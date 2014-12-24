خريف الإخوان في 2014 وعودة إلى العمل السري

مثلما كان 2011 ربيعاً للإخوان، أصبح 2014 خريفهم. استكمال الانهيار في مصر، وخسارة في تونس، ودحر في اليمن، وتضعضع في ليبيا، وتراجع في الأردن، واستسلام في عموم الخليج، وبقيت تركيا تغرد وحيدة بلا أجنحة عربية.

فقبل 4 سنوات حصل حراك شبابي واسع، لم يتصد له الإخوان، بل كانوا الأقل والأضعف حضوراً عند البداية. كانوا ضمن تيارات تبحث عن قيمة حقيقية لحراكها. زحفوا إلى الطرقات، فتحول نشاطهم إلى أعمال عنف متبادلة في قسوتها.

واليوم مع السقوط الواسع للإخوان في عموم العالم العربي، تتجه الأنظار إلى مشروع قديم تجيده الجماعة؛ هو العمل السري. فصيغة العمل تلك حققت لها المكاسب الكبرى، محلياً وإقليمياً وعالمياً. نجح الإخوان كثيراً في أعمالهم السرية، وفشلوا سريعاً عندما غادروا خنادقهم.

فعبر العمل السري تمددوا في مسارات المجتمع كافة. سيطروا على التعليم، وتوسعوا في الأنشطة الخيرية. كانوا الأكثر حضوراً، والأقوى نفوذاً في مجالات العمل الاجتماعي. تعاملوا مع شرائح واسعة من المجتمع، ونجحوا في جذبهم إلى منهجهم، وما إن انتقلوا إلى العمل المؤسسي، حتى سقطوا سريعاً.

والعودة إلى العمل السري سيكون مشروع الإخوان بداية من عام 2015. لن يتراجعوا عن أفكارهم، ولن يقبلوا بأي مراجعات فكرية أو سياسية على المدى الزمني المنظور. ستبقى الصقور صقوراً، وستعيش الحمائم حمائم. هو موسم العودة إلى الخنادق بعد 4 أعوام قاسية. والفارق هذه المرة أن الأوراق أصبحت مكشوفة، والرأي العام بات يميز الإخواني عن غيره، وقبل ذلك أصدرت عدد من الدول قوانينها في التعامل مع منظمات الإسلام السياسي.

ولكن، ما مدى جدية الدول العربية تجاه قوانين تجريم الإخوان؟ هذا سؤال تجيب عنه أشهر العام المرتقب.