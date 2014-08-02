مسيحيو الشرق هم ملح الأرض

لا يوجد وصف لمن يُسمون أنفسهم «داعش»، أي دولة الإسلام في العِراق والشام، أدق من النازيين الجُدد، أو التتار الجُدد. فهم كالنازيين عُنصريون، وهم كالتتار متوحشون دمويون، وهم يُسيئون للإسلام كما لم يفعل بشر خلال الأربعة عشر قرناً الماضية، والتى هي كل تاريخ المسلمين منذ بداية الرسالة المُحمدية في القرن السابع الميلادى.

فما هي قصة هؤلاء النازيين أو التتار الجُدد الذين يتسترون بالإسلام، والإسلام منهم براء؟

تقول المصادر المُتاحة إن «داعش» بدأ كمجموعة غاضبة من العرب العِراقيين الذين ينتمون إلى الطائفة السُنّية، التي هي حوالى 40% من جُملة سُكان العِراق.

أما سبب غضبهم فهو الإحساس بالظلم من سياسات رئيس الوزراء العِراقى نورى المالكى، الذي دأب في السنوات الأخيرة على مُحاباة أبناء طائفته من العِراقيين الشيعة. وهو عكس ما كان يفعله طاغية العِراق السابق صدام حسين (1975- 2003).

ووجد أبناء الطائفة السُنّية الغاضبون في أحد ضُباطهم المُتقاعدين، وهو أبوبكر البغدادى، حماسة وخبرة، فأسلموا له زمام قيادتهم. ولم يُخيب الرجل ثقتهم. فقد حقق عدة انتصارات مُبكرة على ألوية الجيش العِراقى في الشمال (مُحافظات الموصل وأربيل والسليمانية). ولولا قصف الطيران العِراقى لربما زحف على العاصمة بغداد واحتلها.

ولكن ما يعنينى في هذا المقال، وينبغى أن يعنى كل العرب والمسلمين الحريصين على تراب أمتهم وسُمعة دينهم، هو ما فعله هذا الأبوالبغدادى مع أبناء الطائفة الأصغر والأضعف في العِراق، وهى الطائفة المسيحية التي لا يتجاوز تعدادها عشرة في المائة من جُملة سُكان العِراق، والذين يعود تاريخهم هناك إلى القرن الأول الميلادى. ولم يسبق تعرضهم للاضطهاد أو التهديد بالإبادة الجماعية.

لقد أعطاهم أبوبكر البغدادى إنذاراً مُدته يومان: إما بدخول الإسلام، أو الرحيل دون أي منقولات أو ممتلكات، أو القتل والهلاك.

إن أعدى أعداء الإسلام لو أرادوا أن يُسيئوا إليه بين العالمين لما نجحوا كما نجح هذا الهمجى أبوبكر البغدادى.

لقد لعب مسيحيو الشرق، بمن فيهم مسيحيو العِراق، أدوارا مُبهرة طوال العشرين قرناً، التي هي كل تاريخ المسيحية. فكان منهم الوزراء والحُكماء والأطباء في صدر الإسلام، والدولتين الأموية والعباسية، وطوال القرون الخمسة للإمبراطورية العثمانية. بل كان منهم داوود باشا، الذي تزامن حُكمه للعِراق مع حُكم محمد على باشا، مؤسس الدولة الحديثة في مصر (1805- 1845). ومثل محمد على، نهض داوود باشا بالعراق اقتصادياً وتعليمياً وأمنياً. كما عُرف أحد الأطباق الشهية باسمه، وهو أقرب إلى ما نُسميه «الكُفتة» في مصر.

إن مأساة المسيحيين في العِراق الآن هي الأبشع والأكثر ألماً، لأنها حلقة صاخبة ضمن سلسلة من الحلقات الصامتة للمسيحيين في المشرق العربى. فقد بدأ عددهم يتضاءل خلال النصف الثانى من القرن العشرين، ومطلع القرن الحادى والعشرين. فمع كل الانتفاضات والثورات التي شهدتها المنطقة، كانت الأقليات العِرقية عموماً، والأقلية المسيحية خصوصاً، تُستخدم ككبش فداء (Scapegoats). فكثيراً ما كان الحُكّام المستبدون يُصرفون النقمة الشعبية على ظُلمهم، أو فشلهم، أو هزائمهم، بلوم أقلية هنا، أو أقلية هناك كعامل مستتر وراء أي مصيبة أو كارثة.

حتى أبوبكر البغدادى الثائر على الحُكم في بغداد، لجأ إلى نفس الوسيلة البائسة، حينما توقفت انتصاراته، فوجّه طاقة الغضب بين أتباعه إلى هدف مُستضعف، وهو المسيحيون في مُدن شمال العِراق.

لقد نقلت وكالات الأنباء، وقت كتابة هذا المقال الأسبوعى، في أواخر شهر رمضان، أن البرلمان العِراقى في بغداد قد انتخب السيد فؤاد معصوم رئيساً للجمهورية. وقد عرفت فؤاد معصوم كمُقاتل كُردى ضد طاغية العِراق الأسبق صدام حسين. واستضفت الرجل كما زملائه من المُناضلين الأكراد، عدة مرات في القاهرة. لذلك أتوجه إليه هو والأخ مسعود برزانى، ومُقاتلى البشمرجة الأشاوس، أن يهبوا لحماية مسيحيى العِراق، فقد سبق لهم أنفسهم أن ذاقوا مرارة الظلم والاضطهاد، ومن الشهامة وكرم الأخلاق أن يُسارعوا بنجدة مسيحيى العِراق وحمايتهم من هؤلاء النازيين ـ التتار الجُدد.

وعلى الجامعة العربية أن تُصدر نداء عاجلاً للتضامن مع مسيحيى العِراق، وفتح أبواب اللجوء والإيواء المؤقت لهم، إلى أن يزول كابوس داعش، كما زالت كوابيس سابقة. وفى ذلك فإننا لن نكون قد أرسلنا رسالة حُب، تضامنا ووفاء لمسيحيى العِراق فقط، ولكن أيضاً لكل مسيحيينا في مصر والشرق.

اللهم قد بلغت.. اللهم فاشهد.

وعلى الله قصد السبيل.

نقلاً عن "المصري اليوم"

m.almasryalyoum.com/News/Details/492668