جزى الله "البراءة" كل خير!

جاء حكم البراءة، الذى حصل عليه الرئيس الأسبق مبارك، ليكشف عن أشياء مذهلة، ما كان لها أن تنكشف هكذا، إلا أمام حكم من هذا النوع، وقد كانت تلك الأشياء المذهلة سيئة كلها، باستثناء شىء واحد كان جيداً، بل كان رائعاً!

كان مذهلاً، على سبيل المثال، أن يكتشف أهل مصر، بعد صدور الحكم، أن أشد الناس فى الإعلام هجوماً على مبارك، بعد حكم براءته، كانوا هم أكثر الذين أكلوا من خيره عندما كان فى الحكم، وسوف تبحث أنت عن تفسير لمثل هذا السلوك، فلن تجد، وسوف تظل تتساءل فيما بينك وبين نفسك عما إذا كان هؤلاء الذين أكلوا من خير مبارك فى الحكم، ونهشوه خارج الحكم يتصورون أن المصريين نسوا ما كان منهم إزاءه، وقت أن كان هو فى السلطة، ثم ما هو كائن منهم هم أنفسهم فى الوقت الحالى؟!.. هل يتصورون أن المصريين نسوا ما كان من نفاق له، بالأمس، ثم ما صار من نهش فى جسده، من الأسماء نفسها، اليوم؟!.. هل يتصورون هذا فعلاً؟!.. وهل يتصورون أن ذاكرة المجتمع ضعيفة إلى هذا الحد، وأنه، كمجتمع، لا يحتفظ فى ذاكرته بما كان قبل 25 يناير 2011، ثم يقارنه بما هو كائن فى لحظته الراهنة؟!

وكان مذهلاً، للمرة الثانية، أن تكتشف، وأنت تتابع ما يجرى، أننا لانزال مجتمعاً مراهقاً بامتياز فى أغلبه، رغم مروره بثورتين، وأننا لم نتحول إلى مجتمع ناضج بعد، لأن من سمات المجتمعات الناضجة أنها تتلقى أحكام القضاء بثبات، وعقلانية، وهدوء، حتى ولو كانت الأحكام على غير هواها، وحتى ولو كانت ضد مزاجها العام.

وقد كان مذهلاً، للمرة الثالثة، أن تكتشف أن الدولة لاتزال «طرية»، إذا صح التعبير، وأنها، رغم هيلمانها، ورغم أدواتها العديدة النافذة، ورغم قوتها الهائلة الكامنة فى داخلها، قد أخذت خطوة، بل خطوتين إلى الوراء، عندما فاجأتها مظاهرة محدودة هنا، أو أخرى محدودة أيضاً هناك، اعتراضاً على الحكم.. فبالنسبة لى، ولكثيرين رأيتهم، كنا نتصور، ولانزال نأمل، أن تكون الدولة قادرة على أن تشخط فى هؤلاء الذين لا يقيمون لها اعتباراً، والذين يمارسون الفوضى، والعبث على الملأ، وكأنها غير موجودة!.. هذا عيب كبير فى حق الدولة، وتقصير أكبر منها فى حق نفسها، ثم فى حق مواطنيها ورعاياها.

أما الشىء الجيد، بل الرائع الوحيد، فى كل هذا الصخب المزعج، فهو أنه ما من جماعة أرادت أن تنظم احتجاجاً على الحكم، إلا وقالت إنها لن تقبل أبداً بأن يكون الإخوان معها فى احتجاجها، وأن يدها، كجماعة احتجاجية، لن توضع مرة أخرى، أبداً، فى يد الجماعة الإخوانية.. وهكذا، وجد الإخوان الذين أرادوا استغلال المناسبة أنهم عُراة فى الهواء الطلق، وأنهم وحدهم فى كل طريق، وأنه لا أحد فى المجتمع بأسره يقبل أن يتواجد معهم، لمجرد التواجد، فى أى سبيل ومهما كانت المغريات، ولابد أن فرزاً، كهذا، يبقى كاشفاً، ولابد أن عنوانه الكبير يظل على النحو الآتى: هذا ما جنته الجماعة الإخوانية على نفسها!

وإذا كان الشاعر قد دعا قديماً، بما معناه، أن يجزى الله الشدائد كل خير، لأنها جعلته يعرف عدوه من صديقه، فإننا بالقياس على ما قاله، نستطيع أن ندعو الله تعالى أن يجزى «البراءة» كل خير، لأنها قد نزعت كل هذه الأقنعة عن الوجوه من حولنا!

* نقلا عن جريدة "المصري اليوم"