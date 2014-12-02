ولو أخذوني من غرفة النوم!

قال صاحبى غاضباً: كيف تقبل اعتراض قطاعات من الرأى العام، فى مدينة فيرجسون الأمريكية، على قرار هيئة المحلفين هناك، بتبرئة الضابط الأبيض الذى قتل شاباً أسود، ثم ترفض أنت نفسك اعتراض قطاعات من الرأى العام هنا على الحكم ببراءة حسنى مبارك فى قضية قتل المتظاهرين؟!

قلت فى هدوء: أنت ذاتك قلتها.. فهناك قرار من هيئة محلفين، وهنا أنت أمام حكم من محكمة، ولابد أن فرقاً كبيراً بين أن يحتج أحد على قرار وأن يحتج على حكم صادر عن محكمة!

قال فى عصبية: وهل هذا هو الفارق الوحيد؟!

قلت متجاهلاً عصبيته: بالطبع لا.. فهناك فروق أخرى كثيرة، ربما يكون أهمها أننا فى الحالة الأمريكية أمام قاتل وحيد ومقتول وحيد أيضاً، وبالتالى فبمثل ما إن المقتول معروف، بمثل ما إن القاتل معروف بالدرجة نفسها.. وأما فى حالتنا، فالحكاية مختلفة تماماً، لأننا أمام شهداء كثيرين، ثم إننا أمام أكثر من متهم يظل مبارك واحداً منهم، لأنك بالقطع سمعت عن أن الإخوان هم الذين قتلوا، بشهادة قادة فى الجيش كانوا موجودين فى مسرح الأحداث وقتها، وبالقطع أيضاً سمعت عن الذين عبروا الحدود، وتسللوا من الأنفاق، ووضعوا قناصيهم المدربين فوق أسطح العمارات.. ولابد أنك سمعت.. وسمعت... إلى آخره، ولذلك، فأنت بكل أسف أمام وضع تكاد تتفرق فيه دماء المساكين الذين سقطوا فى الميادين تحديداً، وقت 25 يناير بين القبائل

قال فى حزن ظاهر: هذا يعنى أننا لن نعرف مَنْ بالضبط قتل المتظاهرين؟!

قلت متمسكاً بهدوئى: ومَنْ قال هذا؟.. إن مهمة كهذه تظل تقع على كاهل جهات التحقيق أساساً، وتظل قبل ذلك وبعده فى حاجة إلى أدلة، وإلى شواهد، وإلى براهين، وإلى معلومات، لأن القاضى فى حالة مبارك، أو غير مبارك، يقضى فى المسألة المعروضة أمامه، بناءً على المعلومات التى يجدها بين يديه، وليس بناءً على أى شىء آخر، وإذا استطاع أحد، غداً، أن يوفر معلومات مؤكدة عن أن مبارك هو الذى قتل، أو أنه هو الذى أمر بقتلهم، أو أنه هو الذى امتنع عن الأمر بعدم قتلهم، فسوف يدينه القاضى بشكل مؤكد!

قال متظاهراً بالهدوء: ولكنه كان مسؤولاً وقت قتلهم فى الميادين؟!

قلت فى نفاد صبر: هنا يجب أن نطالع شهادة ضابط الحرس الجمهورى الذى قال إنهم فى الحرس قد ذهبوا إلى مبارك يوم الخميس 10 فبراير 2011، أى قبل تخليه عن الحكم بـ24 ساعة، وأخبروه بأن عندهم معلومات عن أن متظاهرين سوف يأتون فى الغد، أى يوم الجمعة 11 فبراير، لمحاصرة القصر الجمهورى، وأنه من المحتمل أن تصدر عنهم أشياء مستفزة، وأنهم فى الحرس الجمهورى سوف يتعاملون معهم وفق ما عندهم من تعليمات قديمة ومستمرة، وهى إطلاق الرصاص على كل مَنْ يقترب من سور القصر.. هنا، يقول الضابط إن مبارك أمرهم فى حسم بألا يقتربوا من أى متظاهر، حتى ولو دخل عليه المتظاهرون وأخذوه بالبيجامة من غرفة النوم!

قال وقد ضاق فيما يبدو بالنقاش: ماذا تقصد؟!

قلت محاولاً إعادته إلى الموضوع: بدون أن أتولى الدفاع عن الرجل، لأنه قادر على الدفاع عن نفسه، كما أن عنده الذين يستطيعون أن يدافعوا عنه جيداً، فإننى أريد أن أقول إن واقعة كهذه تبين لك حقيقة نواياه تجاه المتظاهرين، وإلا فقد كان فى إمكانه أن يبقى فى القصر، وكان فى إمكانه ألا يتخلى، وكان بإمكانه أن يأمر حرسه الجمهورى بأن ينفذ ما عنده من تعليمات، ولم يكن الحرس يستطيع عصيان الأمر.

قال فى شبه استسلام: وما خلاصة الموقف؟

قلت ضاغطاً على مخارج الحروف: خلاصته أن الاعتراض على أحكام القضاء، أياً كانت، يكون أمام القضاء وحده، ومن خلال أدوات الاعتراض المعروفة قضائياً، ولا يكون أبداً فى الشارع.. أبداً لا يكون فى الشارع!

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