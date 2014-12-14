فى نقد الثورة الفرنسية

انفتح التاريخ المعاصر على ثورتين: الثورة الفرنسية، والثورة الصناعية والتكنولوجية، وبينهما جرت الأحداث خلال القرنين الماضيين أو أكثر قليلا. الأولى رفعت شعار «الحرية والإخاء والمساواة»، الذى يقابل «عيش، حرية، وعدالة اجتماعية» لدينا، ولكنها فى الواقع بدأت أكبر مذبحة فى التاريخ. وبعد أن كانت فرنسا هى القوة الأوروبية الأولى فى عهد لويس الرابع عشر، وازدهرت فيها الفنون والصناعات، فإنها مع الثورة تحولت إلى فوضى كبيرة انتهت إلى حكم القنصل ثم الإمبراطور نابليون بونابرت الذى غزا أوروبا كلها حتى وصل إلى موسكو، فكانت الهزيمة والتراجع حتى سقطت الإمبراطورية. ومن بعدها جرى التبادل بين أسرة البوربون، وأسرة نابليون، ثم انقلبت جمهورية، وفى كل الحالات لم تقم لفرنسا قائمة من الهزائم التى ألمت بها حتى جرى احتلالها بشكل كامل فى الحرب العالمية الثانية، ولم ينقذها فى النهاية إلا الجنرال ديجول مع الجمهورية الخامسة.

الثورة الثانية الصناعية والتكنولوجية هى التى دامت أكثر، وأعطت بريطانيا سيادة العالم طوال القرن التاسع عشر، ومن بعدها جاءت وريثتها الولايات المتحدة الأمريكية لتأخذ بها، فكانت لها السيادة طوال القرن العشرين. الغريب أن أمريكا عرفت الثورة أيضا، وجاء فى إعلان استقلالها أن كل البشر لهم حق متساوٍ فى الحياة والحرية والسعى نحو السعادة، ولكن من قالوا بهذا كانوا من كبار الإقطاعيين الذين كان لديهم كثرة من العبيد حتى إن توماس جيفرسون الذى كتب إعلان الاستقلال، الرئيس الثالث للولايات المتحدة، كانت لديه أسرة بيضاء فى العلن، وأخرى سوداء فى السر. انتهى الأمر إلى الحرب الأهلية فى منتصف القرن التاسع عشر، ولم ينقذها، ويعتق العبيد إلا الولايات الصناعية فى الشمال.

والغريب أيضا أن أمريكا التى قامت بثورتها الكبرى ما لبثت أن حرمت نقل أفكار الثورة الفرنسية إليها لأنها هدامة وباعثة على الفوضى، فصدر قانون «الفتنة والغرباء» لكى يمنع نشر الفكر، ويحرم القادمون به من الإقامة فى أمريكا. أصبحت أمريكا مشغولة بأمور أكثر أهمية من أول وضع دستور عظيم حتى الصعود إلى السماء السابعة والغوص حتى أعماق المحيط.

لم يختلف الحال فى الثورة البلشفية التى قيل إنها فى عهد ستالين، حيث أزهقت روح ٣٠ مليون مواطن، ورغم أن الاتحاد السوفيتى وصل إلى الفضاء، فإنه كان عاجزا عن غذاء مواطنيه. وبعد ٧٠ عاما من «الثورة المستمرة» انهار الاتحاد السوفيتى، وبعده أخذت روسيا المستقرة بالأسباب الصناعية، فأصبحت من مصدّرى الغذاء.

الثورة الصينية قتلت من الصينيين ما هو أكثر، وكانت المجاعة أشد قسوة، ورغم أن ماوتسى تونج قام بالثورة، فإنه قام بثورة ثقافية إضافية أعدم فيها المثقفين هذه المرة. ولكن الصين تم إنقاذها عام ١٩٧٨، عندما أدرك مؤتمر الحزب الشيوعى، بعد وفاة «ماو»، أنه لا بديل للحاق بتايوان إلا من خلال الثورة الصناعية والتكنولوجية والسوق الحرة، فأصبحت الدولة من القوى العظمى.

المؤكد أن ذلك حدث فى كل الثورات الأخرى، حيث كانت الشعارات نبيلة، ولكن النتيجة كانت بعد ذلك مؤسفة، وجرى الاعتذار عن الثورة التى سرقت، والثورة «المغدورة»، والثورة التى احتاجت موجات ثورية أخرى.

فقط لا تصير الثورة حقيقية إلا لحظة استقرار الوطن، والعمل على بنائه، بالتنمية والثورة الصناعية والتكنولوجية. ثورات الغل والانتقام انتهت إلى أن تآكل بعضها، أو صارت إلى أحلام إمبراطورية زائفة. فى مصر سوف نظل نتحدث عن ثورة يوليو ويناير ويونيو حتى نهاية التاريخ، ولكن ما يتم بناؤه على الأرض من مصانع ومزارع وخدمات وقدرة على المنافسة سوف يكون الصناعة الحقيقية للتاريخ.

نقلاً عن صحيفة "المصري اليوم"