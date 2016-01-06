درس ليلة رأس السنة

رأس السنة، وفى تمام التاسعة بتوقيت الإمارات، اشتعل حريق كبير فى فندق «العنوان» المرتفع الطوابق والكائن فى منطقة برج خليفة السياحية المميزة.

اشتعل الحريق الكبير من وسط الفندق وانتشر بسرعة رهيبة فى الطوابق العلوية والسفلية فى ذات الوقت.

وفى زمن قياسى لم يتعدَّ الـ7 دقائق قامت قوات مكافحة الحرائق والدفاع المدنى والإسعاف وشرطة، دبى يتقدمهم ويشاركهم الشيخ منصور بن محمد شخصياً، بالوجود ومحاصرة الحريق، ثم انضمت لها طائرات الهليكوبتر المتخصصة فى مكافحة الحرائق جواً.

واستمر الحريق مستغرقاً زمنه الطبيعى لحين إخماده حتى اقترب الموعد من منتصف الليل.

والذى لا يعرف نقول له إن إمارة دبى اعتادت منذ سنوات، بوصفها مقصداً سياحياً دولياً يضم زواراً ومقيمين من كافة بلدان العالم، أن تقيم احتفالاً ضخماً فى آخر دقائق من العام وتطلق صواريخ وألعاباً نارية احتفالاً بالعام الجديد يتابعه الناس فى دبى ويتابعه العالم على شاشات التليفزيون.

فى تلك الليلة كان السؤال: هل تقوم إمارة دبى ودولة الإمارات بإلغاء احتفال الألعاب النارية خوفاً من أن يكون حريق الفندق مقدمة لإعمال إرهابية؟ أم أن يكون القرار هو استمرار الاحتفالات المعتادة وكأن شيئاً لم يحدث؟

كان الحريق مفاجئاً، وكان الزمن قصيراً للغاية، وكانت الإجابة على السؤال معقدة وصعبة لأن لها تداعيات فى أى حال من الأحوال.

ولم يستغرق الأمر طويلاً حتى أُعلن قبيل منتصف الليل بساعة أن الاحتفالات سوف تسير فى مسارها المعتاد بعدما تم إخلاء الفندق من ساكنيه وزوّاره وتمت عملية السيطرة على الحريق فى زمن قياسى.

وفى يقينى الراسخ أن صانع القرار فى الإمارات بنى قراره بمزيج من العقلانية والجرأة والشجاعة لأنه أدرك الآتى:

1- أن سمعة الإمارات ستكون على المحك فى حال تراجعها عن الاحتفال من منظور أنها دولة غير آمنة للسياحة.

2- أنه من الأفضل إعلامياً وتسويقياً أن تكون الصور التى يتم بثها فى العالم عن دبى هى صور الاحتفال وليست صور حريق فندق مجهولة أسباب اندلاعه.

هنا تنجح القيادة الإماراتية كالعادة فى حسن تقدير الموقف والتعامل دون مخاوف أو عُقد بلا أيد مرتعشة فى اتخاذ القرار.

ليلة رأس السنة كانت درساً فى إدارة الأزمة نجحت فيه القيادة فى الإمارات.

* نقلا عن "الوطن"