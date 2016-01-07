إيران.. راعية الإرهاب في أنحاء العالم

نفّذت السعودية الحكم القضائي بحق سبعة وأربعين إرهابيًا، تورطوا بجرائم قتل وتفخيخ واغتيال، وتخطيطٍ ممنهج ضد المؤسسات ومصافي النفط ورجال الأمن، وضد الرعايا الأجانب في البلاد. ورغم وجود سنةٍ بين المعدمين، وأربعةٍ من الشيعة، فإن الزعق الإعلامي والفحيح الصحافي الغربي والإيراني تركّز على شخصيّة نمر النمر، الذي خلعوا عليه الأوصاف الدينية وهو لم يكن يدّعيها أصلاً، فلم يكن عالم دينٍ كما ادّعت الصحف الغربية، ولم يصل إلى مرتبةٍ «العلّامة» حتى تصفه إيران بـ«آية الله». لكنه اللغط السياسي، والإلحاح الجائر من أجل إغضاب المسلمين وإشعال حقدهم على السعودية دولةً ومجتمعًا. الأحكام صدرت من القضاء الشرعي، وصدّقت ضمن دورة التقاضي المعتادة، وبحضور البعثات الدبلوماسية ووسائل الإعلام، وأهالي المتّهمين، لكن بقيت الضجّة تتصاعد لأسباب سياسيةٍ بحتة. لكن لماذا تدافع إيران عن المجرمين والقتلة، من أعضاء تنظيم القاعدة، ومن مجرمي خلايا «العوّامية» الإرهابية؟!

لأن إيران الراعية الكبرى للإرهاب الدولي، وهي الملاذ الآمن لأعضاء وقيادات تنظيم القاعدة، بدءًا من الناطق باسم «القاعدة»، سليمان أبو غيث، إلى ابن أسامة بن لادن، وصولاً لصالح القرعاوي، مؤسس كتائب عبد الله عزام، هذا فضلاً عن قادةٍ آخرين. لقد كانت إيران ممرًا ومزارًا، وهذا ما تلهج به ألسنة قادة التنظيم الإرهابي، ففي رسالة نشرت في 26 مايو (أيار) 2005، فإن سيف العدل - الذي قطن إيران ونزلها، ومنها أشرف على تفجيرات الحمراء في الرياض في 12 مايو 2003 - في شرحه لعلاقته بالقيادي القاعدي أبو مصعب الزرقاوي، سرد قصّة الهروب من أفغانستان عبر إيران، بما عرف بـ«الانسياح».. يقول سيف العدل: «بدأنا بالتوافد تباعًا إلى إيران، وكان الإخوة في جزيرة العرب والكويت والإمارات من الذين كانوا خارج أفغانستان، سبقونا إلى هناك، وكان بحوزتهم مبالغ جيدة ووفيرة من المال، شكلنا حلقة قيادة مركزية وحلقات فرعية، وبدأنا باستئجار الشقق لإسكان الإخوة وبعض عائلاتهم. قام الإخوة في (الحزب الإسلامي) من جماعة قلب الدين حكمتيار بتقديم المساعدة الجيدة لنا في هذا المجال، فقاموا بتوفير الشقق وبعض المزارع التي يمتلكونها ووضعوها تحت تصرفنا».

في رسالةٍ نشرتها الولايات المتحدة كتبها أيمن الظواهري للزرقاوي في يونيو (حزيران) 2005، ونشرت في 12 أكتوبر (تشرين الأول) 2005، ذكّر فيها أيمن الظواهري الزرقاوي بأن «إيران الشيعية تؤوي لديها قرابة مائة من أعضاء تنظيم القاعدة». إن إيران بمعنى ما، هي الممر والمسار الذي أنقذ تنظيم القاعدة من الحصار الجغرافي، ومن المطاردات الدوليّة والإقليمية، مما جعل أمده يمتدّ، وعمره يطول، وهذه شهادات قياداتٍ في تنظيم القاعدة كتبوها تلقائيًا من دون إملاءٍ أمني، أو تهديدٍ عسكري. وكل هذا يوضّح مستوى رعاية إيران للإرهاب الدولي، وتورّطها المعروف في تفجيرات الخبر في 26 يونيو 1996، والذي طورد منفّذها وقبض عليه في بيروت بعد التفجير بتسعة عشر عامًا وهو يحمل الجواز الإيراني ويعيش بحماية حزب الله.

لدى إيران أكثر من أربعين تنظيمًا إرهابيًا شيعيًا تدعمها في العراق، ولديها ميليشيا حزب الله في إيران، هذا فضلاً عن عشرات التنظيمات الشيعية الأخرى في سوريا واليمن وفي كل أنحاء العالم، وهي تدعم جماعة الإخوان المسلمين، ولديها حماية وغطاء لتنظيم القاعدة، لكن ماذا عن تفاهم إيران مع تنظيم داعش الإرهابي؟ لنقرأ هذه الشهادة من أبو محمد العدناني، المتحدث باسم «داعش» في رسالة هجومية ضد أيمن الظواهري، وفيها قال نصًا: «لقد ظلت الدولة الإسلامية تلتزم نصائح وتوجيهات شيوخ الجهاد ورموزه، ولذلك لم تضرب الدولة الإسلامية الروافض في إيران منذ نشأتها، وتركت الروافض آمنين في إيران، وكبحت جماح جنودها المستشيطين غضبًا، رغم قدرتها آنذاك على تحويل إيران لبرك من الدماء، وكظمت غيظها كل هذه السنين؛ تتحمل التهم بالعمالة لألد أعدائها إيران؛ لعدم استهدافها، تاركة الروافض ينعمون فيها بالأمن والأمان؛ امتثالاً لأمر (القاعدة)؛ للحفاظ على مصالحها، وخطوط إمدادها في إيران».

أما عن دعمها للإخوان المسلمين فيكفي الرجوع إلى الكتابين المهمين، «إيران والإخوان المسلمون» لعباس خامه يار، و«إيران والإخوان.. علاقة ملتبسة» لفريدريك فرد هاليداي، لنقرأ التفاصيل الموثّقة عن هذا التلاقي، إذ تعتبر العلاقة بين الجماعات الراديكالية من جهة، والثورة الإيرانية من جهةٍ أخرى، ميدانًا لتفسير الظواهر التي تجري بالمنطقة. لقد كانت الثورة الإيرانية ملهمةً للإخوان 1979 كنموذج لحركةٍ إسلامية شعبية بزغت لإسقاط نظامٍ علماني موالٍ للغرب، ونجحت أيضًا الثورة، بحسب الإخوان وأحلامهم، في «تأسيس دولة».

علاوةً على الالتقاء الفكري والتعاون والانسجام الموجود بين التيار الثوري الإيراني والحركة الإخوانية، كان للنشاط الإحيائي للسيد جمال الدين الأسد آبادي دوره، الأمر الذي ساهم في إظهار ثوار آخرين، مثل آية الله الكاشاني وآية الله القمي ونواب صفوي، مما يجعلهم أمام تماثل في النشاط على الضفة الأخرى مع حسن البنا وعمر التلمساني، وغيرهما، مما أسهم في ازدياد التقارب وتحديدًا في الأربعينات والخمسينات مما جعل العلاقة بين الحركتين في ذروتها عام 1952، والتي لم تتأثر حتى بمجيء جمال عبد الناصر بعد ما عرف بثورة الضباط الأحرار آنذاك.

أما على المستوى النظري، فإن كلاً من مفهوم الإخوان لسيادة الحاكمية ومبدأ الخميني بسيادة ولاية الفقيه، كلاهما يجذّران إحالة الحكم إلى الآيديولوجيا بدلاً من القيم المدنية والحضارية في إدارة الدول.

بدأت الاتصالات بين الإخوان وقادة الثورة الإيرانية مبكرًا، ففي الثلث الأول من القرن العشرين، أعلن البنا أن الخلاف مع الشيعة ليس جوهريًا كما هو الحال مع البهائيين والقاديانيين، وأسس عام 1948 «جمعية التقارب بين المذاهب الإسلامية».

كل تلك التفاصيل ليست إمكانات واحتمالات، بل وثائق تاريخية، وحقائق ميدانية، بيّنت مستوى الدمار الذي سببه هذا النظام الإيراني المتطرف، وعليه فإن الحديث عن رعايته للإرهاب الدولي والعالمي مجرّد توصيف راهنٍ لأحداثٍ متراكمة، ولن تهدأ المنطقة إلا بلجم هذا المارد الأهوج وترويضه، وهذا هو وجه الاستحالة على نظامٍ إيراني متعجرف.

نقلاً عن "الشرق الأوسط"