أبوتريكة.. أفلح إن صدق

أتصدق أبوتريكة عندما ينفى علاقته بالإخوان؟

أتصدق أن أبوتريكة كان ضحية صفحات وحسابات مزوَّرة نسبت إليه أقوالاً وآراء لم يقل بها؟

أتصدق أن أبوتريكة لم يمد اعتصام رابعة بمولدات كهربائية؟

أتصدق أن أبوتريكة لم يتورط عبر شركته السياحية فى تمويل تنظيم الإخوان؟

صدق أو لا تصدق.. لكنه تأخر طويلا، لم يبادر بنفى هذه الاتهامات، ولم يرفض اللافتات التى جمعت بينه وبين الخائن محمد مرسى، ولم يشرح ملابسات رفضه السلام على المشير طنطاوى فى مطار ألماظة، أو رفضه تسلم ميدالية أفريقيا من الوزير طاهر أبوزيد، بصمته عن كل المواقف المشتبهات خدم الجماعة وظلم نفسه!

فإذا جاء اليوم ليغسل سمعته مما لحق بها من أدران إخوانية بحوار فى صحيفة كويتية، جاء متأخراً بعد أن ثبتت بحقه اتهامات صارت كالذنوب فى حق المصريين، لا سبيل لغفرانها شعبياً، بمجرد نفيها دون دليل واحد على كذبها أو صدقه!

حسناً استفاق أبوتريكة إلى ما يطارده من شائعات ساهمت قرارات التحفظ على أمواله فى تثبيتها فى أذهان العامة، وغالبيتهم كانوا من المحبين لأبوتريكة، أبوتريكة مدعو إلى مصارحة حقيقية حول علاقته بالإخوان، حوار مع النفس لا يقتصر على النفى، ولكن لبحث أسباب اتهامه دون الآخرين من نجوم الرياضة بالانتماء إلى الإخوان.

حسنا أبوتريكة ينفى علاقته بالإخوان، ولكنه يصمت عن موقفه من جرائم الإخوان، وعامهم الأسود، ورئيسهم الخائن، واعتصامهم الدموى، يصرح بكونه من مؤيدى ثورة يناير، ويصمت بالكلية عن موقفه من ثورة يونيو، ومن حقه أن يكون رافضاً، فإن رفض فمن حقه علينا أن نحترم رفضه، ولكن عليه أن يفكفك هذا الالتباس فى مواقفه، أخشى أن تسييساً متعمداً حدث لمواقف أبوتريكة، أصار إخوانياً رغماً عن أنفه، وطالما هو متهم فليكن صريحاً مع الناس، حدثت مع نفر من المتهمين، وهناك من اتهم بلا بينة أو دليل!

أبوتريكة ليس عادياً، ولكنه نجم كبير، والنجومية مستهدفة من صغار النفوس، والنجم قادر بما يملكه من محبة فى القلوب على استرداد ثقة المحبين بالأفعال لا بالأقوال، أفعال تنقص أبوتريكة فعلياً، عليه أن يقدم ما يبرهن به على أنه يدعم ثورة المصريين ضد جماعة خرجت تقتل فيهم الأمل، وتورثهم اليأس.

لا نطلب منه تأييداً لثورة يونيو، ولكن صمته على جرائم الإخوان لا يخدم أقواله بانعدام الصلة بالإخوان، أين إسهامات أبوتريكة فى صلب الدولة المصرية، ليس بالتبرعات بل بالدعم فى المحافل الرياضية العربية والدولية، أبوتريكة سفير من سفراء الكرة المصرية، لماذا لا يكون خير سفير لوطنه؟

أسمع كلامك يعجبنى، أشوف تصرفاتك أستعجب، أبوتريكة عمره ما كان أنانياً فى الملعب، أخيراً صار يلعب لنفسه، لا يشارك الآخرين فى اللعبة الحلوة، رفضه مكافأة مباراة نجوم العالم فى الكويت لفتة جميلة، هدف فى الشباك الكويتية، استحق عليه ثناء أمير الكويت، أين أهدافه فى الشباك المصرية التى يستحق عليها تصفيق الجماهير المصرية، ويعود إلى مكانه المحبوب، أميراً للقلوب.. أكان صعباً عليه مثلا التبرع بالمكافأة لمستشفى الأطفال ليستعيد ثقة المصريين ويرد كيد الكائدين؟!

فليجتهد فى قيادة فريق النجوم المصريين لإسعاد الجماهير المصرية بأهداف اجتماعية ملعوبة، تحتاج إسهاماته، حينها ستصدقه الجماهير التى لم تصدق حديثه الأخير. يقول أبوتريكة: «شاركت فى ثورة يناير، لم يكن لى أى هدف وقتها سوى إصلاح حال بلدى، ولا أعلم لماذا تم اتهامى أنا فقط من بين كل نجوم الكرة...»، ومن ذا الذى يعلم؟ علمى علمك.. عموماً أفلح إن صدق!

نقلا عن "المصري اليوم"