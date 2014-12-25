«مساء الخير يا مصر!» هى الصيحة التى أطلقها الرئيس التونسى المنتخب، الباجى قائد السبسى، حين بدأت تظهر النتائج الأولية لفوزه فى الانتخابات على منافسه مرشح الإسلام السياسى المنصف المرزوقى.

وبهذه الصيحة، وبهذا الفوز، أستأذن القارئ فى أن أقطع حديثى عن كتاب حلمى النمنم القيم «سيد قطب: سيرة التحولات» لأعود إليه غداً، ففى هذه الصيحة تجسيد للدور الذى لعبته أحداث مصر فى 30 يونيو وما بعدها فى التأثير على المسار السياسى فى تونس الشقيقة التى سبقتنا إلى الثورة ببضعة أسابيع، كما سبقتنا إلى وصول أتباع الإسلام السياسى إلى سدة الحكم.

وقد جاءت تلك الصيحة عفوية خلال حديث أجرته قناة On Tv مباشر المصرية مع السبسى، بدأه المذيع بتوجيه التحية للمرشح الرئاسى التونسى، قائلاً: مساء الخير! فردّ عليه السبسى على الفور صائحاً: مساء الخير يا مصر! وفى نفس اليوم، وبمجرد أن تأكد فوز السبسى بالرئاسة، اتصلت ببعض الأصدقاء التونسيين أهنئهم بالنتيجة، فقالوا لى صراحة إن ثورة 30 يونيو فى مصر وإسقاط الشعب لحكم الإخوان كان له أبعد الأثر فى دفع الناخبين التونسيين لاختيار المرشح المدنى فى السباق الرئاسى، وقال لى أحد المعاونين المقربين للسبسى: لو أن الإخوان مازالوا يحكمون فى مصر لكانت الدفة قد مالت بالتأكيد لصالح حزب النهضة الإخوانى فى الانتخابات، أما محمد بدوى، رئيس اتحاد كتاب تونس، فقد أرسل لى على التليفون صور الاحتفالات بفوز السبسى، والتى كانت اللافتات المرفوعة فيها تحمل عبارة «تحيا تونس!» على غرار شعار المرشح الرئاسى المصرى عبدالفتاح السيسى «تحيا مصر!».

ولم يكن من قبيل المصادفة أن صرح الرئيس التونسى الباجى قائد السبسى، بعد فوزه بما يقترب من نسبة 56٪ من أصوات الناخبين التونسيين، بأن من أولوياته فور توليه رئاسة البلاد تحسين العلاقة مع مصر والتى كان قد أصابها بعد سقوط حكم الإخوان ما يمكن أن يوصف على أقل تقدير بأنه قدر من الفتور، رغم ما جمع بين البلدين الشقيقين من مصير مشترك فتح الباب أمام الثورة فى مختلف أرجاء الوطن العربى.

* نقلا عن "المصري اليوم"

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