نضحك على مَنْ؟!

لوجه الله تعالى وحده، أريد أن أسأل السؤال الآتى: على مَنْ بالضبط نريد أن نضحك، عندما نفكر فى إصدار قانون يجرم سب الثورتين؟!.. على أنفسنا بالله عليكم، أم على غيرنا؟!

لو طلبت أنت جواباً منى، فسوف أصارحك بأننا نضحك على أنفسنا، كما لم يضحك قوم على أنفسهم من قبل، لأن الغير ليس عبيطاً إلى هذه الدرجة لنضحك عليه، فإذا أردنا، والحال هكذا، أن نضحك على أنفسنا، ثم لا نتوقف عند هذا الحد، وإنما نتمادى فى الضحك على النفس، فليكن.. فهذا شأننا، وهذا اختيارنا، بشرط أن نكون جاهزين لتحمل عواقبه!

أقول ذلك، لسببين أساسيين، ربما سوف يصاب بعضنا بالذهول، من الحقيقة التى ينطوى عليها كل سبب منهما!

السبب الأول أنى كنت فى نهايات عام 2011، قد أدرت حواراً فى الكويت، مع الدكتور خلدون النقيب، عالم الاجتماع الكبير، وكان الحوار على مدى ساعة كاملة، وقد أذيع كله على قناة دريم فى وقته.

سألت الرجل، يرحمه الله، عما يراه فى 25 يناير، باعتباره أولاً عالم اجتماع مشهوداً له بالمكانة فى مجاله، ثم باعتبار أنه ثانياً، ليس طرفاً فى الموضوع الذى رحت أسأله فيه، وحين لا يكون الإنسان طرفاً فى أى قضية، ثم نطلب رأيه فيها، فإنه يكون فى الغالب متحرراً من أى تحيز مع أى طرف من أطرافها الحقيقيين، ولا يقول إلا ما يعتقد أنه صواب، وأنه حقيقة.

كان الدكتور خلدون، إذن، يجيب عن سؤالى، وهو يضع أمامه ظاهرة ثورية، هى فى عمق تخصصه كعالم رائد فى مجال علوم الاجتماع.

قال يومها بأن ما حدث فى مصر، فى 25 يناير، من خلال قراءته الهادئة له منذ حدث، ليس ثورة، ولا يمكن اعتباره كذلك، على أى نحو من الأنحاء!

سألته من جديد: وماذا بالتالى تسمى ما حدث عندنا فى ذلك التاريخ؟!.. قال: إن الاسم الصحيح والدقيق هو «انتفاضة»، فما حدث عندكم، والكلام له، ليس أكثر من انتفاضة، ولا أقل منها، ثم زاد بأن قال، بأن هذا سوف يكون رأى أى دارس متعمق لعلم الاجتماع، وموضوعاته.

وقد عدت أسأله مرة أخرى وأستوضحه، عما إذا كان يخشى من غضب بعض الناس فى الشارع المصرى، من تسميته هذه، فقال الرجل - ما معناه - إنه يسمى الأشياء بأسمائها، كما سبق أن تعلمها فى مسيرته العلمية الطويلة، وإنه لا يعنيه أبداً بعد ذلك، أن يغضب فلان، أو أن يفرح علان.. فهذا آخر ما يشغله، إذا ما شغله أصلاً!

قال كلامه، بهذا الوضوح الشديد، فى وقت كانت الأمور لاتزال فى ذروتها بالنسبة لـ25 يناير، وكانت دماؤها لاتزال ساخنة، ولم تكن الأمور قد هدأت نسبياً، كما هو الحال الآن!

وبالطبع، فهو لم يفرض رأيه على أحد، وإنما قال ما يرضى عنه ضميره، وأجره على الله، ويكفيه أنه كان أميناً للغاية مع نفسه، ومع الناس، ولم يشأ أن يغازل أحداً، أو يدغدغ مشاعر أحد، فيقول بما لا يعتقده، وبما لا يوقن به!

هذه واحدة!

.. والثانية أنى أريد أن أصارح الذين قد يبتهجون بإعداد مشروع قانون يجرم سب الثورتين.. أريد أن أصارحهم بما لا يتخيلونه أبداً، وبما قد لا يقع لهم فى بال، وهو أن كثيرين جداً، ممن يقولون عن 25 يناير على الشاشات، إنها ثورة، يقولون هم أنفسهم، فى مجالسهم الخاصة، إنها لا ثورة، ولا علاقة لها بالثورات من قريب ولا من بعيد!!

كثيرون منهم يقولون العكس تماماً، إذا ما خلوا إلى أنفسهم، أو تحدثوا بعيداً عن الكاميرات، وقد سمعتهم بنفسى، وبأذنى، ورأيتهم بعينى!.. وكنت، فى كل مرة، أفرك عينى، لأتأكد من أن الذى يقول هذا الكلام أمامى عن 25 يناير، هو نفسه الذى يقول عكسه بزاوية 180 درجة، إذا ما ظهر على أى شاشة!

نضحك على مَنْ؟!

نقلاً عن المصري اليوم