وماذا عن الخنفشار؟

كتبت قبل أيام مقالاً بعنوان (ابتشاكا) تحدثت فيه عن دور الأدباء والعلماء في ابتكار كلمات جديدة أو مفردات لغوية غريبة.. وكلمات كهذه سرعان ما تأخذ معنى شائعاً يفرضه الكاتب أو يتفق عليه الناس لاحقاً.. ولكن القليل منها يظل

غامضاً أو هائماً على الدوام بحيث يترك لكل خيال الذهاب في اتجاة مختلف (وضربت مثلاً بنعومة البترجين التي لم أكن أعني بها شيئاً محدداً حين ذكرتها في مقال جواري السلطان)!

وخلال الأيام التالية وصلتني استفسارات كثيرة بخصوص الكلمات الغامضة المتبقية في مقالي السابق.. وفي حين شرحت سبب اختراعي كلمة بترجين، ومسؤولية المتنبئ عن كلمة ابتشاكا (التي نبهني شاعر جازان الأستاذ إبراهيم مفتاح إلى أنها قد تكون أصل كلمة بكش وبكاش التي تعني في لغتنا العامية كذباً وكذاباً) أحيلكم إلى كتب التفسير لرؤية أوجه الخلاف حول الكلمات الغريبة في القرآن الكريم مثل (قمطرير ومدهامتان وغسلين وأخبتوا وفاقرة وزقوم) وإن كنت شخصياً أرى أن وجه البلاغة فيها لا يأتي من خلال تفسيرها، بل من خلال تصور معانيها في سياق الكلام، وبهذه الإحالات يتبقى لدينا كلمتان فقط من مقالي السابق لم أفِهِما حقهما من الشرح هما "خنفشاري" و"صعقليف".

فالكلمة الأولى تعني الرجل الذي يدعي معرفة كل شيء وإن كان الرجل نفسه يدعى أنها نوع من النباتات المفيدة.. ولهذه الكلمة قصة طريفة ذكرها المقري في نفح الطيب تتحدث عن مجموعة من الأصحاب كان بينهم رجل يدعي معرفة كل شيء ولا يكاد يعجزه أي سؤال.. وذات يوم اتفقوا على اختراع كلمة جديدة لم يعرفها قبلهم إنس ولا جان فظهروا بكلمة "خنفشار".. وحين حضر صاحبهم المدعي سألوه عنها فقال بكل ثقة: هذا نبات يعيش في اليمن.. ضحكوا عليه (لدرجة أتخيل أحدهم قد انقلب على قفاه) وأخبروه أنها كلمة من اختراعهم لا تعني شيئاً.. ولكنه بدل أن يستسلم أو يخجل من نفسه أحالهم الى بيت شعر (من تأليفه) يقول فيه الشاعر:

لقد عقدت محبتكم فؤادي كما عقد الحليبَ الخنفشارُ

فأصبحت الكلمة تطلق على من يدعي معرفة كل شيء ولا يعجزه أي شيء بسبب جراءته في الكذب وبلاغته في الحديث (وبفضل هؤلاء الأصدقاء يمكنك أن تقول: هذا حديث خنفشاري).

أما كلمة زعقليم فأتت ضمن قصة طريفة عن رجل يدعى أبا علقمة كان ضليعاً بقواعد اللغة ويتحدث بغريب الألفاظ منها.. ليس هذا فحسب بل كان يخترع مفرداته الخاصة حتى غدا كلامه غير مفهوم لكثير من الناس. وذات يوم استيقظ قبل الفجر ونادى خادمه: ياغلام أصعقت العتاريف؟ الغلام من جهته (طق) من هذه العادة فقال: صعقليف! فتعجب أبو علقمة كيف أنه لم يسمع بهذه الكلمة من قبل؛ فقال باستغراب: وما صعقليف؟ فقال الغلام: وأنت ما صعقت العتاريف؟ قال أبو علقمة: عنيت هل صاحت الديكة؟ فقال الغلام: وأنا عنيت لم تصح بعد!

وبشرح هاتين الكلمتين يصبح مقالنا رفعليس.

(عنيت بذلك مكتمل المعاني والأطراف).

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