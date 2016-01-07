فلنقاطعها.. فقد بلغ السيل الزبى

لا نعتقد أن هناك من حل مع إيران الا بالمقاطعة، فهذه الدولة تمادت معنا إلى حد لا يطاق، وتدخلاتها في شؤوننا لم تعد تمارس خفية، فهي تعلن عنها على رؤوس الاشهاد، وتصرفاتها حسب ما صرح به أشقاؤنا في المملكة العربية السعودية تشير إلى ما وصفته برعاية للارهاب.

إيران لم تعد مأمونة الجانب، فعدوانيتها مكشوفة وتمارسها علناً في إيران وفي الخارج، ولم يعد هناك مناص من وضع حد لذلك في وقفة حازمة تجاه ذلك العبث الذي تمارسه في منطقتنا، فمصالحنا وأمننا يحتمان علينا مقاطعة إيران سياسياً واقتصادياً وتجارياً، ونحن على يقين بأن لا أحد منا سيتضرر من هذه المقاطعة غير إيران نفسها، فعلى نفسها جنت براقش، فهي من سعت لأن تعادينا وعليها ان تتحمل عاقبة اعتداءاتها.

السعودية نفذت حكم القصاص في سبعة وأربعين إرهابياً، أربعة منهم إرهابيون شيعة، أما بقيتهم فهم من الإرهابيين السنة، هؤلاء الإرهابيون أزهقوا أرواح الأبرياء، فحق عليهم تنفيذ ما أمر به الله، إلا أن ما أثار الاستهجان هو رد الفعل الإيراني، فقد كانت إيران، برأينا، طائفية حتى في استنكارها لإعدام نمر النمر، وكانت الأفعال العدوانية على المقرات الدبلوماسية السعودية واضحة، وكانت التصريحات الرسمية في هذا البلد تدل على عدم نضج في كيفية التعامل مع الجيران.

الموقف السعودي كان حازماً والدعم الخليجي له كان واضحاً وحاسماً، وعلى إيران ان تتحمل ما جنته يداها، فهي لم تترك حتى للمترددين من إدانة أفعالها، بعد أن هددت أمن وسلامة شقيقتنا السعودية بشكل مباشر وواضح.

نقول، لقد بلغ السيل الزبى بتمادي إيران بتدخلها في شؤوننا الداخلية، ما من شأنه ربما لزعزعة الأمن في بلادنا، لا قدر الله، وقد حان الوقت لوضع حد لعنجهيتها في التعامل مع جيرانها العرب.

نقلا عن "القبس"