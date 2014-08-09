سجن شاؤول أم سجن أهل غزة جميعاً؟

مكث «أحمد النيرب» قرابة ربع قرن كامل ينتظر الولد ويتوق أن يحمل لقب الأب دون جدوى.. أجرى عدة محاولات للإخصاب المجهرى المكلف مالياً ونفسياً دون فائدة حتى جاء اليوم الذى حملت فيه زوجته.. دبت الفرحة فى قلب الزوجين.. رزقه الله بابن جميل سماه «محمد»، أعقبه ثان سماه «محمود»، تبعه ثالث سماه «مؤمن».

حمد الله على رزقه العظيم وفضله الكبير.. حيث أبت رحمة الله أن تذره فردا.. كبر الأولاد.. أصبحت أعمارهم على الترتيب 13، 10، 7 سنوات.. تحولت حياة الأسرة بهؤلاء الأولاد إلى بهجة وسعادة.. ولكن حولت القذائف الإسرائيلية هذه الأسرة الغزاوية الصغيرة إلى كومة من الأشلاء المتناثرة بعد أن حوّل صاروخ موجه من طائرة إسرائيلية بيت أسرة أحمد النيرب إلى ركام مساء الجمعة الماضى.

كان الأب يخاف على أولاده الثلاثة من النسمة الطائرة، فإذا بطائرة إسرائيلية غاشمة ترحل بالجميع إلى الآخرة، شاكية إلى الله ظلم وبغى هذا الجيش المعتدى الآثم.. وتعتذر إلى الله من صمت العرب والمسلمين وحكوماتهم المريب وتخاذلهم المهين وفشل كل القوى المجتمعية معها فى تحريك هذه القضية العادلة فى الشارع العربى أو فى المحاكم الدولية أو حتى توثيقها إعلاميا وقانونيا ليراها العالم أجمع.

وإذا كان أحمد وزوجته وأولاده قد قُتلوا جميعاً، فأسرة البطش قدمت من أبنائها 18 شهيداً جراء قصف العمارة التى كانوا يسكنون فيها.

لقد تحولت حياة أهل غزة إلى جحيم فى كل لحظة.. حتى فى يوم عيد الفطر لم يسلم الأطفال من القصف وهم يلعبون فى الشوارع والطرقات حول البيوت المهدمة.

أما أمير محمود الذى يعالج فى مصر الآن من إصابات بالغة فقد قال للصحفيين المصريين: إن طائرات الاحتلال قتلت 28 فردا من عائلته.. بعد أن قصفت منزلهم بأربعة صواريخ حولته بمن فيه إلى كومة من التراب والأشلاء.

أما أبلغ كلمة قالها هذا المصاب: «إن الأحياء والأموات صاروا فى غزة سواء»، فالكهرباء مقطوعة طوال اليوم ولا تعود سوى ساعة أو ساعتين بعد ضرب شبكة الكهرباء الرئيسية.. فلم تترك إسرائيل شيئا فى غزة إلا ودمرته حتى المساجد، بيوت الله شكت إلى الله ظلم إسرائيل، حيث لم تسلم من القصف.. فقد دمرت إسرائيل 128 مسجدا.

كل ذلك وأشنع منه وأفظع منه فعلته إسرائيل بسكان القطاع، فقتلت وجرحت الآلاف، ولكنه لم يلفت نظر الحكومة الأمريكية صاحبة المكاييل المزدوجة والعشى الليلى، ولكنها رأت ببصر حديد فى كل هذا المشهد المأساوى: أسر الجندى الإسرائيلى شاؤول الذى جاء ليقتل قوما فى ديارهم فأسروه.. فالحكومة الأمريكية تشدد صباح مساء على ألسنة متحدثيها ومبعوثيها عن وجوب الإفراج عن هذا الجندى، فى الوقت الذى تنسى فيه أو تتناسى سجن شعب غزة بأسره قرابة 2 مليون مواطن غزاوى، يلحون فى كل لحظة على الإفراج عن الجندى الأسير شاؤول كما ألحت سنوات طويلة على ألسنة كل مسؤوليها بدءاً من الرئيس الأمريكى حتى الخفير بالإفراج عن «شاليط» الجندى الإسرائيلى السابق الذى أسرته حماس وأُفرج عنه مقابل المئات من الفلسطينيين فى صفقة تبادل أسرى.

فمتى يكون الغزاوى عندنا مثل شاليط عندهم؟ متى ننصر أنفسنا وأهلنا فى غزة بما يتناسب مع إمكانيات وظروف كل دولة ومجتمع دون النظر للصراعات السياسية المؤقتة والمتغيرة.. لنقدم ثوابت التاريخ والجغرافيا والأمن القومى على ما سواها من المتغيرات.. فمتى نقدم الثابت على المتغير.. والأصل على الفرع.. والغايات على الوسائل؟!.. «قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا».



*نقلا عن "المصري اليوم"

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