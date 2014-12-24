نحن وكوبا وبابا روما

في الدقيقة الثانية عشر من الخطاب الذي وجهه الى شعبه للإعلان عن تغيير سياسية بلاده تجاه كوبا خص الرئيس الأميركي باراك اوباما الكاردينال فرانسيسي بالشكر معتبرا مثاله الأخلاقي دليلاً على ضرورة العمل ليصبح العالم "كما يجب ان يكون" بدل الرضوخ لما هو عليه.

لا بد ان اوباما في داخله يشكر بابا روما للمساهمة وبشكل كبير في اعطاء ادارته المعتبرة واحدة من الأسوأ والأضعف على مستوى السياسية الخارجية انجازاً تاريخياً بكل المعايير وعلى الرغم من كل الانتقادات واعطائه هو شخصيا دليلا على أهليته جائزة نوبل للسلام التي نالها بسبب نواياه المعلنة قبل انتخابه والتي لم يتحقق منها شيء بعدها.

شاء من شاء وأبى من أبى اوباما سيدخل التاريخ بصفته الرئيس الذي نجح بكسر جمود ازمة ديبلوماسية هي الأطول والأعقد والأكثر تاثيرا مباشرا على الولايات المتحدة.

عشرة رؤساء أميركيين قبل اوباما توارثوا هذه الأزمة بعضهم زاد من تعقيدها و اخرون حاولوا خرق جدارها آخرهم بيل كلينتون الذي دخلت ادارته بمفاوضات غير مباشرة بادر بها الكاتب غابريال غارسيا ماركيز صديق فيديل كاسترو وفشلوا على الرغم من مرور عقود على اعادة العلاقات مع دول شيوعية اخرى بما فيها الصين وحتى فيتنام.

كلام اوباما بدءا من اعتماد سياسة "لتأمين مصالح الشعوب" وصولا الى "لن نستطيع ان نمحي تاريخنا المشترك, ولكننا نؤمن بحقكم بتقرير المصير" لم ولن يجد له اي اصداء في العالم العربي.

فالرئيس الأميركي الذي بدا واعداً للعرب يوم القى خطابه في جامعة القاهرة في الأشهر الأولى بعد انتخابه لم يترك في رصيد مصداقيته شيء.

جرعة الشجاعة التي اظهرها عبر فرض مناقشة قضية ازالة الحظر على كوبا في الكونغرس الذي يملك حق البت في الموضوع بعد ان استخدم كل الصلاحيات المعطاة له بصفته رئيسا، اول ما تعيده الى الاذهان مرارة فشله بإحترام الخطوط الحمراء التي كان قد وضعها بنفسه بعد ثبوت استخدام النظام السوري للسلاح الكيماوي.

يومها تذرع اوباما بضرورة العودة الى الكونغرس للتهرب من قرار ضرب نظام الاسد بعد مجزرة الغوطة والتي كانت بحسب كثيرين نقطة التحول الاساسية في الأزمة السورية وبدء مرحلة صعود الحركات المتطرفة.

اوباما لم يترك لنفسه او لإدارته ما يعول عليه. ولكن ماذا عن الشريك الآخر؟

المعلومات التي اعلنها البيت الأبيض واكدها الفاتيكان تشير الى ان اجتماعات سرية استمرت اكثر من سنة حصلت في كندا والفاتيكان حيث عقد الاجتماع الذي وضعت خلاله التفاصيل الأخيرة لعملية اطلاق سراح الان غروس المسجون في كوبا منذ خمس سنوات، والتي سبقت الإعلان عن استئناف العلاقات بساعات قليلة.

صحيفة الغارديان عنونت "عرس استمر التحضير له ١٨ عشر شهرا بمباركة البابا فرنسيس"؟

صحيفة "يو اس اي توداي" ذهبت ابعد معنونة "كيف يمكن لديبلوماسية بابا روما تغيير كل شيء" وتحدثت في تحقيق كتبه دايف غيبسون عن عودة ديناميكية لم يشهدها الفاتيكان منذ ثمانيات القرن الماضي والدور الذي لعبه البابا يوحنا الثاني عبر زياراته المستمرة بين الشرق و الغرب ابان الحرب الباردة.

التحقيق تحدث عن التعيينات التي اجراها الكاردينال في اطار رؤيته "غير السلبية" لقضايا العالم والمساعي التي يبذلها هو وفريقة على مستوى أكثر من قضية بدءا من السودان واوكرانيا وصولا الى قضايانا حتى وان اقتصرت حتى الآن على وقفات احتجاجية مع اللاجئين السوريين واستضافة قيادات اسرائيلية وفلسطينية في الفاتيكان.

هل هذا تعويل على الكاردينال؟

في الأمر مفارقة كيف يمكن لمن يؤمنون بفصل الدين عن الدولة شرطا من شروط انهاء العنف واقامة الدول والتقدم ان يصفقوا لدور سياسي يلعبه الرجل الأول في الكنيسة؟

قد يرى مؤمنون في الأمر تعويلا على كنيستهم ولا بأس في ذلك، الا انه يبقى بالنسبة للعلمانيين تعويل على مبادئ لا يمكن لهم رفضها بمجرد ان رجل دين يروج لها، مبادئ السلام والعدالة الأجتماعية والحقوق الفردية و الاعتدال.

انه تعويل على اي شيء او أحد يعطينا املا للاستمرار في عالم صار وكأنه للمتطرفين وحدهم.

هذا الأسبوع فقط من الحالم برفع علم داعش في وسط سيدني في استراليا الى قتلة الأطفال في باكستان مرورا بروتين القتل والقمع في سوريا والعراق، التطرف الأسلامي يوسع جغرافيته و يقضم من مستقبلنا علمانيين كنا او ملتزمين.

وفي وسط كل هذا السواد كوبا لم تعد دولة مصدرة للإرهاب بالنسبة للولايات المتحدة. كل الكلام السياسي الذي تحمله هذه الجملة لا يقلل من أهمية ما سوف تعنيه على مستوى تحسين شروط الحياة بالنسبة لكثيرين في كلا البلدين. بعض الفضل بذلك لبابا روما.

