جوارديولا فى أكبر صالة عرض

«أعلن جوزيب جوارديولا أى سالا المولود فى 18 يناير 1971 فى سانتبيدور بمدينة برشلونة.. أن ملعبه القادم البريميرليج، وقال تلقيت عدة عروض، لكنى لم أوقع على أى عقد بعد، والتدريب فى الدورى الإنجليزى كان حلما لأنى أرغب فى خوض تحد جديد»..

** قبل أسابيع أعلن جوادريولا أنه لن يستمر مع بايرن ميونيخ الذى قاده 3 سنوات. ورد بايرن بتعيين الإيطالى كارلو أنشيلوتى ليتسلم المهمة عقب نهاية الموسم. وتمنى جوارديولا ألا يثير رحيله غضب أنصار بايرن ميونيخ أو رئيس النادى كارل هاينز رومينيجه..

**إذن جوارديولا مستمر فى عمله حتى نهاية الموسم. ويتسلم المهمة مدرب جديد أعلن عن اسمه.. بدون ضغائن وحساسيات.

وكى تكتمل صورة المشهد فى خيال حضراتكم إليكم البقية:

** أقرب الفرق التى تفاوض جوارديولا هو مانشستر سيتى. وقبل أسابيع قال بيلجرينى مدرب سيتى: «المدرب الإسبانى هو قائد سيتى القادم».. وأضاف بعد إعلان جوارديولا عن وجهته: «أتمنى إقالتى وأنا فائز بلقب الدورى».. وسئل هل تفضل البقاء خمس سنوات مع مانشستر سيتى بدون بطولة أم ترحل فورفوزك باللقب؟.. فأجاب: «أرحل بعد الفوز بالبطولة»..

**إذن مرة أخرى جوارديولا مستمر فى عمله مع بايرن ميونيخ حتى نهاية الموسم. ويتسلم المهمة أنشيلوتى الذى أعلن عن اسمه.. والمدرب بلجرينى الذى قد يخلفه جوارديولا فى مانشستر سيتى يرحب بحضوره، ويتمنى فقط الإقالة وهو يحمل اللقب.

**لماذا رحل جوارديولا عن برشلونة ولماذا يرحل عن بايرن ميونيخ؟

يروى المدرب الإسبانى سبب رحيله عن برشلونة قائلا: «أدركت أنها النهاية مع الفريق حين نظرت إلى أعين اللاعبين ووجدت الضوء اللامع الذى كان يخرج من أعينهم بات خافتا. لم يعد لديهم نفس اللمعة التى تعكس الرغبة فى تحقيق المزيد من النجاحات».

وقد يكون الضوء اللامع لم يعد يخرج من أعين لاعبى بايرن ميونيخ أيضا بعد احتكار البطولات الألمانية.. لكن جوارديولا يرغب فى الدورى الإنجليزى منذ زمن، ويراه حلبة مناسبة للتحدى، ولعرض مهاراته فى التدريب فى أكبر صالة عرض للمدربين على مستوى العالم..

**لماذا جوارديولا؟ لماذا ترغب أندية مانشستر سيتى وتشيلسى وربما أرسنال ومانشستر يونايتد التعاقد معه؟

**فى عام 2013 توقعت هنا أن يدرب جوارديولا فى إنجلترا، خاصة أن إبراموفيتش مالك تشيلسى حاول التعاقد معه قبل مورينيو، ولم تنجح المحاولة، بجانب أن الدورى الإنجليزى محط أنظار أكثر من 200 دولة، وهو أقوى دورى فى العالم، بالإضافة إلى أن زوجته سيرا ترغب فى الحياة بلندن (هكذا قضى الأمر)..

**معروف أن جوارديولا لاعب سابق كخط وسط دفاعى، والطريف جدا، أن بعض المحللين يستخدم مركز المدرب كلاعب فى تفسير خططه وتكتيكاته، والواقع أن خطط وتكتيكات جوارديولا لا علاقة لها إطلاقا بمركزه السابق كلاعب وسط مدافع.. فلماذا أراد بايرن ميونيخ التعاقد معه وكان يدرب الفريق يوب هاينكس الذى فاز بثلاث بطولات؟

**سعت إدارة بايرن ميونيخ إلى الاستفادة من عقل جوارديولا وفلسفته فى كرة القدم.. وكان التعاقد معه سببه رغبة بايرن ميونيخ فى الانتشار والنجاح أوروبيا وعالميا مثل مانشستر يونايتد وبرشلونة وريال مدريد، وقال رومينيجه: «الكرة الألمانية تأخرت عشر سنوات فى هذا الأمر»..

**ماذا عند جوارديولا.. وماذا يجعله أحسن مدرب فى العالم.. ولماذا تريده عدة أندية إنجليزية ومن يدرب فى إنجلترا ؟

**تلك أسئلة تستحق إجابات

نقلا عن "الشروق"