بنك الحياة والموت!

أعلن من هذا المنبر انضمامى إلى بنك قصص الحياة الذى أشهره الأستاذ يسرى الفخرانى فى مقاله بـ«المصرى اليوم» تحت عنوان «كم امرأة هزمت السرطان؟» يوم الثلاثاء ١٩ أغسطس الجارى. البنك ليس له علاقة من قريب أو بعيد بما نعرفه عن عمل البنوك، فلا إيداع ولا سحب نقود، ولا قروض ولا استثمارات ولا أموال من أى نوع، لا شىء هناك سوى القصص. ولكنها من نوع خاص، فما يقوله الراوى لا يتبع القواعد المعروفة للرواية أو الحكاية، لا توجد دراما هنا أو تراجيديا أو كوميديا من أى نوع، إنها عن «المقاومة» من أجل الحياة. هنا لا يوجد استسلام لمرض، ما إن تسمع اسمه حتى يتلبس الإنسان مشاهدة الموت، تقترب الدنيا من نهايتها، ولا يبقى بعد ذلك شىء. صاحب المقال كان لديه حالة زوجة صديقه التى جاءها المرض «فجأة»، وكانت وسيلته لهزيمة «المفاجأة» أن ينشئ بنكا للقصص التى نجح أصحابها فى هزيمة السرطان. بالمناسبة فإن شعوبا أخرى تتعامل مع الموضوع بالاحتفال، وقد شاهدته ذات يوم فى المستشفى الذى أعالج فيه بمدينة هيوستون بولاية تكساس الأمريكية. كان المكان مزدحما بشدة، وكان هناك الكثير من الزهور والبالونات بألوان كثيرة، وكما هى العادة كان هناك موسيقى وأنواع كثيرة من الطعام. سألت عن الحكاية فكانت أن ذلك هو يوم الاحتفال لمن نجوا من المرض، هؤلاء جاءوا يحكون حكايتهم لمن لا يزالون فى قلب المعركة، وهم يقدمون دليلا حيا على قوة الأمل، وأن الإنسان ما عليه إلا الصمود، لا استسلام ولا هزيمة، فالساعة سوف تأتى فى الوقت المقدر لها، هذه باختصار وظيفة أخرى لهل علاقة بتنظيم الكون، أما ما له علاقة بنا فهو أن نعمل لدنيانا كما لو كنا سنعيش أبدا، وبالطبع فإنك سوف تعلم بقية ما قاله السلف الصالح.

قصتى فيها قدر غير قليل من غير المألوف، فقد عرفت المرض قبل أن يأتى بأربع سنوات، لم تكن هناك مفاجأة، والحقيقة أننى كنت فى انتظاره. فى شهر سبتمبر ٢٠٠٩ ظهر فى تحليل للدم أن كرات الدم البيضاء قد هبطت نسبتها هبوطا ملحوظا بعيدا عما يراه الطب المعدل «الطبيعى». هذه علامة من علامات «اللوكيميا»، ولكن الأطباء فى القاهرة، وواشنطن، وبعد ذلك فى بوسطن وبرينستون، كلهم تساءلوا عما إذا كنت أمارس حياتى بطريقة طبيعية، وكانت الإجابة بالإيجاب، سألوا عن أعراض كثيرة سلبية، وكانت الإجابة بالنفى. وكان الرد هو أنه لا يوجد ما يمكن عمله، ما علينا إلا الانتظار. قال الطبيب: الطب علم Science ولكنه علم غير مكتمل Imperfect Science، واستطرد لأن كل إنسان حالة وحده، فى الحقيقة عالم بأسره. أحد الأطباء قدم تفسيرا بأن سكان البحر المتوسط يمثلون حالة خاصة فى هذا المرض، ومن ثم فإن سقف ما هو «طبيعى» بالنسبة لهم أقل من ذات النسبة بالنسبة للشعوب الأخرى. طبيب آخر وضع السبب على أكتاف القاهرة الملوثة بمادة الرصاص، المطلوب أن تكون بعيدا عن العاصمة، وتبعد عن الزحام، والأطفال. أيامها قررت أن أعيش حياتى كما قررتها وهى أن أعمل كثيرا، فى الحياة الأكاديمية والصحافة والإعلام، وفى السياسة بشكل أو بآخر. لم أنس قط أنه فى كل تحليل للدم، كانت الكرات البيضاء تتراجع، كانت الساعة تدق بشكل ما، ولكن واجبى كان إضافة ما استطعت إلى الحياة التى نعيش فيها، ولماذا لا والصحة «عال العال».

لم تنته السنة الرابعة إلا وكانت الأعراض واضحة وحل المرض، لم تكن هناك مفاجأة من أى نوع، وما حدث هو أن الله عز وجل منحنى أربع سنوات كاملة من الوقت المستقطع فى المباريات أتممت فيها مجموعة من الاستعدادات. تزوج الأولاد وأتوا بالأحفاد، وربما كان ذلك هو القصد من الظاهرة المتوسطية وهو أن تتأكد من وجود بصمة لك فى هذا العالم، ومهما قلت عن الكتب والمقالات والتلاميذ الذين سيذيلون صفحات كتاباتهم بمراجعك؛ فإن كل ذلك شىء، وأولادك وأحفادك شىء آخر. ولكن هناك أمرا مهم لا بد منه، وهو درس لكل المشاركين فى البنك، وهو أن تستعد دوما للمفاجأة بالتأمين ضدها. لا يمكن أن تدخل معركة وأنت لست مسلحا لمواجهتها، النصر والحياة كلها من عند الله، ولكن الله أيضا أمرنا بالاستعداد، وأن نعقلها ونتوكل. العلاج الحقيقى من المرض مكلف، وفى السرطان مكلف للغاية، ولكن إذا قمت بالتأمين على الصحة فى وقت مبكر، فإن درعا واقيا من الاطمئنان ينسدل عليك، وربما تنسى ما جرى لأصدقاء حينما أصابهم اللعين، فساعتها سوف تجد الدولة تمد اليد هى الأخرى. التأمين على الصحة موضوع على أى حال يحتاج معالجة خاصة، وهو ليس فقط عن الصحة، وإنما عن الاستثمار أيضا.

هناك بعد ذلك أمور أخرى تساهم فى بناء القصة. راقبت المرضى، فساعات الانتظار فى المرض طويله، وهناك فى هيوستون سوف تجد كل الألوان، ومن أتوا من الشرق والغرب، وسوف تختلط بهم، وربما تعرف حكايتهم، ولكن هناك نمط يسير عليه الجميع. هم فى العادة يأتون مكتئبين، بعد أسبوع تقريبا تنفرج السرائر، وبعد أسبوع آخر ربما تحصل على ابتسامة، وساعتها سوف تعرف أن السر فى الحياة بدأ يسير فى الجسد. فى البداية الاكتئاب نتيجة طبيعية لأن الذائع فى الاعتقاد هو أن المستشفى هو بوابة الموت، وهناك سوف تجد من يقول لك أولا إنه لا يوجد علاج Cure لمثل هذه الحالة، ولكن تعال معا نتعامل معها بحيث تعيش حياة طبيعية Treatment. وعندما يهبط سقف التوقعات بالخلاص من المشكلة تصبح المسألة ممكنة المعايشة.

\من ناحيتى كنت محظوظا أكثر، قال لى سائق يمنى «الصبر»، ولأول مرة ربما عرفت سر هذه الكلمة التى كان المصريون يستخدمونها كثيرا. الصبر يعنى أن تقبل راضيا أن يكون التقدم بالمليمترات، ومع تراكمها زمنا تصير سنتيمترات، وفى لحظة سوف تحس أنك الحامل لهذا المرض الخبيث تعيش حياة «طبيعية» بشكل ما مثل الآخرين. من يصاب بالصداع ربما يحصل على الشفاء بعد ساعة من الزمن زادت أو قلت، ولكن من يصاب بالسرطان فهو سوف يحصل على وقت مستقطع آخر يعيش فيه حياة عادية بين جلسات العلاج الكيماوى أو الإشعاعى أو أى نوع آخر. ما عليك ساعتها إلا أن تلحق كل الأوقات المستقطعة فتحصل على زمن مباراة كاملة إضافية.

والحقيقة أنه لا توجد قصة ما لم تعلم عقدتها. لست طبيبا ولكن السرطان هو حالة من الخلل فى إنتاج الخلايا، فتكون هناك خلايا خبيثة وأخرى مجنونة، وثالثة غير طبيعية، وأى منها مشكلته كيف يتفوق على الخلايا الحية الطبيعية والصحية تماما. بالنسبة لمرض اللوكيميا فهو يجرى فى الدم الذى يتكون أساسا من البلازما (سائل من الماء وبعض الأملاح) وفيه توجد الخلايا الحمراء والأخرى البيضاء وأخيرا الصفائح. ثلاثتهم يجرى إنتاجهم فى مصنع النخاع الشوكى، وهم ينتجون فى شكل حزم من الخلايا، كل منه له وظيفة ما فى داخل ذلك الكون الهائل للجسد الإنسانى.

الحمراء تساهم فى عملية التمثيل الغذائى، والبيضاء تقوم بالدفاع عن الجسم ضد الفيروسات والميكروبات والبكتيريا، والصفائح هى التى تتعامل مع الجروح. مشكلتى الكبرى كانت مع الخلايا البيضاء، لسبب ما لا نعرفه، فإن الخلايا غير الطبيعية فيها تنتج بكثرة فلا تستطيع الخلايا الطبيعية أن تقوم بعملها. هذا هو جهاز المناعة، وعلى العلم والطب هنا أن يساهم فى السعى نحو التوازن فيكون ذلك ما نقول عليه الحالة الطبيعية. إذا فهمت ما يجرى يصبح تمام القصة ما نصحتنى به طبيبة وهو أن تجعل جسدك فى حالة صحية جيدة، مارس الرياضة، واجعل طعامك صحيا، ما تعودت عليه من هذر وإفراط فى الحياة لم يعد هذا وقته، ووقت الجرائم التى ترتكبها إزاء جسدك طعاما أو شرابا ربما يكون الوقت ملائما للتخلص من عادات قاتلة. ولحسن الحظ أننى توقفت عن التدخين منذ ١٤ عاما. انتهت قصة البنك الأولى.



*نقلاً عن "المصري اليوم"

http://m.almasryalyoum.com/news/details/512699