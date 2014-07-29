شيطنة ميشيل كيلو!!

ليست المرة الأولى التي يكتشف فيها ميشيل كيلو -وهو ينقلب على أصدقائه وحلفائه السياسيين في قيادة ائتلاف المعارضة- أن رفاقه غير ديمقراطيين ويعملون لمصالحهم الشخصية ويضرون بالقضية الوطنية ويضيّعون الثورة السورية، فالرجل -لمن يعرفه على الأقل منذ بداية ربيع دمشق في عام ٢٠٠٠- لايثير استغراب المُتأمّل لمعركته الأخيرة في الردح واللطم التي يخوضها منذ أسبوعين ضد من كانوا قبل أقل من شهر، ولستة أشهر سابقة على الأقل من رجالات اتحاده الديمقراطي ومرشحيه لقيادة الائتلاف، وكان يرافقهم في كل زياراتهم إلى الدول التي دعتهم لمناقشة المسألة السورية، ويتصور إلى جانبهم ويحاجج من ينتقدهم..



ليست مهمتي الدفاع عن أحمد الجربا وهادي البحرة وفايز سارة، فهم أقرب لميشيل مني، وباستثناء فايز سارة فأنا لاأعرف الرجلين الآخرين معرفة شخصية، ولا من مهمتي تفنيد كلامه عن الثلاثة، وقد يكون كل ماقاله وسيقوله عنهم صحيحاً، ولكن أسلوب ميشيل كيلو في الانقلاب على حلفائه، والتخلي عن أصدقائه، ومحاولة الاستئثار بكل شيء وكل فضل، وتقلبه في الآراء، وارتباكه في مواقف تحتاج لجرأة أكثر مما يبديه هو فيها، ونعيه الثورة السورية أكثر من مرة بسبب حادث فردي أو انقلاب غير مفهوم في المزاج تستفزني أكثر من حفلة شق الثياب ولطم الخدود والنواح العالي التي يقودها منذ اسبوعين ضد الائتلاف وادارته، وهو لازال عضواً فيه ولم ينسحب منه ليقدم لي ولغيري مثالاً عملياً عن التعفف ، وليس مجرد رفع صوت وتعلية نبرة للحصول على ثمن مناسب.



يعرف ميشيل كيلو أنني أحد القلائل الذين دافعوا عنه وبحماس خلال السنوات العشر التي سبقت الثورة السورية، وخلال فترة وجوده في السجن خاصة، عندما كان الناس متحفظين إن لم أقل صامتين، وهذا حقه علي كصديق وكمناضل وليست منة مني، لا لأن مواقفه كانت على حق دائماً، وانما لأني كنت ومازلت أراه أحد وجوه المعارضة السورية المهمين والمؤثرين، وليس وكيلها الوحيد والحصري وسماحة آيتها العظمى كما يحاول هو يصادرها ويصورها، مع معرفتي بكل انقلاباته وتقلباته، من انقلابه على رياض سيف في أول منتدى أهلي افتتح فيما سمي بربيع دمشق، إلى انقلابه على شركائه في لجان احياء المجتمع المدني الدكتور عارف دليلة والدكتور عبد الرزاق عيد في نفس الفترة، لا لخلاف سياسي انما خوضاً لصراع ديكة، إلى محاولته تفهم موقف النظام وعدم قطع الخيوط معه إن لم أقل مد الجسور، من خلال مشاركته في لجان تطوير فكر حزب البعث الحاكم، إلى قبوله دعوات شخصيات من حاشية النظام كمحمد حمشو وغيره لتعرض عليه وزارات ومقاعد في مجلس الشعب، وهي التي لاتمون على لبس أحذيتها بدون استئذان، إلى وجهنته مع النظام حتى وهو في السجن حين طالب رفاقه من سجناء الرأي في سجن عدرا بالتوقيع على بيان يرفضون فيه مطالبة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش السلطات السورية باطلاق سراحهم، بحجة أن ذلك يدخل ضمن التدخل الخارجي، في الوقت الذي عاد فيه لتبشيرهم بعد أيام بأن رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سليم الحص قد طلب من أمين عام حزب الله حسن نصر الله التدخل لدى الرئيس بشار الأسد لاطلاق سراحهم، من دون أن يعتبر ذلك تدخلاً خارجياً، إلى مواقفه الرجراجة وغير المفهومة خلال الثورة، بدءاً برفض تسميتها بالثورة في تصريحات كثيرة، ومروراً بالانضواء في مشروع هيئة التنسيق الوطنية، ومشاركة لؤي حسين في ترتيب مؤتمر سميراميس الذي مولته المخابرات السورية، ولقاءاته ببثينة شعبان وفاروق الشرع في الوقت الذي كانت فيه الناس تموت في شوارع سورية، ومن ثم انتقاله إلى الخارج ليهاجم المجلس الوطني ويمدح جبهة النصرة، ثم يتحدث عن خطف الثورة وأسلمتها، ويهاجم الائتلاف إلى حين دخوله فيه، ويتقلب بين المنبر الديمقراطي واتحاد الديمقراطيين الذي لفقه على عجل ليكون عربته للوصول إلى الائتلاف، وينتقل أخيراً من كاتب في جريدة الشرق الأوسط إلى موقع العربي الجديد، دلالة على انتقاله من الحضن السعودي إلى الحضن القطري..



ليست مهمة هذه التفاصيل -وهي قليل من كثير- شيطنة ميشيل كيلو، فالرجل واحد من وجوه المعارضة البارزين في سورية، ولكنه ليس المعارض الأول والمرجع كما تعاملت معه الدول الراعية للهيئات التي شُكلت لتمثيل الثورة السورية سياسياً، واستثمرت فيه وسائل الاعلام باعتباره وجهاً مسيحياً يعتبر تنويعاً ضرورياً ولازماً مع كثرة اللحى في الثورة السورية، وقد وعى هو ذلك واستثمره خير استثمار، انما مهمة التفاصيل السابقة أن تقول لميشيل كيلو، ليست الثورة السورية هي التي تخسر، عندما لاتتحقق رؤيتك في ترتيب أمور الائتلاف، وهو هيئة على هامش الثورة وليست الثورة، وانما أنت الذي تضيف إلى خساراتك في مسيرة النضال الوطني ضد الاستبداد خسارة جديدة، لأنك مازلت تعتمد نفس الأسلوب القديم في التقلب بين المواقف، ورؤية الثورة من خلال ذاتك، والسير في خطين متوازيين لايلتقيان أبداً!!

