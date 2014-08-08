عن أحداث عرسال ووضع الجيش اللبناني

لنبدأ من النهاية. في نهاية المطاف، من الطبيعي وقوف كلّ لبناني إلى جانب الجيش. هذا واجب وطني قبل أيّ شيء آخر. لكنّ الواجب لا يعني تجاهل الواقع المتمثّل في أنّ الجيش، بصفة كونه حامي الوطن، لا يستطيع تأدية مهماته في ظل المعادلة القائمة على الأرض اللبنانية. في ظلّ هذه المعادلة، هناك تجاذب مذهبي حاد لا سابق له، هناك سلاح غير شرعي يتحكّم بالقرار الوطني ويجعل البلد «ساحة» في تصرّف «حزب الله» بكلّ ما يمثّله.

من يرد خدمة الجيش والتضامن معه فعلا، يقل الحقائق كما هي من دون مواربة. في مقدّم هذه الحقائق أن تورّط «حزب الله» إلى ما فوق اذنيه في مشاركة النظام السوري في ذبح شعبه، جاءت بالويلات على لبنان واللبنانيين وحالت دون تمكّن الجيش من التصرّف بالطريقة التي يفترض أن يتصرّف بها مع كلّ سلاح غير شرعي على الأرض اللبنانية، بغض النظر عمّا إذا كان هذا السلاح سوريا أو لبنانيا...أو ايرانيا. مثل هذا التورّط أيقظ كلّ نوع من أنواع الغرائز المذهبية وجعل فئة كبيرة من اللبنانيين تشعر بالظلم وتبتعد عن المؤسسة الوطنية التي اسمها الجيش اللبناني.

ليس صحيحا في أيّ شكل ما قاله الزعيم الدرزي وليد جنبلاط عن أنّ تدخّل «حزب الله» في سورية جاء ليردّ «التكفيريين» عن لبنان. هذا كلام ساذج كان جنبلاط يقول عكسه قبل اسابيع قليلة. لكنّ الملفت في الكلام الأخير للزعيم الدرزي أنّه صدر عنه وهو في بلدة الشويفات التي اجتاح «حزب الله»، بما يمثّله، قسما لا بأس به منها وصولا إلى قلب البلدة حيث أقام مقراً له ورفع علمه. هل اراد وليد جنبلاط طمأنة أهل الشويفات أوّلا إلى أنّه لا يزال قادرا على الحؤول دون السيطرة الكاملة للحزب الإيراني على بلدتهم، ذات الأكثرية الدرزية...والمحاذية للضاحية الجنوبية لبيروت؟

هناك شهداء للجيش اللبناني في عرسال وهناك تضايق واضح لأهل عرسال من بعض تصرّفات المسلحين السوريين الذين أقبلوا على البلدة. هؤلاء المسلّحون، وبينهم من ارسله النظام لتأدية مهمّات معيّنة تصبّ في اثارة القلاقل، باتوا في أرض لبنانية معظم سكّانها من السوريين. فما لا يمكن تجاهله في أيّ وقت أنّ سكان عرسال فتحوا أبوابهم للاجئين السوريين الهاربين من ظلم النظام وباتوا أقلّية في بلدتهم.

كان على السلطات اللبنانية أن تفعل شيئا منذ العام 2011 من أجل منع تدفق كلّ هذا العدد من اللاجئين السوريين على لبنان. كان عليها، خصوصا أيّام حكومة «حزب الله» برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي والتي كانت تضم أحد عشر وزيرا «عونيا»، أي من اتباع النائب المسيحي ميشال عون، المباشرة في تنظيم الوجود السوري في لبنان بدل ترك اللاجئين يتدفّقون من جهة وغض النظر عن الغاء «حزب الله» الحدود بين البلدين من منطلق طائفي ومذهبي بناء على رغبة ايرانية من جهة أخرى.

الجيش في عرسال بات رهينة معادلة في غاية التعقيد في اساسها حسابات «حزب الله» واهدافه التي جعلته يضع الاعتبارات المذهبية والطائفية ومصالح ايران فوق السيادة اللبنانية. كذلك صار أهل عرسال ضحايا أزمة سورية لم يحسن لبنان التعاطي معها بأي شكل. اكتفى لبنان برفع شعار «النأي بالنفس» وكأنّ هذا الشعار كفيل بتنظيم الوجود السوري في لبنان ومنع «حزب الله» من الذهاب للقتال في سورية بحجج مختلفة. بدأت هذه الحجج بالدفاع عن بعض القرى الشيعية وانتهت بمنع «التكفيريين» من الانتقال إلى لبنان من سورية.

ليس معروفا بعد من تكفيري أكثر مِن مَن؟ من يمنع لبنان من انتخاب رئيس للجمهورية، وهو الرئيس المسيحي الوحيد في العالم العربي، ومن يتدخل في سورية لأسباب محض مذهبية، أم مَن يمارس إلى ما مارسته «داعش» في سورية والعراق ومن يقوم بما يقوم به بعض المسلحين السوريين داخل عرسال نفسها؟

في كلّ الأحوال، من الباكر ابداء رأي في ما يدور في عرسال، باستثناء الاعلان الصريح عن الوقوف إلى جانب الجيش اللبناني، من دون أيّ مواربة من أيّ نوع كان.

تأتي احداث عرسال، مع كلّ ما يمكن أن تحمله من مخاطر على لبنان واللبنانيين، في وقت خلق «حزب الله» سابقة خطيرة في الداخل اللبناني باعلانه أنّ لا رئيس للجمهورية لا يضمن بقاء سلاحه غير الشرعي ويقف إلى جانبه، علما أنّه يؤكّد أنّ لا حاجة لديه لضمانة من أحد لهذا السلاح. أمّا السابقة الأخطر التي انسحبت على العراق، فهي تتمثّل في جعل الانتماء المذهبي فوق أيّ اعتبار آخر. جاء مقاتلون شيعة من العراق للدفاع عن النظام العلوي في سورية. سبق ذلك تدفّق مقاتلي «حزب الله» على الأراضي السورية لحماية مقام الست زينب الموجود في مكانه المعروف من كلّ السوريين، من السنّة أوّلا، منذ مئات السنين!!!...

هناك خطأ أساسي يقوم على تجاهل أنّ احداث عرسال وليدة سلسلة من السياسات الخاطئة في بلد صارت فيه دولة اسمها «حزب الله» ودويلة اسمها الجمهورية اللبنانية. عندما تكون هناك ميليشيا مذهبية تسيطر على مقدّرات الدولة اللبنانية وتشنّ حروبا خارج اراضيها، يصبح كلّ شيء جائزا وممكنا ومسموحا، بما في ذلك التفاوض مع مسلّحين سمحوا لأنفسهم بقتل ضبّاط وجنود من الجيش اللبناني. قد يحصل مثل هذا التفاوض، كما قد لا يحصل، لكنّه صار احتمالا مطروحا.

إنّه عصر الأعاجيب الذي صار كلّ شيء فيه ممكنا. إنّه عصر لم يعد مسموحا فيه للدولة اللبنانية، أو على الأصحّ للدويلة اللبنانية، أن تسأل كيف يمكن لميليشيا حزبية أن تخوض حروبا خارجية من دون أخذ في الاعتبار للسيادة؟ كيف يمكن لميليشيا مذهبية عمل ما عملته في صيف العام 2006 وأن تأخذ لبنان إلى حرب غير مستعدّ لها كلّفته الكثير وأن ترفع هذه الميليشيا اشارة النصر بعد انتهاء الحرب؟

الجواب على مثل هذا النوع من الأسئلة أنه مع صعود الغرائز المذهبية وخروجها من عقالها، لم نعد أمام لبنان جديد، بل أمام شرق أوسط جديد لا مكان فيه للعقل والمنطق على الإطلاق... إنه شرق أوسط الحروب الدينية التي معروف كيف بدأت وليس معروفا كيف ستنتهي.

نقلا عن "الراي" الكويتية

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