- لست من هواة متابعة الدراما الكويتية.. لكني في هذه السنة تابعت بكل شغف مسلسل «ثريا» ووجدت فيه عملاً من الطراز الراقي وله اسقاطات مجتمعية عميقة جدا وهو بعيد كل البعد عن تلك المناظر العنيفة التي سئمنا مشاهدتها في مسلسلاتنا وعن ذاك الكلام الذي لا يليق أصلا ان يحويه مشهد تمثيلي.. كما أنه خال تماما مما اسميه دائما عادة «صناعة الحزن» وهو الحزن من أجل الحزن والبكاء والعويل وكأننا لا نملك غيره.. المسلسل أظنه من أفضل ما أنتج في الدراما الكويتية في الفترة الأخيرة وأخال من يشاهده يتأثر ايجابيا خاصة تلك الفئة المستهدفة من قصته.

- الاسقاطات المجتمعية التي أرادها العمل عميقة جدا ومهمة جدا ونحن بحاجة لها كثيرا خاصة جيل الشباب.. الصراع في المجتمعات الحديثة بين ارادة الأهل في الزواج وارادة الشاب أو البنت.. الخلاف بين خبرة الأولين ورغبة «التالين».. كيف تدفع الأسر أو الشاب والبنت ثمنا باهظا في قرار نعتقد فيه الصواب ويرى فيه أهلنا قمة الخطأ.. الشدة والحزم اللذان بتنا نفتقدهما في بعض الأسر في تحديد مصير أولادهم في مسألة مثل الزواج.. الحزم حينما يكون قاسيا احيانا وله آثار سلبية.. كيفية معالجة الخطأ الاجتماعي بما لا يؤدي الى كوارث داخل الأسرة.. كل هذا وأكثر اعتقد ان العمل استطاع ان يضع كل فرد في الأسرة امام صورة واضحة لنتائج قرار.

- الصراع بين ما يراه الآباء او الأسر بحكم خبرتهم وما يراه الشاب او البنت بحكم رغبتهما او مشاعرهما والأحاسيس.. هذه المسألة من أهم ما يواجه المجتمع والأسرة الكويتية اليوم ومن أكثر الأشياء تأثيرا على الفرد في مستقبله.

- شدني جدا ذاك الحوار مع النفس الذي قامت به «مضاوي» الصغيرة وهي تنتقد والدها على موقفه من عمتها دون أي مسامحة او غفران لخطئها.. وهي تشير الى مسألة نفسية مهمة اذ انها تريد لخطيبها ان يغفر لها زلتها.. وبالتالي فقد أحست بأهمية التسامح حين احتاجت اليه! مثل هذه الاعمال ازعم ان لها تأثيرا تربويا اجتماعيا يفوق مئات المحاضرات! - فعلا أصحاب هذا العمل منجزون أبطال دون ذكر أسامٍ لانهم كلهم يستحقون ذكر أساميهم من مؤلفة الى مخرج مرورا بأبطال تمثيل.



*نقلاً عن "الوطن" الكويتية

http://alwatan.kuwait.tt/ArticleDetails.aspx?Id=375312&YearQuarter=20143&WriterId=358