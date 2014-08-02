ثلاث خطوات لإخراج ليبيا من أزمتها

إذا كانت الأحداث الآنية التي تحدث في ليبيا اليوم تشير إلى شيء فهى تشير إلى أن ليبيا تنحدر بسرعة إلى الفوضى، لقد بدأت الأحداث الأخيرة مع الهجوم على المطار الدولي الرئيسي في طرابلس، حيث قامت المليشيات المسلحة المتناحرة بالتحريض ضد بعضها البعض ودخلت في صراع مسلح، وهي بذلك أثارت الفوضى وأخذت البلاد إلى حافة الحرب الأهلية، في هذه الأثناء فإن هناك كارثة إنسانية تتطور، حيث يعاني السكان المدنيون في طرابلس وبني غازي من نقص في امدادات الوقود والانقطاع المتكرر في إمدادات المياه والكهرباء وهجمات العصابات وعمليات الخطف والتدهور العام في مبدأ حكم القانون، وقد أدى غياب الأمن إلى حركة السكان، حيث تقوم العائلات بالهروب وترك منازلها والنزوح من مناطق بأكملها، وبصورة جوهرية يصبح هؤلاء اشخاص مشردين في الداخل، وفي ضوء هذه الازمة الانسانية المتنامية فإن على مجلس الأمن في الأمم المتحدة أن يقوم بإصدار قرار جديد – مشابه لذلك القرار الذي أصدره في عام 2011 من أجل حماية المدنيين – يسمح لعمل دولي من أجل التفريق بين الأطراف المتناحرة، وتمهيد الطريق لتواجد قوات حفظ سلام دولية.

إن هذا العنف المتصاعد – بالرغم من أنه كان غير مرغوب – كانت متوقع حدوثه بصورة كلية، فإدراك المجموعات الاسلامية وحلفائها في مصراته وغيرها من المدن الليبية الأخرى لعملية التهميش المتزايدة من الساحة السياسية، ومن ثم من الحصول على نصيبها من السلطة كان بمثابة القوة الدافعة نحو الاشتباكات الأخيرة، وقد حاول قادة الفصائل الاسلامية وغير الاسلامية التفاوض من أجل الوصول إلى حل للأزمة السياسية التي طال أمدها ولكن دون جدوى، وسيطرت الاتهامات المتبادلة المتعلقة بعدم التسامح وعدم الرغبة في التوصل إلى حل وسط على المفاوضات، وفي الوقت نفسه شهدت الفصائل الاسلامية تحول واضح في تمثيلها داخل اللجان المنتخبة، خاصة اللجنة الدستورية ومجلس النواب الذي تم انتخابه حديثاً، وقد نتج عن هاتين الهيئتين أمور غير مرغوبة بالنسبة للكتلة الاسلامية، ففقدان التأثير والتمثيل أدى إلى وجود مخاوف بين الاسلاميين من فقدان السيطرة الكاملة على العملية السياسية داخل مؤسسات الدولة، وهو الأمر الذي أدى إلى تبنيها لرد فعل عنيف.

كان الهجوم على المطار بمثابة محاولة لطرد المليشيات المسلحة التابعة لمدينة الزنتان (وهى الفرع المسلح للفصائل غير الاسلامية)، وذلك من أجل تحقيق هدفين، الهدف الأول متعلق بأن تكون عملية الدخول والخروج من البلاد تحت السيطرة الاسلامية، كما أنه من خلال اعتراض العمليات في مطار طرابلس فإن المجموعات المسلحة الاسلامية سوف تضمن توجيه الملاحة الجوية – ومن ثم التأثير – إلى مطارات مصراته ومعيتيقة، واللذين يعملان تحت سيطرة القوات الاسلامية، أما الهدف الثاني والأكثر أهمية هو أمل الاسلاميين في خلق حالة من غياب الأمن والطوارئ التي يمكن أن تمنع مجلس النواب من الانعقاد، ومن ثم حرمان خصومهم من الميزات التمثيلية والسياسية.

وبسبب الاعتراف بعدم قدرة أجهزة الأمن القومي الوليدة على الاستجابة للعنف المتصاعد اقترح رئيس الوزراء الانتقالي عبد الله الثني الأسبوع الماضي أن الحكومة يمكن أن تسعى إلى نوع من التدخل الدولي، الأمر الذي يعني إمكانية أن يكون هذا التدخل ذات طبيعة عسكرية، وبسبب انشغال صناع السياسة بالتطورات المتسارعة ونقص المعلومات فإنهم يشعرون بضيق المساحة المتاحة للمناورة، وعلى الرغم من ذلك فإن هناك ثلاثة مسارات من الأفعال يمكن أن تؤدي إلى تغير في مسار الأحداث الدائرة هناك، هذه المسارات في حاجة إلى إرادة سياسية ورأس مال حقيقي:

إن طريقاً ممكناً لحل الأزمة يمكن أن يتضمن تدخل قوي من جانب المجتمع الدولي، وذلك في إطار التهديد بإمكانية التدخل العسكري، وإجبار الفصائل المتحاربة على ترك المدن الحضرية الرئيسية والتخلي عن أسلحتها الثقيلة، وهذا التدخل يمكن أن يتضمن هجمات جوية موجهة ضد الكتائب والمجموعات المسلحة التي لا تذعن لهذا الأمر، وبعد رحيل الفصائل المتحاربة، فإن قوات حفظ سلام يمكن أن يتم إرسالها من أجل ضمان سلامة المدنيين وحماية المنشآت الحيوية في البلاد، مثل منشآت إمدادات المياه وحقول البترول والمباني الحكومية.

ومع عودة الأمن المادي فإن تحالفاً سياسياً يمكن أن يٌشكل أساساً لإطلاق حوار سياسي، ويمكن أن تقوم الأمم المتحدة بعملية تنظيم هذه المفاوضات وجمع الأطراف المشاركة، وذلك بالتزامن مع قيام أعضاء من المجتمع الدولي بالضغط على المجموعات المسلحة المتحاربة والأطراف السياسية الفاعلة وأهم الفاعلين من بين المجموعات القبلية، ويمكن أن تكون اللجنة التحضيرية للحوار الوطني بمثابة الرئيس المشارك الثالث في هذا الإطار، وذلك بهدف مناقشة ووضع خارطة طريق يمكن أن تقوم بطريقة مناسبة بمعالجة المظالم السياسية في إطار من الالتزام بعدم العنف، وفي إطار الجهود الساعية إلى إزاحة ممثلي المجموعات المسلحة من هذه البيئة المتسمة بدرجة عالية من الضغوط يمكن للأمم المتحدة أن تسعى إلى الاستعانة بجهود الدول المجاورة مثل مالطا والمغرب أو غيرهم من الدول المحايدة التي يمكن أن تستضيف هذه المفاوضات.

وبالتوازي مع هذه الاجراءات فإن اللجنة التحضرية للحوار الوطني يمكن أن تستمر في عملها على انجاز حوار وطني شامل والعمل على إشراك السكان بصورة كبيرة في مناقشة القضايا الرئيسية مثل الهوية الوطنية والمصالحة والعدالة الانتقالية ونظام الحكومة وغيرها من الأمور الأخرى.

إن الأزمة الأخيرة أظهرت أكثر من أي وقت أخر أن النخبة الليبية ينقصها القدرة على تأكيد سلطتها في مواجهة الانقسام أو قيادة البلاد نحو حل سلمي، كما أن هذه الأزمة أكدت عدم فاعلية دور المجتمع الدولي في ليبيا في الفترة التي أعقبت الاطاحة بالديكتاتور، وعلى الرغم من قيام السفارات بإصدار بيانات تدين العنف والتعبير عن المخاوف من هذا العنف، إلا أن مثل هذه الاعلانات لم توقف العنف، وتوضح محاولة الحكومة الليبية الأخيرة في التواصل مع المحكمة الجنائية الدولية رغبتها في المساعدة الدولية، وكلما أسرع المجتمع الدولي في إظهار انفتاحه على القيام بالمزيد لمساعدة ليبيا كان ذلك أفضل، كما أنه يظل في مصلحة أوروبا والولايات المتحدة وجيران ليبيا ضمان عدم تحول الدولة إلى صومال أخرى، ولكن هذه المرة في وسط إقليم البحر المتوسط.



كريم ميزران* كبير باحثين في مركز رفيق الحريري للشرق الأوسط التابع للمجلس الأطلنطي، ويركز عمله البحثي على سياسات واقتصادات دول إقليم شمال افريقيا

