعة العدوانية الصهيونية قد أسهم في كشفها عند شعوب وأوساط كثيرة في العالم، وبالتالي وسع دائرة المتفهمين للحق العربي والقضية العربية، ومن المستبعد أن يكون أحد في العالم حتى من المتعاطفين مع الصهيونية لم ير وجه الحق عند الجانب الفلسطيني والعربي. وبالتالي الطبيعة العدوانية في التغوّل الصهيوني على فلسطين العربية.

بل ان مغالين منخرطين في دعم الصهيونية من الغربيين لم يستطيعوا إلا التسليم بالحق العربي في فلسطين حتى اضطر أحدهم من الغلاة السباقين في تأييد الصهيونية الى التراجع والقول إن الصراع في فلسطين هو صراع حق مع حق!

من المؤسف أن لا يكون العرب قد ارتفعوا دائماً في أدائهم المناهض والفكري ضد المشروع الصهيوني الى مستوى حقهم الصريح مفسحين مجالاً لرواج المقولة الغربية المنحازة والمخادعة التي تقول إن المواجهة الفلسطينية - الإسرائيلية هي قضية صراع حق مع حق! فماذا يريد العرب انصافاً لقضيتهم أوضح من ذلك!

لا ندعو حكوماتنا ونخبنا الى التعصبات العنصرية ولا نؤمن بمنطق إما قاتل أو مقتول كما تقول أمثلتنا العامية، بل الى حد بعيد يمكن القول إن أحداً في العالم لم يعد يؤمن بمثل هذا الكلام. ولكن يبقى مطلوباً لنا ومنا أن تظل أعيننا مفتوحة على حركتنا الداخلية في اتجاه التقدم والتنافسية مع الغير وعدم السماح لإسرائيل ببناء وجود شبه امبراطوري لها في الماضي خصوصاً ونحن نتابع ظواهر مؤاتية لنا في العالم ومنها تصريح كان قد صدر عن الفاتيكان يقول إن إسرائيل خطر على المنطقة. هذا التصريح يبشر بولادة نظرة غربية جديدة لمخاطر الصهيونية وإسرائيل لا على فلسطين والعرب فقط، بل على غيرهم ايضاً. ولا غرابة في أن تسبق المرجعية الكاثوليكية الأولى في العالم سائر المرجعيات السياسية الدولية في ادراك هذه الحقيقة والتعامل معها بما تستحق من جدية ونزاهة.

إن أقل ما يقال في تصريح الفاتيكان أنه جاء يفتح عهداً جديداً من امكانية تعاون المسيحية الدولية مع العروبة والاسلام ضد الخطر الصهيوني الذي بات يهدد لا العرب والمسلمين وحدهم، بل سائر القوى العالمية النزيهة والبعيدة الرؤية التي قد ترى في الصهيونية خطراً على كل ما عداها وكل من لا يبارك تسلط الصهيونية على الدين اليهودي نفسه لتسييره ضد قيم العالم غير اليهودي ومصالحه في كل القارات ولا شك في أن موقف الفاتيكان اذا حصل لن يلبث أن يغير نظرة جزء كبير من الغرب الى القضية الفلسطينية وقضايا العرب ولعلها فاتحة زمن جديد يتعرف فيه جزء أساسي وقيادي من العالم لا على بشاعة الأطماع الصهيونية فقط، بل على نصاعة الحقوق العربية.

في أكثر من مكان وأكثر من قضية يبدو انه قد بدأ يتضح لأناس جدد ان فهم إسرائيل على حقيقتها لا يخدم العرب فقط، بل يخدم العالم ككل ولا بد من القول إن تصريح الفاتيكان بعد السينودس الاخير لمسيحيي الشرق قبل أربعة أعوام، حول طبيعة الصهيونية وإسرائيل مؤهل لأن يكون طياً لصفحات مخزية من التعامل الدولي الجائر والمخزي مع قضايا العرب والمسلمين في أصرح قضية حق في العالم وهي قضية فلسطين.

ان الانتشار اليهودي في العالم لم يحصل لأن العرب ضيّقوا على الاسرائيليين في فلسطين أو غيرها، بل هو حصل لأنّ اليهود بقراءة لهم خاصة للاولويات بل لمعنى الحياة كانوا قد جعلوا من تحصيل المال غاية تعلو على كل اعتبار. ولعلهم أوّل شعب تصرف على أساس المقولة الساقطة بأنّه حيث مصلحة الجماعة المادية فثمة شرع الله ودينه! لقد كانوا كذلك عندما واجهوا السيد المسيح في ثورته الروحيّة الكبرى على سلوكياتهم، ثمّ كانوا كذلك تحت الحكم العربي في الاندلس حيث برعوا في الفتنة بتأليب العرب على الاسبان وتحريض الاسبان على العرب.

لم يكن الاسلام أقلّ احتراما لليهودية كدين سماوي من المسيحية، بل ربما كان الأكثر انفتاحا، ففي القرآن الكريم: يا بني اسرائيل انا فضلناكم على العالمين. لكن اليهودية المتصهينة خصوصا بعد قيام اسرائيل بلغت ذروة الزهو بالقوة الذاتية وكان قد سبقه صعود البروتستنتية الاميركية والانكليزية الى موقعهما المميّز الحالي في قيادة العالم ليتحوّل هذان العاملان المتساندان الى مصدر مواجهة وتشكيك بل وتحريض ضدّ شعوب آسيا وأفريقيا عامة وخاصة ضدّ العرب على التحديد مسلمين ومسيحيين وواضح بقاء الهندوس والاسيويين عامة من غير المسلمين على الحياد بين الفلسطينيين واليهود.

لم يجد العرب شرا على يد قوّة مستكبرة ومعادية في العالم كما يجدون الآن على يدي ثنائي الاستكبار الانجلو - اميركي من جهة واسرائيل الصهيونية من جهة ثانية.

منذ أن تولى قيادة العالم ذلك التشكيل الانساني الخاص المسمّى بال "واسب" أي الأبيض البروتستانيّ الانجلوساكسوني والعالم العربي يرى نفسه قلقا مستهدفا شبه عاجز عن التفريق بين ما هو عداء اسرائيلي له وبين ما هو استهداف خطير له من صنفّ بشري متقدم في قيادة العالم.

ان ذاك التكوين البشري الذي يحكم اميركا منذ قامت هو الصانع الأكبر لما يسمى في عصرنا هذا المعجزة الاميركية ونقاط تفوّقها الأوضح من أن تشرح ولكن مع ذلك كان دائما من البديهي أن يكثر في كل مكان من العالم من يتذكرون كل صباح وهم أمام المرآة أنّهم ليسوا ذوي بشرة بيضاء كما هو وجه الرئيس الاميركي الحالي باراك اوباما ولا هم انجيليون ولا هم انجلو - اميركيون. بل ان الرئيس أوباما حاكم اميركا اليوم لا تتوفر فيه تماما تلك المواصفات التقليدية المعروفة المتعاقبة على رئاسة البيت الابيض وان تشفعت به ثقافة أكاديمية متينة وخبرة بالناس ومعايشة للأحداث زوّدته وتزوّده بالقدرة على ادارة شؤون الدولة الأهمّ والأكثر نفوذا في العالم.

كانت اميركا تنظر دائما الى نفسها على انّها من الامم أكثرها اغتناء بالوافد والجديد وأثبتها في الهوية الانغلوساكسونية القوية والمفتوحة على عالم أكبر تصنعه ويصنعها باستمرار.

انّ اميركا تفتخر بأنّها ليست دولة استعمارية وهذا ما يكبر من قدرها وشأنها في العالم. ولكن ماذا عن نصرتها غير المحدودة لأبشع صورة من صور الاستعمار في التاريخ اسرائيل والصهيوني. انّ ولادة جديدة مرشحة لها الولايات المتحدة الاميركية شرطها الاوّل في التاريخ والأخير انهاء تلك التوأميّة البشعة والجائرة والمختصة بالعداء للعرب انطلاقا من رفقة السوء التي دعتها وتدعوها اليها اسرائيل وتلبّيها هي بلا تحفظ ملحقة بنفسها عار المشاركة في التعدي لأصرح قضيّة حقّ في العالم وفي التاريخ قضية فلسطين التي كان السيد المسيح قد اشتبك على ارضها مع اليهودية منذ آلاف السنين دفاعا عنها والتي يتشرف العرب والفلسطينيون بحمل رايتها اليوم تطلعا الى فلسطين حرّة عربية وعالم متقدّم أبرز ملامحه بل أوّل شروطه ارجاع الحقوق الى أهلها العرب في فلسطين.

نقلا عن صحيفة "الرياض" السعودية