ارحموا الوافد

أعرف أن التركيبة السكانية عندنا مقلوبة، وأن حالة الكويت، التي يتضاعف، بل يزيد عدد الوافدين على اهل البلد، هي حالة غير صحية.. ولكنني أعرف ايضاً أن علاج هذا الخلل لا يجب أبداً أن يكون بشكل متعسف وقاسٍ بحق أهلنا وإخواننا الوافدين، الذين بنوا البلد معنا.

حين يتم التهديد بترحيل أي مخالف، فأنا أفهم أن السبب يكون بحجم الترحيل، أي جريمة قتل أو تهريب مخدرات أو تزوير وثائق خطيرة أو اختلاس مبالغ ضخمة أو غيرها من جرائم كبيرة.

ولكن أن يتم التهديد بترحيل الوافد المخالف لقانون البيئة، الذي لم نشهد تطبيقه حتى الآن بشكل جاد على كل من يعيش على ارض هذا البلد، فهو بنظري نوع من انواع التعسف! الواجب التصريح بأن القانون سيطبق بقوة، وتعرض كل الجزاءات والعقوبات، وأن من لا يلتزم بها أو يكرر مخالفتها سيتخذ بحقه كذا وكذا بالنسبة إلى الوافدين.

ما زلت على يقين بأن هذا النوع من المخالفات، خصوصاً ما يتعلق بالبيئة، تُرك دهراً من دون حسيب او رقيب، حتى تحولت البلاد، خصوصاً الواجهة البحرية التي يلجأ اليها معظم الوافدين كمتنفس لهم في آخر الاسبوع، إلى مزبلة، على الحكومة ان تتولى تنظيفها صباح كل يوم.

لو أن غرامة المخالفة فرضت على من لا يلتزم بالنظافة بعد توفير كل مستلزمات النظافة في حينها، وفوراً، وفي موقع المخالفة.. وان تتضاعف قيمتها لو تم تأجيلها الى يوم آخر لعدم توافر المبلغ نقدياً لحظة وقوع المخالفة، لالتزم الجميع، ونحن اولهم.. بمعنى انه علينا تطبيق القانون اولاً، والالتزام بتطبيقه قبل ان نهدد بالترحيل على كل صغيرة وكبيرة.

لا يجب ابدا ان يشعر المقيم او الوافد أنه الاداة السهلة التي يتم من خلالها تسوية كل مشاكل الدولة.. طبقوا القوانين بشدة والتزام على الجميع وبالقدر نفسه، وسترون ان الخلل ليس بالوافد، بل في اجهزة الدولة التي لا تعرف كيف تحافظ على احترام الشارع او على نظافة البيئة.

التدخين وإلقاء الاوساخ او التعدي على البيئة بالبر من خلال الرعي الجائر في البر.. امور نقترفها نحن الكويتيين اكثر من المقيمين، ويجب ان يطبق القانون علينا لنكون قدوة للوافدين، لانه من الظلم ان يفرض علي انا ككويتي غرامة مالية قيمتها عشرون دينارا.. وبالمقابل يقطع رزق الوافد ويرحل.

يا جماعة، تعبنا ونحن نردد ونقول.. الخلل ليس بالوافد انما بالقانون الذي اصبح مصدر اهمال وتسيب عند الوافد والمقيم والمواطن والاجنبي.. الخلل بالتطبيق واستمرار التطبيق بالعدل.

* نقلا عن "القبس"