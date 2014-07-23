مسلسل «سرايا عابدين» ليس بالعمل الدرامي التلفزيوني التقليدي، انه مرحلة جديدة من تاريخ الدراما التلفزيونية في العالم العربي، وما كانت هذه التجربة لتتحقق لولا وجود مجموعة عملاقة بمستوى مجموعة «ام. بي. سي».

نص مكتوب بطريقة مختلفة، تتجاوز كل الصيغ التقليدية في الكتابة واستدعاء التاريخ وتحويل الشخصيات الى ملائكة ايجابية.

دراما افتراضية، في «قصر عابدين» ولهذا يحمل المسلسل اسم «سرايا عابدين»، وليس الخديوي.. أو الملك.. أو الحكمدار.

هذه الدراما الافتراضية، تحتاج الى خيال خصب، يتحرك في منطقة موازية للتاريخ، ولا تمتطي التاريخ.. بل تحلق في منطقة افتراضية للشخصيات والاحداث.. والمضامين وخلف تلك التجربة بكل شخوصها واحداثها وحواراتها تقف الكاتبة هبة مشاري حمادة، التي تذهب بعيداً في هذه التجربة، لتؤكد بأن ما تمتلكه من حرفية قادر لان يمنحها التحليق لربما ابعد من حدود الآخرين.. ولهذا سيكون هنالك جزء ثانٍ.. وثالثٍ.. ولربما ما هو ابعد.

وخلف هذا العمل، يقف مخرج يمتلك ادواته ورؤيته البصرية، ومقدرته في التعامل مع التقنيات الحديثة، بالذات، الشاشة الخضراء (الجرين سكرين) والتي استخدمها بحرفية.. جعلتنا نذهب الى عوالم القصور والثراء بينما كل المشاهد يتم تصويرها في الاستديو.. هذا الخيال الذي منحنا اياه المخرج عمرو عرفة الذي يعرف جيداً بانه كان امام تحدي الخروق والانعتاق عن القوالب الاخراجية التقليدية وهو يؤسس لمرحلة جديدة.. شأنه شأن هبة مشاري حمادة.. وسرايا عابدين.. وام. بي. سي.

ونحن اليوم كمتابعين، علينا ان نؤرخ الدراما العربية، تحت بند ما قبل «سرايا عابدين» وما بعد «سرايا عابدين» لان المرحلة الجديدة، ستذهب بعيداً في التعامل مع الفرضيات الدرامية.. والاستخدام التقني المتطور الذي يمنح الدراما فضاء وخيال وعوالم خصبة يمكن التحليق اليها.

«سرايا عابدين» مرة أخرى دراما من نوع مختلف.. علينا ان ندرسها ونحللها بمنظور جديد في النقد، لاننا امام دراما تجعلنا نقفز الى مرحلة جديدة من الفرضيات الدرامية التي تمنحنا متعة أكبر.. وخيال أوسع.. في استحضار المكان.. والزمان.. دون تحويل الشخصيات الى ملائكة مقدسة!

وشكراً... ام. بي. سي.

وعلى المحبة نلتقى.

* نقلا عن "النهار"

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