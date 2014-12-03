الحشد الشعبي غير مقدس

ما من شيءٍ له علاقة بالبشر أو من صنعهم مقدساً على نحو مطلق، فـ"كل ابن آدم خطّاء"، وعليه لا يتعيّن إضفاء قدسية تامة شاملة على الحشد الشعبي، مجاميع وأفرادا،ً وتنزيههم عن الوقوع في الخطأ، مع كامل التقدير لوطنية الأغلبية الساحقة منهم ولأريحيتهم وتضحيتهم.

الكلام الذي يدور في الشارع عن تصرفات غير قويمة لعناصر من الحشد الشعبي لم يأت من فراغ، ولا هو بالكامل مغرض وتقف وراءه دوافع طائفية، كما يحاول البعض تصوير الأمر. ثمة تجاوزات من بعض هذه العناصر ومن بعض قياداتها غير مقبولة وما كان ينبغي السماح بها، ولا يجب التهاون معها والسكوت عليها بأي حال وبأي ذريعة .. إنها تسيء إساءة بالغة الى هذا العمل الوطني، وتبعث برسالة خاطئة الى المجتمع... هذه التجاوزات، وبينها حالات من الابتزاز المالي وأخرى فيها خروج على النظام العام، تقوم بها عناصر تنسب نفسها الى مجاميع الحشد الشعبي، مستخدمة سيارات وآليات وأسلحة لا تتوفر إلا لبعض مؤسسات الدولة وبعض الأحزاب والمنظمات السياسية ذات السطوة والنفوذ.

وزارة الداخلية أقرّت غير مرة بمثل هذه التجاوزات، محذرة من أن بعض عصابات الجريمة المنظمة تستغل ظاهرة الحشد الشعبي وتنفّذ جرائمها باسمه. المرجعية الدينية العليا في النجف من جهتها جعلت ممثليها يتحدثون بصراحة عن مثل هذه التصرفات. لو لم يكن بين أيدي الداخلية والمرجعية معطيات مؤكدة وثابتة ما تحدثتا في هذا الأمر.

والآن يجري تداول معلومات عن مخاوف من وجود عمليات فساد مالي وإداري لدى بعض الدوائر المسؤولة عن الإنفاق على مجاميع الحشد الشعبي شبيهة بالعمليات المتهم بها مسؤولون وموظفون في لجان النازحين، وهو أمر لا يمكن استبعاده، فمثلما دخل الفاسدون والمفسدون على خط النازحين ومحنتهم، يمكن لهم ان يدخلوا على خط الحشد الشعبي.

بعض القيادات الحزبية ذات العلاقة بالحشد الشعبي تلجأ الى ما يشبه الابتزاز بإطلاق التصريحات المحذّرة من الكلام بسوء عن هذه الظاهرة الوطنية، وما من أحد قد تحدث بمثل هذا الكلام العام الذي لا يستثني أحداً، وانما مجمل الحديث يدور حول تصرفات عناصر غير منضبطة أو وصولية او انتهازية أو مندسة في الحشد الشعبي.

بصراحة ان محاولة تزكية كل ما له علاقة بالحشد الشعبي وعدم القبول بتوجيه النقد للتجاوزات والتصرفات غير المقبولة قد يخفي وراءه ما يؤكد المعلومات المتداولة بشأن هذه التجاوزات والتصرفات.

حفظاً لكرامة المتطوعين ولكرامة المهمة الوطنية التي يؤدونها وضماناً لأمن المجتمع، يتعين إناطة أمر الحشد الشعبي، جملة وتفصيلاً، بالدولة في الحال.

* نقلا عن "المدى"العراقية