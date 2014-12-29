الضحكة الصفراء على وجهي ديناصوري تونس

أن تأتي ثورة قام بها الشباب برئيس يناهز عمره التسعين, أمر فيه من دون شك ما يدعو على الإحباط. وأن يحتفل "بعودة رجل النظام" إلى الحكم ففي ذلك دليل إضافي على تدني سقف الطموحات في دول الربيع العربي.

الأمور لا تتوقف عند هذا الحد. فالمهمة لن تكون صعبة بالنسبة لم يريد أن يدعم وجهة النظر المنتقدة لفوز الباجي قائد السبسي بالانتخابات الرئاسية في تونس, حتى من دون العودة إلى الزمن البعيد وما يحمله من اتهامات بتورط الرجل بأعمال تعذيب يوم كان وزير للداخلية في عهد الحبيب بورقيبة.

فمنذ إطلاق حملته الانتخابية من ضريح بورقيبة, أعطى السبسي، الذي حرص على أن يشدد على أوجه الشبه بينه وبين ملهمه "المجاهد الأكبر" كما يسميه، بالشكل وبالمضمون - بدءاً من النظارات السوداء, وصولا إلى خطاب هيبة الدولة - خصومه مادة دسمة تتجاوز قضية عمره, وأصوله البورجوازية وعثرات تاريخه السياسي الطويل.

فحامي الحريات وحقوق المرأة لم يتوان خلال الأسابيع الماضية عن مهاجمة الصحافيين ولا عن اعتبار ميهرزيا لابيدي, العضوة في حزب النهضة ونائبة رئيس البرلمان المنتخبة "مجرد امرأة" لمجرد أنها اعتبرت نداء تونس, حزبه "غير الديمقراطي" بنظرها "الوجه الآخر لأنصار الشريعة"!

كل هذا وأكثر يؤخذ على رئيس تونس المنتخب, ويطرح علامات استفهام جدية حول مستقبل هذا البلد الذي يعول عليه العالم العربي كله بصفته التجربة الوحيدة الواعدة من بين ثورات الربيع العربي.

في الوقت نفسه, كل ذلك لا يقلل من أهمية الإنجاز التونسي الذي سمح للقوى السياسية الفاعلة أن تثبت مرة جديدة براغماتية عالية تفتقدها الأحزاب السياسية في أي بلد عربي آخر.

كثيرون يرون في "النعم" التي أوصلت السبسي إلى قصر قرطاج, "كلا" لخصمه المنصف المرزوقي, ضمن معادلة "الغول أو المهبول" التي سمعها التونسيون كثيرا خلال الأسابيع التي سبقت توجههم إلى صناديق الاقتراع.

هذه المعادلة أدركها كلا المرشحين اللذين اعتمدا حملات انتخابية "سلبية", روجت لبرامجهم الخاصة أقل بكثير مما هولت من وصول البديل.

المرزوقي, العلماني الداعي للدولة المدنية والناشط في حقوق الإنسان, الذي حذر من مخاطر السيطرة على البرلمان والرئاسة من قبل فريق سياسي واحد, والذي اختتم حملته الانتخابية في سيدي بو زيد, بلدة البوعزيزي, مقدما نفسه كـ "حام للثورة" و"جنرالها الذي لا يملك جيشا" فشل في أن يقنع التونسيين بأنه رئيس قادر على القيادة, لتحسين الاقتصاد وحماية البلد من الإرهاب.

معادلة "البرنص" التونسي, مقابل "البدلة الغربية" والشعب مقابل البورجوازية التي أعطت المرزوقي 80 بالمئة من الأصوات في بعض مناطق الجنوب التي يأتي منها, لم تكن كافية لترجيح كفته على مستوى الجمهورية.

فشله ارتبط بزلات شخصية ارتكبها, وأحسن خصومه استخدامها ولكنها كانت بشكل أساسي مرتبطة بالتنازلات السياسية التي أعطاها للأحزاب الإسلامية, ليبدو "كدمية" في يد النهضة, كما سماه خصمه.

المرزوقي الذي تراجع حضور حزبه "المؤتمر" في البرلمان من 29 مقعدا إلى أربعة مقاعد, طلب من مناصريه في الجنوب التزام الهدوء والقبول بشروط اللعبة الديمقراطية وعدم الانزلاق إلى أعمال عنف.

السبسي, "المسلم التقي" كما يعتبر نفسه, والمسهب في الحديث عن "هيبة الدولة" التي تأخذ شرعيتها من الشعب, والتي تنتمي إلى وتليق بالقرن الواحد والعشرين", أثبت وعيه بأن "هيبة الدولة" لم تعد فوق المحاسبة, وأن ما غفر لمؤسس الدولة من ممارسات ديكتاتورية, لن يغفر له.

السياسي المخضرم العائد من تقاعد استمر سبعة عشر عاما أخذ خلالها مسافة من العلاقة المباشرة بنظام بن علي, تجنب الاستفزاز عبر ترشيح أي من رموز النظام السابق على لوائحه الانتخابية.

وزير الداخلية السابق, الذي نجح في الفترة الانتقالية بتنظيم أول انتخابات ديمقراطية حقيقية تعرفها تونس, أوصلت خصومه من حزب النهضة إلى السلطة, بقي يتحدث عن "دولة القانون العادلة, دولة كل التونسيين" حتى بعد نجاحه في الانتخابات الرئاسية.

النهضة بدورها أثبتت عن برغاماتية عالية.

الصيغة التونسية من الإخوان المسلمين, لم تقدم مرشحاً للرئاسة, ولم تعلن حتى ترشيحها رسمياً للمرزوقي, الذي تراجع حجم كتلته النيابية من 29 مقعدا إلى أربعة مقاعد.

اليوم تملك النهضة ثاني أكبر كتلة في البرلمان, وسواء كانت في الحكم أم في المعارضة, فهي جزء من السلطة, كقوة مشاركة ومحاسبة فاعلة.

في المرحلة المقبلة, لن يكون المرزوقي, أو أي شخصية رمادية أخرى, يختارها المشروع الإسلامي في مواجهة مرشح المشروع العلماني المنتخب للرئاسة.

في وجه "الديناصور" العائد من زمن الدولة العلمانية القوية ديناصورا لا يقل عنه خبرة لم يتخل عن حلمه بالدولة الإسلامية، حتى وإن كان قد أخذ مسافة من التطرف.

في الدستور التونسي الذي يعتبر في بنده الأول تونس "دولة مستقلة, حرة, ذات سيادة, دينها الإسلام, لغتها العربية ونظامها جمهوري" ما يكفي لكلا الرجلين لممارسة السياسة بعيدا عن مغامرات غير مضمونة النتائج من أجل التفرد بالسلطة.

مقابل القائد السبسي, هناك راشد الغنوشي. "الأخوة الأعداء" كما يحلو لبعض التونسيين أن يسموهما.

كل من الرجلين يعي كم هو ملزم بالاعتراف بقوة وشرعية خصمه. سيكون عليهما أن يتصافحا في المستقبل, كما فعلا مرارا في الماضي القريب. المفارقة هنا: في أن يكمن التفاؤل بمستقبل تونس, في الضحكة الصفراء على وجهي ديناصوريها.

