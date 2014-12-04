كان لديه شعور مختلف إزاء ما أكتب، أحسّه يحبه في مكان ما، ويعترض عليه في مكان آخر.

كان يقول لي: أنت كاتب رسام أما أنا فمهندس.

هكذا كان (يشتم)، فهل صادف أن عملتم مع رئيس (يشتم) بهذا التهذيب والذكاء؟

غير هذا، لم يحاول يوماً أن يلمّح حتى بأن أقترب إلى هندسته ولم يطلب مني أن أتخلى عن قلم الرسام، وهذا كان جزءا من أساسيات ثقافته التي لا ينصهر فيها المختلفون، بل يتعايشون....

تعايشت معه لسنوات عشر في العربية، و غيرها في غير أماكن، لكني في العربية، عرفته يوماً بيوم.

عبد الرحمن الراشد، يفتح أمامك الحقول والغابات، وحين يتملكك شعور التفرد فتبدأ بسلوك العابث كاسراً غصناً هنا أو هناك، يهبط عليك متجرداً من أي عبارة مزوقة ليبلغك بأن الحقل الفسيح لم يعد فسيحاً وأن الأفق قد ضاق بك.

أما إذا مشيت بما يرضي الأرواح الطيبة فلن تحسه موجوداً إلا حين تضيق بك المساحة فتجده دون أن تطلب أمامك ليوسعها. (ها أنا أكتب بطريقة الرسام الذي لم يحب)!

ذات يوم كتبت (إيميل) عن موظف أو موظفة (لا أذكر) انتقل من المجموعة التي كونها هو، وحمّلني مسؤولية إدارتها، قائلاً: "نهنئ (فلان ... ) بالتخرج من مجموعة نوفل الجنابي الذي يعادل التخرج من فرقة نيفي سيلز (فرقة النخبة في مشاة البحرية التي قتلت بن لادن).

يومها كتبت له معلقاً: هل لك أن تعلمنا، نحن الساعون إلى إسقاط عصفورين بحجر واحد، كيف لك أن تسقط بالإضافة إلى العصفورين، أربعة سناجب وفقمة نائمة وثلاثة دببة وسبعة كيلوات من الأسماك... بعض منها مازال حيا يرزق!

