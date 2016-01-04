رأس ‬السنة ‬وحريق ‬دبي

الاستعداد الدائم للأزمات، والتخطيط السليم، وبناء المؤسسات الفاعلة، وانتقاء المسؤولين، والحرص على البناء، وتحقيق الإنجازات، جعل من دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة متأهبةً على الدوام، لإنجاز المهام والتفرغ للفرح.
إن رمزية العام الجديد واحتفالاته لم يستطع أن يعكّر صفوها حريقٌ طارئ في أحد الفنادق، وللمقارنة فقط، فقد ألغت بعض الدول احتفالاتها بسبب تهديدات محتملة، واستنفرت دول أخرى في أوروبا، بينما وعلى الرغم من الحريق العارض، استمرت دبي في صنع الفرح والتطلع للمستقبل. صنعت الرؤية الحديثة التي تبناها الشيخ محمد بن راشد من دبي دانةً للدنيا وجوهرةً للعالم، ونموذجاً تنموياً باهراً، مع حرصٍ دائمٍ على استقرار الأمن ورفاه المواطن والمقيم، وأن تكون موئلاً للفرص، وحلماً للمنجزين، وبيتاً للمبدعين.
النجاح المستمر والتطور الدائم والحرص الشديد على اللحاق بركب الحضارة له أثران متضادان، فلدى المحبين يقدم نموذجاً مهماً للنجاح والتنمية والتقدم والرقي، ولدى الكارهين يورث حقداً دفيناً تظهره الأحداث وحسداً مقيتاً تعبر عنه المواقف وردود الأفعال، وهكذا كان.
ففي أغلب دول العالم كان حريق كهذا كفيلاً بإلغاء الاحتفالات وإيقاف الفعاليات، ولكن دبي مدينة مختلفة، فالمؤسسات الجاهزة على الدوام لأي طارئ تحكم قبضتها على الأرض أمناً واستقراراً وعناية ورعايةً لكل الموجودين على أرض دولة الإمارات، وفرض الالتزام الصارم على كل المرافق بإجراءات السلامة والجاهزية الكبيرة للدفاع المدني والشرطة أمكنت صانع القرار من الاطمئنان على سلامة الجميع والمضي قدماً في الأفراح والاحتفال والابتهاج.
لم تنته التحقيقات بعد في أسباب الحادث، والتي يمكن للعارف أن يجزم بأنها ستكون احترافية على أعلى المستويات، وهي بالتأكيد ستكشف الكثير من التفاصيل المهمة، ولكن التوقيت كان سيئاً لأبعد الحدود، وكان التحدي عالياً، فالحريق كان قبل ساعاتٍ قليلة من رأس السنة، والمكان كان أقرب ما يكون لأكبر تجمع للاحتفال في منطقة برج خليفة، وزاد من التحدّي حالة الهلع التي تصيب مثل هذه التجمعات البشرية المكتظة، ولكن مواجهة كل هذه التحديات كان امتحاناً حقيقياً، ومن هنا كانت رسالة دبي للعالم قوية وواضحة وصريحة، وأنها مدينة ودولة تعيش في المستقبل.
تمّ احتواء الحريق بسرعة، ونجحت عمليات إخلاء النزلاء، وضرب طوق على المنطقة المحيطة، مع إدارة ناجحة للحشود وتجنّب أي حالات هلع قد تتسبب في وفياتٍ أو إصاباتٍ، وتم البدء في عملية تبريد الفندق وهو ما استمر لليوم التالي، وبعد كل هذه النجاحات السريعة والمتوالية التي لم يكن لها أن تكون لولا البنى التحتية والخطط العملية والجاهزية الكاملة لكافة القطاعات والتي تم بناؤها في سنواتٍ طوالٍ ورؤية متماسكةٍ، بعد كل هذا جاء القرار باستمرار الاحتفالات ومنح الناس فرصتهم كاملةً في الفرح والبهجة بعامٍ جديدٍ لم تستطع ألسنة لهب النيران ولا الدخان المتصاعد أن تقلل منه، فضلاً عن أن توقفه أو تمنعه.
سمعت مرةً مسؤولاً يتحدث عن الكوارث الطبيعية أو المفتعلة، وأن الجهد منصب على منع الحوادث المفتعلة قبل وقوعها، وقال إن الرهان الأكبر في أي كارثة أو حادثة خطيرة هو في سرعة الاستجابة وكمال الاستعداد المسبق للتعامل مع أي طارئ، وهو ما حدث بالتحديد في حادثة حريق الفندق في زمان ومكان حرجين، ولكن الإنجاز كان له صدى دولي كبير فاق التحدي وتجاوز المحنة.
كانت العرب تقول في أمثالها «رب ضارةٍ نافعةٍ»، وهو ما حدث في ليلة رأس السنة في دبي، فبدلاً من أن يكون الحادث ضاراً بالناس أو بسمعة دبي والإمارات الدولية، إلا أن العكس تماماً هو ما جرى، فاتضح للعالم أجمع أن دبي مستعدة وجاهزةٌ لا لمواجهة التحديات المعقدة فحسب بل وفي تجاوزها لصناعة السعادة ونشر البهجة ورعاية الفرح.
وليس غريباً أن تتكفل حكومة دبي بتوفير سكن لكل نزلاء الفندق المحترق، فهي دبي صاحبة النموذج الحضاري الفريد الذي قدمه محمد بن راشد للعالم بعد نموذج سنغافورة وهونج كونج.
أخيراً، أرسل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رسالتين مهمتين بعد الحادث قال في الأولى: «كلمتي لرجال الدفاع المدني والشرطة والإسعاف .. رفعتم الرؤوس وأثبتم كفاءتكم أمام العالم .. شكراً لأبناء الإمارات المخلصين» وقال في الثانية: «وتقديري لضيوفنا في الإمارات على رقيكم في التعامل مع الأحداث ليلة البارحة.. بكم ومعكم كانت دبي أمس عنواناً للمدينة الحضارية».
*نقلاً عن "الاتحاد" الإماراتية