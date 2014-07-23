حماس وإسرائيل: من ابتلع الطعم؟

فى الأيام الأولى للهجوم الإسرائيلى على غزة، راج تحليل مفاده أن إسرائيل استدرجت حماس إلى القتال وأن حماس ــ لسذاجتها ــ ابتلعت الطعم، ولا أعرف من الذى استدرج الآخر ومن الذى ابتلع الطعم، إسرائيل أم حماس؟ لأن كلاً منهما كان يريد الحرب وسعى إليها، وكل من الطرفين لديه دوافعه الذاتية، إسرائيل أرادت أن تشن هجوماً ساحقاً على غزة، فيهرع العالم إليها طالباً وقف القتال، فتفرض شروطها، لتأمن جبهة غزة، على غرار ما حدث مع حزب الله سنة 2006، حيث توصلت إلى تعهدات بمقتضاها لم يعد جنوب لبنان ولا حزب الله مصدر تهديد لها. إسرائيل تريد شيئاً من هذا مع غزة، يضمن عدم إطلاق الصواريخ عليها، صحيح أن الصواريخ لم توقع أى ضحية ولم تدمر حائطاً واحداً فى منزل لكنها تثير الهلع وتفقد سكانها الشعور بالأمن، وتلك قضية ليست هينة بالنسبة للإسرائيليين، ورأت إسرائيل أن الظروف مواتية لها، العالم العربى فى أسوأ حال، العراق مهدد بالتقسيم وحرب داعش، سوريا لديها ما هو أصعب وأعقد، لديها حربها أو حروبها الداخلية، إيران منشغلة فى سوريا وفى العراق، وتحاول استرضاء الغرب والولايات المتحدة تحديداً من أجل المفاوضات حول مشروعها النووى، الولايات المتحدة منشغلة بانتخابات الكونجرس والرئيس أوباما فى وضع لا يسمح له بممارسة أى ضغط على إسرائيل، وفى مصر لم تنجح حماس إلا فى تقديم نفسها كعدو لغالبية المصريين، وتصور فريق منا أن حماس هى فلسطين وذلك خطأ فادح.

حماس هى الأخرى فى وضع يجعل خوض الحرب هو البديل الوحيد أمامها، الأزمات الاقتصادية تخنقها منذ قيام القوات المسلحة المصرية بدك الأنفاق على الحدود فى رفح، وهذه الأنفاق كانت تضخ شهرياً إلى حماس ما بين 30 و70 مليون دولار، وبسبب ذلك لم تعد قادرة على دفع رواتب الموظفين والعاملين، الأمر الذى أدى إلى تآكل هيبتها وشعبيتها فلم تعد قادرة على أن تقدم شيئاً للمواطنين، مما دفع إلى بروز بعض التنظيمات المنافسة والأكثر تشدداً داخل غزة ولديها القدرة على جذب الشباب أكثر، ولعل هذا ما اضطرها إلى قبول المصالحة مع الرئيس أبومازن وتشكيل حكومة وطنية، مما يعنى فتح الباب أمام منظمة التحرير للعودة ثانية إلى غزة، عودة مظفرة تطيح فى النهاية بحماس ومن ثم راحت حماس تستفز إسرائيل أو تترك التنظيمات الأخرى تفعل ذلك، وقد فعلت والنتيجة النهائية أن وقع الهجوم على غزة، وتحقق لكل طرف ما يريده، وراحت حماس تطلق الصواريخ بكثافة، دون أى إصابات وبدا لبعضنا أنها تعطى المبرر لإسرائيل لمزيد من الهجمات وحصدت إسرائيل المساندة التامة من أوباما، ولكن حماس بهذه الصواريخ تقدم زاداً معنوياً للمواطنين فى غزة ولأنصارها خارج غزة، وبدا وكأنها تستفز إسرائيل أكثر لمزيد من الغارات فتثير الرأى العام ضدها ــ أى إسرائيل ــ خاصة فى بلاد الغرب وفى المجتمع العربى كذلك.

فى المقابل وجدت إسرائيل المبرر الذى تريده، وفى النهاية فإن الذى يدفع الفاتورة كاملة هم المواطنون الفلسطينيون فى غزة.

على الأغلب لن يستمر الغزو الإسرائيلى طويلاً لغزة، لا إسرائيل تحتمل ذلك ولا حماس أيضاً، وسوف يتوقف الغزو وتحدث التهدئة أو الهدنة، لكن بانتظار انفجار جديد بعد عامين أو ثلاثة، وربما أقل من ذلك، حماس والجهاد تحدثتا عن إمكانية هدنة لعشر سنوات مع إسرائيل، أى الرغبة فى التعايش الآمن ومن ثم الاعتراف ــ الصامت ــ بإسرائيل لكن لن يكون هناك حل جذرى، ما لم تقم الدولة الفلسطينية، دولة مستقلة ذات سيادة.

بالنسبة لنا كمصريين سوف تبقى حدودنا مع غزة، مصدر خطر وتهديد، ما لم يتحقق السلام وتقم الدولة الفلسطينية، وهذا ما يجب أن نعمل عليه وندفع بقوة نحو إقامة تلك الدولة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لفلسطين.

نقلاً عن "المصري اليوم"

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