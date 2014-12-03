متطرف العراق في رحاب متطرفي لبنان

نوري المالكي الصغير في بلاده اليوم صار كبيراً في لبنان. زار بيروت ونال حفاوة تليق بإيران ورموزها. لم يبق رمزاً لإيران في لبنان لم يسع إلى الحفاوة بالضيف العراقي المهزوم. ولا أكثر من ذلك أن نائب رئيس دولة يحل ضيفاً على حزب ديني، وليس على دولة لبنان، فحزب الله تولى مهمة استضافته، وصاغ له برنامج زيارة يشبه الحزب ولا يشبه لبنان.

وشخص مثله غير قادر على تجاوز الذهنية المذهبية، ورغم مسمى نائب رئيس جمهورية فقد حصر الزيارة في شيعة لبنان، وهذه حاله منذ أن وضع نفسه في صندوق حزب الدعوة طوال 8 أعوام من حكم العراق، فجعل الحزب دولة، وألغى البقية، وهو اليوم في استمرار لنهج فاشي فاشل، وإثبات عجز وتكرار أخطاء.

وخلال الرحلة القصيرة، كان المالكي أكثر شفافية في رسم خطوط المواجهة. خندق إيران وخندق الآخرين، دار الملالي وسوريا ومتطرفو العراق ولبنان في خندق، والخليج ومعظم العرب في الخندق الآخر. أما المعيار القائم، فمحصور بالمذهب.

هم سنة، ونحن شيعة. معيار لا يعرف المتطرفون غيره. إذ إنه سبب بقائهم ووقود مسيرتهم؛ لذا كان البغدادي الوجه الآخر من عملة المالكي. ومثله كان حزب الله سبباً لشيء اسمه القاعدة في لبنان.

اليوم، لا يملك المالكي من أمر العراق شيئاً. صفته نائب رئيس، وفي هذه يشترك معه اثنان غيره، وجميعهم لا يحل ولا يربط وفاقد الصلاحيات، ورغم ذلك حاول مضيفوه تغطية الزيارة بعبارات كبيرة: تنسيق أمني بين البلدين، مكافحة الإرهاب، تعزيز العلاقات. لكن لا سيرة عن أموال المالكي في مصارف بيروت!