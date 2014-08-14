لاريجاني ومشعل

كثيرا ما يطالب البعض بتوضيح بعض الأمور مثل خبر منشور في صحيفة إلكترونية أو خدمة إخبارية أو شائعة في مواقع تواصل اجتماعي حتى وصل بالبعض الى انه يطالب بتوضيح معلومة سمعها من قهوجي في ديوانية ما.

تلك المطالبات سمعتها اكثر من مرة ومن اشخاص اظن بهم العقلانية والمنطقية لأنهم اصحاب شهادات جامعية ويعتبرون من المثقفين لكنهم يصدقون اي شيء يسمعونه او ينقل إليهم حتى لو كان من «جرسون» مطعم هندي، والمصيبة انهم يطلبونها من الوزراء او من رئيس مجلس الوزراء وكأن عليهم لزاما الرد على اي شائعة من مجنون او صاحب هوى.

ولأن الكثير من الكويتيين يحملون الفكر نفسه ومعهم كثير من اهل الخليج العربي فإنني سأطالبهم بضرورة مطالبة خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس بأن يرد على تصريح رئيس مجلس الشورى الايراني «لاريجاني» المنشور في صحيفة خبر اونلاين الايرانية والذي ذكر فيه ان هناك دولا عربية غنية وموارد نفطية وغازية كبيرة وتمتلك الاسلحة ولم تقدم اي دعم لفلسطين.

تصريح لاريجاني تزامن بعد تصريح خالد مشعل عن المساعدات الكويتية قبل ايام وكلنا نعرف حجم المساعدات الخليجية لفلسطين ومنذ عشرات السنين، لذلك يجب على مشعل الرد على التصريح الايراني الرسمي لصحيفة ايرانية فالتصريح نشر في ذلك الموقع وليس مجرد اشاعة.

شعوب الخليج العربي تريد ان تعرف الحقيقة من رئيس المكتب السياسي لحماس ان كانت الحكومات الخليجية تقدم المساعدات لفلسطين او انها مجرد تبرعات كلامية يراد بها اسكات الشعب الخليجي فقد تزايدت التصريحات علينا.

ادام الله المساعدات الخليجية لأهلنا في فلسطين، ولا دام من يتكسب بالقضية الفلسطينية وهو لم يساعدهم.



*نقلا عن "الأنباء" الكويتية

www.alanba.com.kw/kottab/saad-almetesh/490784/14-08-2014