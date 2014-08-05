عن الإحباط السني وحظوظ داعش... في "قلعة المسلمين"

"أنتم من ضخم داعش، وأنتم من روج لها، وأنتم من قواها"... قال لي صديقي ابن واحدة من عائلات طرابلس، متهماً الإعلام ب"اختراع" ظاهرة لا تغري إلا قلة قليلة من "الموتورين" من أبناء المدينة وبتجاهل الأغلبية الساحقة من المعتدلين فيها. وسط موافقة أغلب الحاضرين، تابع صديقي هجومه سائلاً لماذا لا تصور وسائل الإعلام "صورتنا"...علماً بأنني أعرف تماماً كما يعرف هو أن طرابلس لم ولن تكون بيئة حاضنة لأي تطرف.

"صورتنا" التي أراد صديقي أن أنقلها كانت عبارة عن مشهد لحفل خاص، في واحد من المنتجعات البحرية التي يقصدها أهل طرابلس صيفا هربا من الحر، وأحيانا في الشتاء عندما يشتد الاقتتال فيها.

بضعة كيلومترات، تكاد تكون رحلة إلى مدينة أخرى. إلى بلد آخر.

وافقت صديقي. طرابلس، لم تكن يوما بيئة حاضنة للتطرف، لكنها لطالما استسلمت له وها هي اليوم أسيرته.

الإعلام يبحث عن الصورة الخبرية، وفي طرابلس اليوم، واحدة من أكثر الصور "قوة" و قدرة على فرض نفسها، هي صور التشدد التي تستقبل المدينة زائريها به عند كل مداخلها.

ساحة عبد الحميد كرامي سابقا، التي صارت تعرف باسم ساحة النور بعد سيطرة حركة التوحيد على المدينة وفي ثمانينات القرن الماضي صارت مسرحا لصور المقاتلين المتشددين والشعارات المتماهية مع النصب الذي يسكن في وسطها معلنا أن طرابلس "قلعة للمسلمين".

ليس بعيدا عن الساحة، في الأحياء الداخلية، من باب الرمل، إلى باب التبانة والمنكوبين مزيد من الشعارات المتشددة، وأعلام لداعش لا يمكن تجاهلها. ليس في ضوء ما يجري من حولنا. ليس في ضوء ما حصل في الموصل، ليس في ضوء ما يحصل في عرسال، ليس في ضوء ما حصل ويحصل في طرابلس منذ أكثر من ثلاثة عقود.

لا تحتمل هذه السطور دخولا في الأسباب والتراكمات السياسية والأمنية والاجتماعية التي أوصلت المدينة الى هذه الصورة ولا حول من يتحمل مسؤولية سقوطها في يد أجهزة المخابرات في زمن الوصاية السورية مروراً بأحداث السابع من أيار وما تلاها من جولات اقتتال على محور شارع سوريا وصولاً الى الاحتقان الطائفي المرتبط بمشاركة حزب الله في القتال بسوريا.

هنا مجرد سؤال عن مسؤوليتنا نحن، أبناء طرابلس مدعي الانفتاح والاعتدال والغاضبين على إعلام يشوه صورتنا وينذرنا أن ما قد بدأ في عرسال لا بد أن ينتقل الى أزقة مدينتنا... ماذا فعلنا نحن على مدى ثلاث سنوات ماضية؟ على مدى ثلاثة عقود ماضية؟.

صحيح أن الإمارة التي أعلنتها حركة التوحيد لم تعمر طويلا، ولكن وبعد عقود من انتهائها تنظيميا لا تزال المدينة تحمل شعار قلعة المسلمين الذي لا يجرؤ أحد في المدينة على الاقتراب منه، على الرغم من إعلان مفتي المدينة وفي أكثر من مناسبة عن ضرورة إزالته لأنه مستفز لشريحة كبيرة من أبنائها ومن جوارها ومضر باقتصادها المتعثر أصلا.

صحيح أن أهلنا من قبلنا رفضوا ممارسات التوحيد كما شعار قلعة المسلمين، ولكن ماذا فعلوا هم وماذا فعلنا نحن لاستعادة الاسم القديم؟ ماذا فعلوا وماذا فعلنا لمنع هجرة مسحيينا؟ ماذا فعلوا وماذا فعلنا لحماية حرياتنا الشخصية؟ ماذا فعلوا وماذا فعلنا للدفاع عن حقوقنا؟ نقلنا حيواتنا الشخصية الى خارج مدينتنا وإلى داخل جدران منازلنا. قبلنا طرابلس قلعة.

هذا الكلام ليس لاستفزاز المتدينين في طرابلس بقدر ما هو دعوة لتحمل المسؤولية. نعم هناك غضب في طرابلس. نعم هناك إحباط في الأحياء الفقيرة المتروكة لمصائرها. في هذه الأحياء كلام عن خطة أمنية وضعت حدا لعشرين جولة اقتتال استمرت ثلاث سنوات وقتلت المئات من فقراء المدينة وانتهت بتسوية سياسية على حساب قادة المحاور وهم من فقرائها أيضا. وكلام عن قضاء يكيل بمكيالين يعطي المرتكبين من أبنائهم حصرا أقصى العقوبات فيما ينال العملاء والقتلة من مناصري حزب الله أحكاما أقل من مخففة. وكلام عن منظومة أمنية وسياسية تخدم مصالحها على حساب فقراء المدينة. نعم، في هذه الأحياء أصداء عن مظلومية السنة في العراق، وكلام طائفي شديد اللهجة. نعم هناك إعجاب بما تحققه داعش على صعيد تحصيل "حقوق السنة" وهناك امتعاض من استخدام تعبير داعش للتعبير عن دولة العراق، وإعجاب بالشباب الذي "يستشهد" في صفوفها وصور لعشرات الأبناء الذين ذهبوا للقتال في سوريا والعراق...

لكن في طرابلس أيضا سطوة أمنية. وفي طرابلس أجهزة تعرف تفاصيل التفاصيل استطاعت في كل مرة أن تدير موازين اللعبة الأمنية، متى تبدأ جولات القتال وكيف تنتهي. هذه الأجهزة على اختلافها تؤكد أن لا وجود تنظيمي لداعش حتى اللحظة، ولكنها وفي الوقت عينه لا تخفي خوفها من مواجهة مقبلة بينها وبين الشارع السني بعد أن انتهت الجولات القتالية على محور شارع سوريا وخروج رموز القتال العلوي من المدينة. هذه هي الصورة الخبرية في طرابلس وهي صورة يخطئ من يقلل من جدية إمكانية انزلاقها ما لم تكن هناك معالجات جدية للاحتقان فيها. لن يكون ضروريا أن تكون هناك بيئة حاضنة، تكفي البؤر التي تجاهلها المجتمع و تخلت عنها الدولة واستثمرت فيها الأجهزة الأمنية... تكفي قلة من "الموتورين"... فالعشرات من هؤلاء مستعدون للموت على مدخل طرابلس وعلى حافة نصب "قلعة المسلمين" واعتراض مئات الآلاف داخل بيوتهم لن يغير من مشهد "داعشية" مدينتهم يوم يأتي الإعلام لالتقاط الصور.

ليس الوقت مناسبا لإزالة شعار طرابلس "قلعة المسلمين" نقول لأنفسنا... فالخطوة ستثير غضب المناطق الداخلية...على من نضحك، غضب المناطق الداخلية كما حياة الناس فيها لم تكن يوما في اعتبار أحد. أخبرت صديقي عن الأيام القليلة الماضية التي قضيت جزءا منها في هذه الأحياء في مهمة تصويرية، ولماذا إخباريا أنا مقتنعة أن الصورة هناك، والقصة هناك، وأن الإعلام لا يستطيع أن يخترع داعش عندما لا يجد لها صورة... بؤر الفقر والظلم هي من يقوي داعش... الصورة قد تكون مركبة وغير حقيقية، ولكن إزالتها تحتاج الى أكثر من ادعاء عدم وجودها.

بعض الحياة الكريمة، بعض المشاريع الحيوية، بعض القضاء العادل، بعض المحاسبة السياسية، بعض الدولة الحاضنة... بعض هروب من قلعة وعودة الى مدينة يعانق فقراءها بحرها، قد يخفف من هذا الاحتقان.





