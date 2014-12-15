سر التدين الجغرافي

غالباً ما تظهر تساؤلات ضخمة في أي حدث يتعلق بسلوكيات التدين الانفصامية لدى البعض في الفكر الديني المحلي. ازدواجية تتعلق بسلوكيات الحياة عادة وبما يخص المرأة غالباً، إذ هي مركز "الجدل" الدائر غالباً لدى التيارات. نعم، هناك حالة شيزوفرينيا بين الرأي فيما يخص المرأة في مجتمعنا وبين المرأة خارج الحدود الجغرافية لمجتمعنا.

مفارقات حية تبرز التناقض في تفكيك الحدث، فالحجاب مع كشف الوجه في الداخل انحلال وتفسخ عند التيار الصحوي، لكن الأمر نفسه في تركيا وغيرها التزام ديني وخلق رفيع. حين تشارك سيدة سعودية في الأولمبياد بحجابها، هو فتنة وضلال، وحين تشارك امرأة مسلمة من خارج الحدود بحجابها هو التزام وخلق. عوضاً عن تناقض جدلية الاختلاط، حين يُحَارَب في مفاصل الحياة العامة المحلية بينما يظهر نفس المحاربين للاختلاط برفقة سيدات في ندوات وجلسات خاصة، على أساس أن ذلك حالات استثناء.

ظهر الشيخ أحمد الغامدي وزوجته ضيفين على بدرية البشر في برنامجها على أم بي سي. ويبدو أن الغامدي استجاب لتحدي الناس حين أجاز كشف الوجه وقالوا له: "إذا كنت صادقاً طلع زوجتك"، وصدق الشيخ، وظهر علناً برفقة زوجته كاشفة الوجه. الغامدي هو المستشار والباحث الشرعي بمركز علوم القرآن والسنة حالياً، ورئيس سابق لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة مكة المكرمة، هو الذي أجاز كشف الوجه "للمرأة الجميلة التي تضع المكياج، وأن من يخش الفتنة فعليه أن يغض بصره، وكذلك جواز وضع الصورة الشخصية للمرأة على حسابها الشخصي بتويتر".

اتفاق الفقهاء واختلافهم بين الجائز والواجب والمباح، أمر لا يوجب الجدل الحاد إن اختار كلٌ طريقته التي تناسبه "من دون فرضها" على البقية. لكن ما أحدثه الغامدي نقلة نوعية في الخطاب الديني "المحلي"، ورد صارخ لجملة دارجة اسمها "أترضاها لأمك، أختك، زوجتك؟". نحن نحتاج في هذا الوقت إلى وجوه حقيقية شجاعة، تقدم وسطية الإسلام وعدله وسماحته داخل مجتمعنا بعيدة عن الازدواجية. وفي حين واجه الغامدي حملة شرسة شتامة بأقذع الألفاظ (وهو ما يتناقض مع التدين نفسه)، لم يتناول هؤلاء النموذج الخارجي، أردوغان مثالا رئيسيا، سوى بالتصفيق، هو -أردوغان- الذي سبق أن ظهر في فيديو يغني مع زوجته عن الحب والشوق!

لكن ما السر؟ وما حقيقة التناقض وازدواجية المعايير التي يحملها هذا التيار المتناقض في رؤيته الدينية والفقهية لما بين الداخل والخارج جغرافياً؟ لنأخذ تركيا مثالاً.. لطالما كانت تركيا نموذجاً حياً للتيارات الحالمة سراً وجهراً بفكرة "الخلافة"، هم الذين يجدون في صورة "رجب طيب أردوغان" صورة الخليفة الحلم، وهو حلم "سياسي" بالدرجة الأولى.

أردوغان لديه أفكار إسلامية بهوية محافظة، بحسب طبيعة تركيا. أردوغان بالدولة العلمانية التركية، يمثل الليبرالية الإسلامية التي يتنكر لها صحويو الداخل، غير أن تحليل ذلك ليس له "حرفيا" علاقة بالتدين بحد ذاته. ما هو مغر في حكاية أوردغان هو فكرة الوصول إلى السلطة، وما عدا ذلك من التفاصيل الدينية هو شأن هامشي ليس محل مناقشة. المغزى هو تجيير نجاح الرجل سياسياً لأجنداتهم، وكأنه يتبنى قضية الإسلامويين. وارتباط حزب أردوغان بالإسلام هو قمة الإغراء، كيف لا والفكرة هي جسر الوصل؟ وقد استنسخ عدد من الأحزاب في الدول العربية اسم "العدالة والتنمية" التركي تيمنا.

وهذا يشبه إلى حد ما ما فعله تنظيم الإخوان في مصر، حين قدم نفسه بطرح أكثر مدنية وليبرالية حسب الحاجة للوصول إلى ذهنية الجماهير، في تقليد سطحي، قشري، ظاهري للنمط التركي. الحركات الإسلاموية السياسية طرحت فكرة (الليبرالية الإسلامية) التقدمية بخطوات متشابهة للأهداف ذاتها. وهي نفسها الإثارة التي أحدثتها وصول الإخوان في فترة سابقة للحكم، أو حتى التعاطف من البعض مع داعش على استحياء، حالياً. الصحويون يبحثون عن نموذج إسلامي سياسي واحد ناجح ليثبتوا نجاح الإسلام السياسي. وبما أن الداخل السعودي ليس مسرحاً للحزبية الإسلاموية السياسية، فقد ظهرت الازدواجية جلية بين مريدي النموذج التركي وأعداء الإسلام المعتدل (أو الليبرالية الإسلامية) في الداخل. إذ فكرة "السيطرة" الاجتماعية مختلفة تماماً هدفا وطموحاً وأداة، فالخطوات والمشهد هو هناك في الخارج حيث البدايات والمشاريع.

ساد في أوروبا الفكر الديني المسيحي المتطرف. وعرف التاريخ الحضاري الأوروبي بعد ذلك فترة ساد فيها الفكر الإلحادي اللاديني. كان ذلك نتيجة تسطيح فكرة الدين وولوغ الكهنة في حياة الناس، وسيطرتهم الشديدة على تفاصيل الحياة الطبيعية للبشر بغرض رئيس: السيطرة (...). وفي القرن الثامن عشر ظهرت الفلسفة المعادية للدين، كل ذلك نتيجة استشراء الأزمة والرغبة في الانعتاق. لذا من المهم أن نواجه هذا المرض الصامت التي قد ينفجر بأشكال عدة وصيغ مختلفة بين تطرفين نقيضين، والمواجهة لن تكون سوى بتقديم الإسلام المعتدل على المتطرف.

