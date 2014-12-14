عن معتقل داعش الذي تديره الحكومة اللبنانية..

يمر الوقت بطيئا في ساحة رياض الصلح، كأنه نوع من التخدير أصاب الساحة المغلقة منذ أكثر من أربعة أشهر بعد أن نجحت داعش وجبهة النصرة بتحويلها السجن مفتوحا يعتقلون فيه أهالي رهائنهم من العسكريين، ومعهم بقية اللبنانيين ودولتهم العاجزة.

وحدها الشائعات وما يرافقها من صخب إعلامي تأتي لتستقطع مشهدا كاد يصبح روتينيا على الرغم من استثنائيته. بعد جفاف استمر بضعة أسابيع، عادت الحياة إلى ملف الرهائن وسط كم هائل من الشائعات التي رافقت تسريب خبر توقيف سجى الدليمي الأسبوع الماضي: زوجة البغدادي "كنز من المعلومات."

الداخلية العراقية تقول إنها ليست زوجته. الداخلية اللبنانية تؤكد أنها طليقته. أم ابنته المتزوجة الآن من سائقها، لا ليس سائقها، هو زوجها، وهي حامل منه. جبهة النصرة تهدد بإعدام علي البزال. الدولة اللبنانية تهدد بإعدام موقفين لديها تطالب النصرة بهم في حال حصل ذلك. توقيف زوجة القيادي في داعش أبو علي الشيشاني. الشيشاني يحمل أهل السنة في طرابلس المسؤولية ويهدد بخطف أطفال ونساء. جبهة النصرة تعدم علي البزال. الدولة اللبنانية لا تعدم أحدا. هرج ومرج من وسط بيروت إلى البزالية. الشيشاني ليس شيشانيا، هو من القصير، من عائلة جركس. أخوه هو من وشى على مكان تواجد زوجته بعد أن أبلغه الأخير أنه طلقه من زوجته الهاربة من كفره ليزوجها من أحد الأخوة المجاهدين، بحسب شرعه هو وشرع الله. أطلق سراح النساء، لم يطلق. ساعات وتخرج زوجة الشيشاني، فلا ملف قضائيا يبرر توقيفها مع أبنائها . وضع الدليمي مختلف، فلدى توقيفها كانت تحمل هوية مزورة وهذه جريمة، لا إنها جناية. البغدادي صار هو شخصيا يتابع قضية الرهائن. الشيشاني يشكر هيئة العلماء المسلمين. هيئة العلماء المسلمين على خط التفاوض. الدولة اللبنانية أوكلت الهيئة. لم توكلها.

المفاوض القطري استبعد. تبين أنه سوري، وأنه أراد البدء بملف إطلاق سراح أقرباء له موقوفين لدى السلطات اللبنانية. وليد جنبلاط يزور أهالي الرهائن في خيمهم يرافقه وزير الصحة وائل أبو فاعور، يقول إنه ورئيس مجلس النواب نبيه بري مع المقايضة من دون شروط. تهتاج الساحة، يتلاسن الصحافيون ثم يغادرون. بري يتحدث عن تباين مع جنبلاط حول بعض التفاصيل. تأتي عربة كبابجي، أحد أشهر المطاعم اللبنانية السريعة التي نالها نصيب من حملة أبو فاعور على السلامة الغذائية، تقدم على المشاوي لعائلات الرهائن. تذهب عربة كبابجي. يعود الأهالي إلى مأساة أبنائهم الغائبين وعجزهم، يجمع طوائفهم التي يفرقها كل شيء.

فمن بين كل المواقف التي تلت الإعلان عن خبر إعدام البزال، بدت ردة فعل الأهالي الأكثر صدقا، فهم يعرفون كم هم وحدهم في هذه المحنة.

عندما ينتهي كل شيء سيعودون إلى مناطقهم وطوائفهم، ولكن إلى ذلك الحين هم معا. هذا تماما ما حصل مع عائلة علي البزال.

لم يفتر والد علي عندما طالب بإعدام من يعتبرهم مسؤولين عن فقدانه ابنه. هو أب مفجوع، هذا كل ما يعرفه. ولم تفتر والدته. أعطت كنتها رنا حقها. قالت صحيح ركضت رنا وحاولت، ولكن لا عودة لها إلى بيتها وابنتها وبلدة زوجها من دون جثة علي. رنا أيضا على لسانها ولكن. هي ابنة عرسال السنية، ولكن علي حبيبها، ووالد مرام، ابنتها.

لا جثة حتى الآن. لا فيديو يثبت عملية قتله. تعود الشائعات إلى الواجهة. علي البزال لايزال على قيد الحياة. إخوة رنا في النصرة وهم أنقذوه. تنفي رنا أن يكون لديها إخوة في النصرة. تقول باكية إنها لم "تترك حذاء في النصرة لم تقبله"، ولا تعرف كيف تعود بجثته كي ترى ابنتها.

لا مكان للمنطق. لا مكان للعقل وللقوانين. الدولة المتخبطة تتسابق على الإرهاب مع من تعتبرهم إرهابيين. يهددون بإعدام الرهائن. تهدد على لسان مفاوضيها بالمثل. غير مهم ما يعنيه هذا من تدخل بالقضاء، فالقضاء سبق له أن دفع ثمن السياسة في ملف الإسلاميين وملفات أخرى. وزير الإعلام هو الآخر يهدد ويقول إنه لن يتردد عن مقاضاة أي إعلام يكشف معلومات من شأنها أن تهدد السلم الأهلي. لا يفهم من كلامه إلا أنه قرر أن يختصر المشكلة بشقها الإعلامي.

الإعلام هو الآخر لا يخاف ولا يقصر، وكل يغني على ليلاه. التيار العوني يكتب شعرا عن "حمام الدم" الذي أوقفته حكمة حزب الله إثر الإعلان عن مقتل البزال فيما يركز تيار المستقبل على حصار عرسال، بينما تروج وسائل التواصل الاجتماعي لمعلومات عن مجزرة أسقطت ١٠ قتلى من اللاجئين السوريين بينهم أطفال ونساء. قتيل واحد.

لا قتيل بسبب الحصار، ولكن هناك طفلة توفيت من البرد، لمن يهمه الأمر...

لا شك أن من في صفوف الدولة خبراء يقولون لمن يعنيهم الأمر أن أية عملية تفاوض جدية لا يمكن أن تحصل في ظل الابتزاز الحاصل على مستوى استخدام الأهالي. لابد أن هناك من يفضل ألا يسمع، ففي البازار السياسي الدائر تبقى حسنات هذا المشهد أكثر من سيئاته. ها هي الدولة تظهر في مشهد يكرس عجزها يوما بعد يوم، في نفس الوقت الذي ينجح حزب الله المستمر بحربه التي فرضها على اللبنانيين بتحرير أسيره سالما وإعادته إلى حضن عائلته التي اعتبرت ابنها ومنذ اللحظة الأولى مقتولا، فنأت بنفسها وبحزبها عن أي ابتزاز ممكن.

المفاوضات توقفت. الشائعات مستمرة، وحدها تستقطع البطء السائد في محيط معتقل وسط بيروت الذي يديره الخاطفون من جرودهم، فيما تتكفل الحكومة اللبنانية بحمايته على بعد أمتار قليلة من مقرها.