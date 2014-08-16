انتبه جيداً يا سيادة الرئيس

بكل صدق، أدعو رئيسنا عبدالفتاح السيسى إلى أن يجمع عدداً من أهل الشأن، ممن يثق بنسبة مائة فى المائة، لا تسعة وتسعين، بأنهم سوف يقولون له الحقيقة المجردة، لا النفاق الرخيص، وسوف يكونون أمناء معه، ثم يسألهم أن يصارحوه الرأى ـ لوجه الله ـ ثم لوجه هذا الوطن، فيما إذا كان من الجائز هذه الأيام أن تنشئ مصر مفاعلات نووية بغرض إنتاج الطاقة، سواء فى الضبعة أو فى غيرها؟!

أدعوك يا سيادة الرئيس، وأنا أثق فى أنك سوف تفعلها، لأن الموضوع كما تعلمون أخطر بكثير جداً من أن يكون موضع مغامرة منا، ثم إنه أخطر أيضاً بكثير من أن ندخله على طريقة التجربة والخطأ، ودون أن نكون واثقين تماماً من أننا فى حاجة إليه فعلاً، وأنه ـ وهذا هو الأهم ـ لا بديل آخر له أمامنا، وأننا سوف نكون قادرين على تأمينه تأميناً تاماً إذا ما خرج إلى النور.

أدعوك يا سيادة الرئيس، لأنكم تعلمون أن موضوعاً من هذا النوع كان جائزاً فى بدايات عصر مبارك، أى من 35 سنة، عندما ثار حوله جدل واسع وقتها، ثم توقف الجدل، ومعه تم إغلاق الملف.

أدعوك يا سيادة الرئيس، لأنكم قطعاً تعرفون أن العالم بوجه عام، فى سبيله إلى التخلص مما عنده من مفاعلات كهذه، وأن ألمانيا بشكل خاص، قد حددت لذلك موعداً، هو عام 2017، بحيث تخلو أرضها تماماً من أى مفاعل نووى، بعد ثلاثة أعوام من اليوم.

أدعوك يا سيادة الرئيس، لأن الظاهر من نتائج زيارتكم لروسيا أن هذا الموضوع كان من بين ملفاتها، وهو ما يجب أن نتحسب له طويلاً طويلاً قبل الإقدام على أى خطوة فيه!

أدعوك لأنه إذا كان هناك اعتقاد لديكم بأن إنشاء مثل هذه المفاعلات من بين مقتضيات الأمن القومى لنا، فربما نكتشف بعد تفكير هادئ وعميق أن العكس بالضبط قد يكون هو الصحيح.

أدعوك، لأنه ليس من المعقول أن نكون نحن أشطر وأذكى من الألمان، الذين لما حدث التسرب الإشعاعى النووى اليابانى - قبل سنوات - انقلبت الدنيا عندهم فى برلين، وانعقد البرلمان الألمانى «البوندستاج» بشكل متواصل، ولم تعرف أحزابهم طعماً للنوم، إلى أن توافقوا جميعاً على أن عام 2017 هو آخر عام سوف يشهد وجود مفاعلات نووية سلمية على أرضهم، وأن الطاقة التى كانت تأتيهم منها سوف يحصلون عليها من الشمس مرة ومن الرياح مرات!

أدعوك لأنك تعلم تمام العلم أن أى خطأ عابر فى التعامل مع مثل هذه المفاعلات بعد إنشائها، وما أكثر الأخطاء كهذه عندنا، يمكن أن يخلّف من ورائه إشعاعات فى البلد، لقرون من الزمان، لا لسنوات، ولا لعقود!

أدعوك لأن طاقة الرياح لدينا تكفينا إذا أردنا، وتزيد، وأدعوك لأن طاقة الشمس فى سمائنا تغطى احتياجاتنا مع احتياجات البلاد المجاورة، إذا ما أحسنا استغلالها، وإذا ما نظمنا عملية توليدها.. ولأنى حين كنت فى تونس قبل أسابيع، لاحظت أن المراوح الضخمة لتوليد طاقة الرياح موجودة على أطراف العاصمة، وهو نفسه ما نشاهده على الطرق المختلفة، حين نذهب إلى أوروبا، فتساءلت بينى وبين نفسى عن السبب الذى يمنعنا من زرع مثل هذه المراوح على أطراف القاهرة والمدن، وقد سألت فعرفت أن الواحدة منها تكاد تكفى لتغذية حى بكامله بالطاقة!

أدعوك لأن الدخول إلى موضوع الطاقة النووية عندنا بصورة خاصة لن يكون أبداً كالخروج منها، ولأن الذهاب إليها لابد أن يكون محسوبًا، لا بقلم واحد، أو بورقة واحدة، وإنما بكل أوراق وأقلام الدنيا، فهو ليس نزهة بأى معيار!

نقلا عن صحيفة "المصري اليوم"

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