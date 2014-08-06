أهمية ما قاله أفيغدور ليبرمان !

في ذروة عدوان إسرائيل الغاشم والغادر على غزة بادر وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان ،الذي هو أكثر تطرفاً ويمينية حتى من رئيسه بنيامين نتنياهو، إلى تقديم إقتراح غير مسبوق دعا فيه إلى وضع قطاع غزة تحت إدارة وإشراف الأمم المتحدة.. وهذه مسألة يجب متابعتها وأخذها بعين الإعتبار وبخاصة من قبل القيادة الفلسطينية وعلى رأسها محمود عباس (أبو مازن) الذي يتمتع بشفافية سياسية عالية ومميزة.

يجب أن يقال لوزير خارجية إسرائيل وللحكومة الإسرائيلية التي على رأسها بنيامين نتنياهو إنَّ هذا الإقتراح المفاجئ مقبول ومرحبٌ به ولكن بشرط بسيط..!! وهو أن يشمل الضفة الغربية كلها وبدون إستثناء ولا «إنشٍ» واحد من الأراضي التي أحتلت في عدوان عام 1967 والتي أعترفت الأمم المتحدة للشعب الفلسطيني بدولة تحت الإحتلال عليها.

والمفترض أن يبادر (أبو مازن) ،حتى قبل أن يُسْتكمل وقف إطلاق النار الذي يجري الحديث عنه، إلى التوجه للأمم المتحدة وإلى مجلس الأمن الدولي تحديداً وإبلاغه بقبوله وقبول منظمة التحرير والسلطة الوطنية والدولة الفلسطينية تحت الإحتلال بإقتراح أفيغدور ليبرمان هذا وعلى أساس أن تتكفل المنظمة الدولية بأمن قطاع غزة والضفة الغربية من خلال قوات تابعة لها وعلى غرار ما هو متبع بالنسبة لمناطق النزاعات منذ إنشاء هذه المنظمة بعد الحرب العالمية الثانية وحتى الآن.

ثم وإلى جانب القوات الدولية يجب أن تتكفل الأمم المتحدة بالإنفاق المالي على كل شيء في قطاع غزة والضفة الغربية ،التي يصر ما يسمى «اليسار الفلسطيني» على تسميتها :»الضفة الفلسطينية» وهنا فأنا أعتقد أن الأردن لا تزعجه هذه التسمية وأنه يوافق عليها ويباركها بكل حماسٍ وأريحية، من التعليم إلى الصحة إلى الطرق وشبكة المواصلات إلى رواتب الموظفين وكل الموازنات التي تتولى مسؤوليتها الآن السلطة الوطنية.

إنَّ هذا الإقتراح الذي بادر إليه وزير خارجية إسرائيل في ذروة العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة يجب أنْ تأخذه القيادة الفلسطينية على محمل الجد ويجب أن تلاحقه وتبلغ الأمم المتحدة أنها لا تقبله وفقط بل ترحب به وتصـر عليه.. لكن بشرط أن يشمل كل الأراضي الفلسطينية التي احتلها الإسرائيليـون في حرب عام 1967 وفي مقدمتها القدس الشرقية التي لا يمكن التنازل عن مطلـب أن تكون عاصمة دولة فلسطين المنشـودة حتى وإن أُفْني الشعب الفلسطينـي عن «بكرة أبيه»!!.

ربما أن هذا الإقتراح المفاجئ الذي تقدم به وزير خارجية إسرائيل في ذروة العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة يعني أنَّ الإسرائيليين ،الذين قرف العالم كله تصرفاتهم بما في ذلك أصدقاؤهم في الولايات المتحدة وفي دول الإتحاد الأوروبي، ما عادوا قادرين على تبعات حرب فعلية كل عامين وأنهم ما عادوا قادرين على إشغال جيشهم في مطاردة الأطفال الفلسطينيين في الضفة الغربية.. وحقيقة وإذا كان هذا التقدير صحيحاً فإن هذا يعني أن هناك تطوراً في المفاهيم بعدما أرتطمت رؤوس قادة اليمين الإسرائيلي بجدار الحقيقة.. وهذا يجب المسارعة لإستثماره من قبل القيادة الفلسطينية ومن قبل العرب المعنيين أيضاً.

وحتى إذا كانت إسرائيل لا تطمئن لوجود قوات دولية في قطاع غزة والضفة الغربية فإن المفترض أن القيادة الفلسطينية لا تمانع في أنْ تكون أغلبية هذه القوات الدولية قوات أميركية وأوروبية وروسية وصينية فالمهم أن تخرج القوات الإسرائيلية من آخر شبر من الضفة الغربية والمهم ألاَّ تبقى الإعتداءات على غزة تتكرر في كل عامين والمهم أن يدرك الإسرائيليون أن قطاع غزة والضفة الغربية كياناً فلسطينياً واحداً وأن يدركوا أيضاً أنه لا يمكن أن يفرط الشعب الفلسطيني بذرة تراب واحدة من أرضه التي أحتلت في عام 1967 وفي مقدمتها القدس الشرقية التي ستكون حتماً عاصمة الدولة الفلسطينية المنشودة.

نقلا عن صحيفة "الرأي الأردنية"