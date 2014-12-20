كوبا وعودة الجارة أميركا

هل قطيعة 56 عاماً أذابت وسرعت في إنهاء أزمة أسعار النفط؟ ربما، وإن كانت قد بدأت بوادرها منذ سنوات، منذ إعلان وجود النفط بالمياه الكوبية عام 2008، والذي قدر بعشرين مليار برميل، حينها قالت صحيفة واشنطن بوست إن التقديرات الأولية لدراسة أميركية تشير إلى أن احتياطي كوبا من النفط بمياهها العميقة يصل 4.6 مليار برميل إلى جانب 9.8 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، ما يؤهلها للانضمام لمجموعة دول العشرين المنتجة للنفط.

لا بد أن تطغى المصلحة الاقتصادية، وهذا يعتبر إنجازا لعهد أوباما، الصلح مع البلد الذي يفصله عن أميركا 90 ميلا فقط من الساحل الشمالي لشاطئ فلوريدا.

تنتج كوبا حالياً نحو 21 مليون برميل من النفط والغاز المصاحب له سنوياً، وهو ما يغطي 46 في المئة من احتياجاتها، هي الجزيرة البالغ عدد سكانها 11 مليونا و500 ألف ومساحتها 109 آلاف كيلومتر مربع. إذن لا بد أن كل حكايات تذمر الكوبيين من قطيعة أميركا ستستبدل بفرح عارم. لاسيما أن الحصار الاقتصادي والسياسي أضر بالمواطنين قبل كل شيء. والسياحة بلا شك هي الانتعاش الاقتصادي الأول، الذي سيضخ الأموال إلى شرايين البلاد.

سائقو التاكسي في أي بلد هم الدليل لقياس أوضاعه، حالتهم الشعبية ونظرتهم للحياة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا. وفي سيارة التاكسي التي أقلتني في طريق العودة من ڤراديرو إلى هاڤانا، عاصمة كوبا، قبل شهر من الآن، مررت بمعامل النفط والغاز الممتدة على الطريق الساحلي بشاحناتها ومعداتها. كان السائق يضبط إيقاع الراديو على الموسيقى، قبل أن يشير بأصابعه إلى مبان ممتدة على ساحل البحر وقال: هذه المنازل كانت ملكا لأميركيين وأوروبيين رجال أعمال أثرياء قبل الثورة الشيوعية، ولأن الأمور تغيرت بعد الثورة فقد شعروا بالضغوط ورحلوا وتركوا منازلهم. كانت الحياة صاخبة جدا بالأميركيين هنا قبل الثورة، انظري هناك، كل هذه المنازل الفاخرة الممتدة على طول الساحل هي ملك للحكومة الآن، تستخدمها في الترويج السياحي، إنها غالبا صامتة ميتة فلا أحد يأتينا هنا طوال المواسم بالشكل الذي يعوضنا هذا الفقر الاقتصادي الذي نعيشه!.

السيارة التي أقلتني زهرية زاهية ماركة "بيوك" الأميركية، تعود إلى الخمسينيات، التكييف لم يكن يعمل، وقد ثبت أعلاه مروحة لضبط درجة الحرارة خارجها. السيارات حكاية في كوبا، فالسيارات الأميركية القديمة التي تم تحويلها إلى "تكاسي" تعطي أجواء مميزة للبلاد. وكأن الحياة توقفت في ذلك الزمن البعيد. السيارات يقودها بين شبان وكبار يستأجرونها من شركات السيارات بالأجرة اليومية. وما زالت تعمل كوسائل نقل عامة وخاصة، برغم ندرة قطع الغيار لإصلاحها جراء الحصار الاقتصادي.

جميع السيارات الأميركية القديمة دخلت إلى كوبا قبل الثورة الشيوعية التي قادها فيدل كاسترو في أول يوم من 1959 ومن بعدها أصدرت الجزيرة قوانين منعت بموجبها استيراد السيارات وقطع غيارها. رفعت كوبا الحظر المفروض على استيراد السيارات الجديدة والتجارة فيها منذ أكتوبر 2011، فقط.

ڤراديرو، مدينة ساحلية هادئة يقصدها الجيران الكنديون غالبا بحثا عن الشمس والدفء والمحيط الأطلنطي الصافي الذي يذرع المدينة، في مقابل البحر الكاريبي في الضفة الأخرى، وحيث يتوسدون رمال الشاطئ لكسب اللون البرونزي أو يتمددون لتعويض النقص الشديد لڤيتامين دال جراء طقسهم المتجهم. كما تجد بعض الفنزويليين ومواطني أميركا اللاتينية وجنسيات قليلة أخرى. في كوبا لا يوجد سوى البحر في كل مكان، كما قلاع الاحتلال الإسباني التي تحولت إلى مدن سياحية وسط هاڤانا. بحثت عن دواء بسيط هناك، لم أجده في كل الصيدليات الكبرى والصغرى، حتى الصيدليات التابعة للمستشفيات فارغة سوى من علب بسيطة لمسكنات كرتونها قديم يبيع الصيادلة أجزاء من محتواها: للأسف لدينا شح في الأدوية في كل كوبا، لن تجدي شيئا! قالت لي الصيدلانية وعلامات الإحراج على وجهها. المحلات والشوارع بسيطة، والفنادق هناك نحو أربعة إلى خمسة فنادق خمس نجوم في هاڤانا فقط.

كوبا المشهورة عالميا بقصب السكر والبن والتبغ لطالما كانت محط الأطماع الأميركية، في الفترة التي شهدت تصاعد ونمو الإمبريالية الأميركية وفرض قوتها العسكرية والاقتصادية على العالم. كانت الاستثمارات الأميركية رقما صعبا في الاقتصاد الكوبي، كما كانت أغلب المصانع والمزارع والمصارف وشركات الكهرباء والهواتف أملاك أميركية. السيغار في كوبا هو ثروة البلاد، إن صندوق سيغار كوبي في قيمته المعنوية لدى الحكومة الكوبية يعادل برميل نفط، فلا يسمح بخروجه سوى بأصول.

وتجد باعة السيغار (السوق السوداء) يختبؤون في مخارج الأسواق يعرضون السيغار على طريقة المهربين: إنه أصلي من المصنع! ولم تبعه بسعر رخيص؟ نحن نعمل في المصانع ولا يدفعون لنا بشكل جيد، فنأخذ (نسرق) بعض الصناديق معنا، نريد أن نعيش!، لكنك لن تستطيع الخروج من المطار بسيغار السوق السوداء، لا بد أن تحضر فواتير المحلات المختومة بـ "هابانو"، وإلا ستصادر في المطار قبل مغادرة البلاد، وقد يمكن التغاصي عن صندوقين على الأكثر.

الصراع الكوبي الأميركي هو آخر بقايا الحرب الباردة، له جذوره الطويلة منذ بدايات الاستقلال الكوبي وخروج الإسبان، مما سهل الاحتلال الأميركي لكوبا عام 1899 ولفترتين حتى نيل الاستقلال في عام 1902م. بدأت الأزمة عام 1962 بين كوبا والولايات المتحدة، حين ضربت الإدارة الأميركية على إثرها حظرا تجاريا على الجزيرة فرضه الرئيس جون كينيدي ذلك العام، كرد على تحالف كوبا مع الاتحاد السوفييتي إبان الحرب الباردة. و17 ديسمبر 2014 هو يوم تاريخي بعد أن أعلنت أميركا نهاية الحصار وإعادة العلاقات، الأمر الذي يساعد على استقرار الوضع.

ومن مصلحة أميركا أن تحتفظ بعلاقات جيدة مع جارتها كوبا والاستفادة من الفرص الاستثمارية في هذه الجزيرة، إذ إن الأمر الوحيد الذي قد يربط أميركا بكوبا هو قاعدة غوانتانامو.

في هاڤانا يرفرف علم السعودية على مبنى أنيق، حيث دشنت العلاقات السعودية الكوبية الدبلوماسية في 2011، بافتتاح سفارة في كل من البلدين. وفي أحد المصارف الكوبية التي زرتها لصرف لنقود بعد تعذر استخدام بعض البطاقات مثل أميركان إكسبريس التي يحظر استعمالها هناك، كان موظف البنك الشاب يقلب جواز سفري بتعجب: السعودية بلد جميل! قالها بكلمات إنجليزية بسيطة أدهشتني لندرة من يتحدثون الإنجليزية هناك، كيف عرفت ذلك، هل زرتها؟ لا ولكن رأيت بعض الصور، التقطت له صورة وهو يعد النقود وقلت: سأضعها على إنستغرام، فقال: ليس لدي انترنت للأسف.. لن أستطيع أن أراها...

في كوبا، البحث عن خدمة واي فاي هو ضرب من اليأس فأماكن محددة فقط كبعض الفنادق تقدم خدمة الواي فاي البطيئة بسعر 7 بيزو في الساعة (أي ما يعادل 8 دولارات أميركية). وقد ينقطع النت لأيام عن المدينة.. هل تعلمين لماذا الانترنت غال هنا؟ لأن أميركا ببساطة تعاقبنا!. لا نستطيع السفر لأميركا، أميركا ترفض تقديم التأشيرات لنا سوى بحدود وشروط مرهقة إذا أراد البعض زيارة أقربائه، كما لا يمكن السفر من أميركا إلى كوبا سوى من ميامي وندرة من يستطيعون المجيء، في أميركا، كل شيء له علاقة بنا.. بكوبا ممنوع ومحظور!. ولا يستطيع الأميركيون في المقابل السفر إلى كوبا إلا بحدود أخرى مثل الأقرباء والصحافيين وموظفي الصحة.

وقد يزور عشرات الآلاف من الأميركيين كوبا سرا عبر المكسيك أو البهاما أو كندا. لكنهم يصطدمون بعوائق استخدام البطاقات الائتمانية المحظورة في كوبا. وقد يصبح الأمر معقدا جدا إن أصيبوا بمرض أو وقعوا ضحية جريمة ما بطبيعة الحال. كوبا أجمل وأكبر جزيرة في الكاريبي، لكن الأميركيين محرومون من جمهورية كاسترو.

صور شي غيفارا في كل أركان البلاد، إلا أن صورة ضخمة له بإضاءة الليزر الداكنة تنعكس على أحد مبنيين متقابلين يقابلها في المبنى الآخر صورة للخميني، وهما علامة فارقة لوسط هاڤانا. الثورة هي الجرعة الروحية التي يبدو أن الكوبيين بدأوا بالملل منها في وجه الاقتصاد الضعيف، والتوق إلى الجارة الضخمة القريبة البعيدة.

ما اسمك: اسمي فديلا، قد تقول إنه الاسم المؤنث لفيديل (كاسترو)، قلتها بدعابة، فقال: لدينا فيديلينا!، وهي مؤنث فيديل، صمت ثم استأنف وعلى وجهه علامات عدم الرضى عن كاسترو: فيديل كاسترو مريض الآن، وقد تولى شؤون البلاد منذ 2008 أخوه راؤول كاسترو، البعض قد يحبون فيديل لكن هناك كثيرا من الغاضبين على سياسته وإدارته للبلاد. أخوه أفضل، كما أنه يسعى لتقديم خدمات تعليمية وصحية أفضل للكوبيين، ويسعى لتحسين الاقتصاد الكوبي.. هكذا تخطو الجزيرة الكاريبية تحت قيادة الرئيس راؤول كاسترو بحذر خلال الأعوام الأخيرة نحو السوق الاقتصادية.

الكوبيون شعب صديق، بسيط، محب للحياة والرقص والموسيقى. وماذا تريد الشعوب سوى الحياة الطبيعية. إنها ترهق من العداء الذي تدفع ثمنه من حياتها ورزقها. وأميركا هي نقطة الألم الكبير بالنسبة للكوبيين، الذين لطالما تمنوا عودة المياه إلى مجاريها، يريدون أن يكونوا جزءاً من العالم، والجارة أميركا هي البوابة الكبرى، وقد عادت.. السياسات تتبدل تبعا للمصالح، والسياسة الأميركية الجديدة في العالم تتغير، في بوادر تفرضها طبيعة المصالح نفسها، حين تتبدل مواقع الأعداء إلى حلفاء والعكس. فهل يكون الخليج أول ضحايا العلاقات الأميركية الجديدة مع كل من كوبا وإيران؟..