قراءة سياسية فى الأزمة الأهلوية

التداخل والتعقيد والتأثير بين الرياضة والسياسة مسألة محسومة من حيث المبدأ، وإن اختلف شكل العلاقة والتداخل وفقاً لطبيعة اللحظة الزمنية. والسياسة هنا تعنى السلطة والقانون والرأى العام والارتباطات الدولية فى آن واحد. فالبعد السياسى فى وقتنا هذا لم يعد يتعلق بالإطار المحلى وحسب، وإنما أصبح مرهوناً بأبعاد دولية وعولمية، وبما يمثل قيداً على قدرة الدولة فى وضع قوانين خاصة بها تنظم العديد من الأمور ومن بينها تنظيم الألعاب الرياضية المختلفة. وهنا يُقال إن هناك معايير دولية تنظم اللعبة، وفى حالتنا الراهنة كرة القدم، وأنه لا بد على الدولة أن تعيد ترتيب أوضاعها لكى تكون متوافقة مع هذه المعايير الدولية وإلا تعرضت للعقوبات من قبيل وقف النشاط الرياضى بها.

بمعنى آخر أن الدولة التى تتحدث عادة عن سيادتها وعن رفض الضغوط وعن أولوية قوانينها المحلية ليس لها محل من الإعراب فى حالة الرياضة ككرة القدم وغيرها من الألعاب التى تنظمها وتديرها عالمياً منظمات فوق الدول، فالأولوية هى لما يُسمى بالمعايير الدولية، أو بمعنى آخر للخضوع إلى أنظمة عولمية باتت أعلى من الدولة وسيادتها. وعملياً تقوم المنظمات الرياضية الدولية بدور الوصى على الدول الأعضاء، فإما الانصياع أو العقوبات والتجريس. وغالباً ما يكون لهذه المنظمات الدولية أعضاء محليون يرون أن ولاءهم الوظيفى للمنظمة الأعلى يفوق ولاءهم للقوانين المحلية.

وهنا نحن أمام ظاهرة مرتبطة بالعولمة، أو التشابك والتداخل فى أقصى صوره بين ما هو محلى ووطنى شكلاً، وما هو عولمى وفوقى مضموناً، وهو التشابك الذى يتيح للبعض عند تعارض المصالح فى الإطار المحلى أن يلجأ إلى الإطار الأعلى والأكثر نفوذاً من أجل إجبار السلطات المحلية على التراجع والتنازل عن حقوقها فى الإشراف وفى تطبيق القوانين، ولا يتوقف الأمر عند مجال الرياضة كالكرة وغيرها، بل يمتد إلى أنشطة أخرى، من أبرزها مجال جماعات حقوق الإنسان فى تنظيمها الدولى، التى تمارس دور الوصاية على الدول وتعطى لنفسها الحق فى تنميط الدول والمجتمعات ومنح شهادات البراءة أو حكم الإدانة، وإذا كان البعض يرى أن الاستئساد بجماعات حقوقية ضد الوطن هو نقيض الولاء للوطن ذاته، وأنه تعبير عن استدعاء تدخل دولى حتى ولو رمزى من أجل الإساءة والتشهير بالوطن بما يقترب من الخيانة، فهل يمكن إطلاق الوصف ذاته على من يهددون باللجوء إلى تنظيم دولى رياضى أياً كان اسمه، من أجل تحقيق مصالح معينة ولو على حساب المصلحة العامة للوطن؟ وبالقطع فإن الإجابة ليست من قبيل الأبيض الناصع أو الأسود المظلم، بل بمزيج من الأمرين.

وتطبيقاً على حالة أزمة مجلس إدارة النادى الأهلى بعد حكم القضاء الإدارى ببطلان الانتخابات وانعدام وجود المجلس، التى تُعد نموذجاً صارخاً للتعارض بين ما هو عولمى وما هو محلى ووطنى، فلا بد أن نتذكر أننا أمام ناد عريق، يضم عدة مئات الألوف من الأعضاء، ولديه رياضات عديدة وأنشطة اجتماعية متنوعة، وليس حكراً على كرة القدم رغم شعبيتها الطاغية، وعلينا أن نتذكر ثانياً أن الدولة ومؤسساتها المختلفة ليست فى خصومة مع مجلس الإدارة الحالى، وهو ما يعنى أنه لا توجد دوافع ظاهرة أو باطنة لدى أى جهة إدارية فى التدخل فى شئون النادى، وثالثاً فإن إرادة الجمعية العمومية فى اختيار أعضاء المجلس هى المعيار الحاسم ولكنه ليس الوحيد، إذ لا بد أن يرتبط ذلك الاختيار بالالتزام الكامل بالإجراءات القانونية المعمول بها لتنظيم الانتخابات، فإذا فُقد شرط صحة الإجراءات، أصبح اختيار الجمعية العمومية مشوباً بالبُطلان والعوار، وبالتالى يصبح غير صحيح، ويلزم لاحقاً أن تؤخذ الإجراءات القانونية لتصحيحه، من خلال إجراء انتخابات جديدة بلا عوار فى الإجراءات، وبالطبع ليس هناك أدنى مسئولية على مجلس الإدارة المنتخب، لأنه لم يكن موجوداً فى الأصل عند إجراء الانتخابات، وإنما المسئولية تقع على الجهة التى أشرفت على عملية الانتخابات نفسها، ومع ذلك فهذا القول لا يبطل الحكم إن كان باتاً، وبالتالى فهو واجب النفاذ.

ورابعاً أن المعضلة تكمن فى تنفيذ الحكم القضائى من قبل الجهات الإدارية، وإلا تعرضت الجهة المنوط بها التنفيذ، أى وزير الشباب والرياضة، إن تقاعس أو تجاهل التنفيذ، للعقوبات المنصوص عليها فى القانون، وفى كل الأحوال لا يُعد ذلك تدخلاً إدارياً بالمعنى الذى يتداوله البعض ومُصوراً الأمر وكأنه تدخل حكومى فى شأن ناد لكرة القدم، ومعتبراً إياه مناقضاً للالتزامات الدولية التى قبلتها مصر كعضو فى اللجنة الأولمبية الدولية، التى تمنح حصانة لهذه النوادى من التدخلات الحكومية فى شئونها المختلفة.

وخامساً نعرف جميعاً أن هناك انتقادات للقانون الراهن المنظم للرياضة، وأنه ببساطة لا يتلاءم مع ما يُعرف بالمعايير الدولية، ولكنه طالما هو قائم ومعمول به فلا مهرب سوى الانصياع الكامل له إلى أن يتم إصدار قانون جديد. وسادساً أن اللجوء للمحاكم الوطنية هو حق لكل مواطن، ولا مجال للمساومة فى تطبيق الأحكام القضائية إن كانت نهائية وباتة، أما قبل ذلك وفى درجات التقاضى المختلفة فمن حق المتضرر أن يسلك كل طريق قانونى دون تهديد أو وعيد بالوقوع تحت وصاية دولية أو تعريض المصالح العامة للوطن للخطر، من قبيل التهديد بوقف النشاط الرياضى أو غيره، وحتى لو كان التهديد ممكناً من الناحية النظرية، إن استخدامه سوف يلقى بتبعات ثقيلة وسلبية على معنى الولاء للوطن بالنسبة لصاحبه، والمؤكد أن ارتباط أى ناد اجتماعى رياضى كبير بمسار الضغط على مصالح الوطن من أجل مصلحة خاصة وضيقة، سيمثل نقطة سوداء فى تاريخ هذا النادى، وتاريخ من أقدم على هذا السلوك المُشين. وفى اعتقادى أن النادى الأهلى أكبر من أن يتورط فى أمر كهذا.

خلاصة هذه الأبعاد مجتمعة هى أننا أمام حكم قضائى واجب النفاذ إن لم يُقبل الاستشكال أو الطعن، والأولى أن تتم معالجة الآثار والنتائج من خلال النظام القضائى الوطنى والتفاهم مع الجهة الإدارية المعنية لتطبيق الحكم دون أى تهديدات، والعودة مرة أخرى للجمعية العمومية لكى تقول كلمتها بشفافية ونزاهة وإجراءات صحيحة، وفى السياق ذاته سرعة إصدار قانون جديد للرياضة من خلال البرلمان يراعى الالتزامات الدولية وبما لا يجعل مصر مهددة بعواقب لا معنى لها.

* نقلا عن "الوطن"