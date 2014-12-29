شكرا داعش لإيقاظك الشرّ النائم.



شكرا داعش على إبراز الجهل في مجتمعات تصدّق الكذاب وتكذّب الصادق.



... على تشخيص المرض الخبيث المتفشي في خلايا كيانات دولنا، شكرا داعش.



... لإطلاقك الوحش المختبئ في العقول الضائعة.



شكرا داعش لتسليط الضوء على الحاجة الملحّة لتطهير مجتمعاتنا، ولتأكيدك أن الإنسان هو الأبخس ثمنا في لعبة الدول، شكرا داعش.



شكرا... لأنك برهنت أيَّ وحش يمكن خلقه بالسياسات الإقصائية والاستنسابية.



شكرا داعش على إبرازك "سوء فهم الدين".



ولأنك كشفت عن نتائج وتداعيات الإنماء غير المتوازن... شكرا داعش



ولأن ثروتك المالية أخرجت الفاسدين الى النور...



أسفاً... شكرا داعش



ألف شكر لهذا الطبيب الذي كشف عن مرض السرطان المتفشي في مجتمعاتنا... عسانا نتمكن من مداواته قبل أن ينتشر بشكل أوسع ويتعذر استئصاله.